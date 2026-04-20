El director del FBI demanda por 250 millones de dólares a la revista ‘The Atlantic’ por llamarle borracho

El director del FBI, Kash Patel, ha presentado una demanda por difamación contra la revista The Atlantic y una reportera, a raíz de la publicación, el viernes, de un artículo en el que se alegaba que padecía un problema con la bebida que podría representar una amenaza para la seguridad nacional. La demanda, presentada este lunes en el Distrito de Columbia, pide 250 millones de dólares por daños.

El reportaje de la revista, titulado inicialmente El comportamiento errático de Kash Patel podría costarle el puesto, citaba a más de dos docenas de fuentes anónimas que expresaban su preocupación ante la “notoria embriaguez y las ausencias inexplicables” de Patel, circunstancias que “alarmaron a los funcionarios del FBI y del Departamento de Justicia”.

El artículo, que la revista retituló El director del FBI está desaparecido en su edición digital, informaba de que, bajo su dirección, el FBI ha debido reprogramar reuniones matutinas “como consecuencia de sus noches de excesos alcohólicos” y que Patel “suele estar ausente o ilocalizable, lo que retrasa decisiones urgentes necesarias para el avance de las investigaciones”.

En el artículo de The Atlantic, la Casa Blanca, el Departamento de Justicia y Patel negaban las acusaciones. El texto incluía una declaración del FBI atribuida a Patel: “Publíquenlo; todo es falso. Nos vemos en los tribunales... traigan su chequera”. “El artículo de The Atlantic es una mentira”, afirmó Patel en una entrevista con la agencia de noticias Reuters. “Se les proporcionó la verdad antes de que publicaran, y aun así decidieron imprimir falsedades”. Reuters no pudo verificar de forma independiente la veracidad del artículo ni el motivo por el cual la publicación cambió el titular.

“Respaldamos nuestra cobertura informativa sobre Kash Patel”, declaró Jeffrey Goldberg, editor jefe de la publicación, en un comunicado dirigido a la cadena CNBC, después de que Patel amenazara con demandar a la publicación el domingo durante una aparición en la cadena conservadora Fox News, habitual altavoz de la Administración republicana.

La demanda de Patel sostiene que, si bien The Atlantic tiene la libertad de criticar a la cúpula del FBI, “cruzaron la línea legal” al publicar un artículo “repleto de acusaciones falsas y obviamente fabricadas, diseñadas para destruir la reputación del director Patel y forzar su salida del cargo”.

Esta demanda constituye la última acometida de la Administración del presidente Donald Trump contra los medios de comunicación, mientras el fantasma de la censura se cierne sobre el país. Un juez desestimó la demanda del mandatario contra la CNN por calificar su negación de los resultados electorales de 2020, cuando el republicano perdió ante el demócrata Joe Biden, como “la gran mentira”. Los jueces también han desestimado las demandas de Trump contra el New York Times y el Wall Street Journal. Trump ha recurrido en el primer caso y es probable que haga lo mismo con el diario económico.

Asimismo, ha logrado alcanzar algunos acuerdos extrajudiciales. ABC News accedió a resolver un caso mediante el pago de 15 millones de dólares, más un millón adicional en concepto de costas judiciales. Paramount Global acordó pagar 16 millones de dólares por lo que la Administración de Trump calificó como una “edición engañosa” de una entrevista de CBS News con su contrincante en las elecciones de 2024, la demócrata Kamala Harris.

A Patel, un trumpista fiel y muy crítico con el FBI, también le persigue la polémica. Hace apenas un mes, en un caso sobre el que se ciernen las dudas, piratas informáticos vinculados a la Guardia Revolucionaria iraní accedieron a su correo electrónico personal. El grupo Handala Hack, considerado por investigadores occidentales como uno de los alias utilizados por unidades de ciberinteligencia del Gobierno iraní, publicó en internet fotografías y documentos de Patel, que una fuente del Departamento de Justicia consideró auténticos.

Su propia confirmación por el Senado, celebrada especialmente por grupos de extrema derecha, no estuvo exenta de polémica. Patel, exdefensor federal y exfiscal antiterrorista, fue confirmado por la mínima —51 a 49 votos— tras unas audiencias en las que se negó a asegurar que no perseguiría a adversarios políticos, a pesar de asegurar que bajo su mandato la agencia no estaría politizada. Pocos días después nombró como subdirector de la agencia a un expolicía de Nueva York, a la sazón anfitrión de un podcast ultraconservador y trumpista. La oposición ha denunciado, sin éxito, la falta de experiencia en la gestión de Patel y su clara escora hacia la extrema derecha.