El militar más condecorado de Australia, detenido por presuntos crímenes de guerra, en libertad bajo fianza

El exsoldado Ben Roberts-Smith camina durante un descanso frente al Tribunal Federal de Australia, en Sídney (Australia), el 1 de mayo de 2025.

Ben Roberts-Smith fue detenido la semana pasada por la policía por el asesinato de cinco civiles afganos desarmados durante el conflicto en Afganistán

Un tribunal australiano ha ordenado este viernes la libertad bajo fianza con restricciones de viaje para Ben Roberts-Smith, el soldado vivo más condecorado de Australia, detenido la semana pasada, acusado de cinco cargos de crímenes de guerra cometidos mientras estaba desplegado durante la guerra de Afganistán, hace más de una década.

Roberts-Smith, de 47 años, fue detenido en el aeropuerto de Sídney el pasado martes por la policía, acusado de su presunta implicación en la muerte de ciudadanos afganos en distintos incidentes ocurridos entre 2009 y 2012 en la provincia de Uruzgan, en el centro de Afganistán. Según detallaron las autoridades después de su arresto, los cargos incluyen tanto la ejecución directa de víctimas como la participación en calidad de instigador, cómplice o superior que ordenó los asesinatos. Cada cargo conlleva una pena máxima de cadena perpetua.

El juez Greg Grogin ha declarado en un tribunal de Sídney que la libertad bajo fianza “no tenía carácter punitivo”, añadiendo que el veterano del regimiento de élite de Servicio Aéreo Especial tenía derecho a la presunción de inocencia, aunque los cargos eran graves si se demostraban, según han informado varios medios de comunicación. El magistrado ha argumentado que “probablemente el asunto tardaría años en llegar a los tribunales” y que existían circunstancias excepcionales que justificaban la libertad bajo fianza, a pesar de la oposición de la Fiscalía, que temía que Roberts-Smith pudiera intentar ponerse en contacto con los testigos.

El exmilitar, que compareció por videoconferencia en la vista, debe aportar una fianza de 250.000 dólares australianos (152.000 euros) y abstenerse de contactar con cualquier testigo de la acusación, como condiciones de la libertad bajo fianza, además de las restricciones de viaje.

Tras su detención, Roberts-Smith pasó más de una semana bajo custodia mientras su equipo legal esperaba una vista presencial de revisión de la fianza, celebrada el miércoles, después de que la policía se negara inicialmente a concederla.

Fotografía cedida por las Fuerzas de Defensa de Australia que muestra a Roberts-Smith en el momento tras su detención, el 7 de abril. Fuerzas de Defensa de Austalia (EFE)

El exmilitar, condecorado con la Cruz de Victoria —el reconocimiento militar más alto de Australia—, estuvo desplegado entre 2006 y 2012 en seis ocasiones en Afganistán. En 2020, el Ejército australiano reconoció haber asesinado a 39 civiles y prisioneros afganos, todos ellos desarmados. El exsoldado ha negado sistemáticamente las acusaciones de irregularidades, muchas de las cuales fueron publicadas por primera vez por los periódicos de Nine Entertainment en una serie de artículos que comenzaron en 2018.

En 2023, perdió una demanda por difamación relacionada con las acusaciones de los medios de comunicación y se determinó, según el principio de la preponderancia de las probabilidades, que había estado implicado en el asesinato de entonces cuatro civiles afganos.

El caso de Roberts-Smith se enmarca dentro de la investigación conjunta de la Policía Federal Australiana y la Oficina del Investigador Especial, conocida como Operación Emerald-Argon, que desde 2021 indagan presuntas violaciones del derecho internacional humanitario cometidas por tropas australianas en Afganistán entre 2005 y 2016. Hasta la fecha, se han abierto 53 casos, de los cuales 39 han sido cerrados por falta de pruebas suficientes, mientras que otros 10 aún están en curso.