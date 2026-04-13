Un juez desestima la demanda millonaria de Trump contra Murdoch y ‘The Wall Street Journal’ por el dibujo erótico enviado a Epstein

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su esposa con el financiero Jeffrey Epstein y su compinche Ghislaine Maxwell en una fiesta hace más de 20 años.

El presidente reclamaba 10.000 millones de dólares por un artículo que le atribuye una carta de felicitación con el torso desnudo de una mujer y un texto subido de tono y con doble sentido

Un juez federal de Florida ha desestimado este lunes la demanda por difamación y libelo que impuso el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contra el diario The Wall Street Journal y su propietario, el magnate de los medios Rupert Murdoch, por un artículo que describía cómo el republicano había enviado una carta de “contenido obsceno” al depredador sexual Jeffrey Epstein por su 50 cumpleaños.

El juez de distrito de Miami, Darrin Gayles, ha dictaminado que la demanda presentada por Trump, que reclamaba 10.000 millones de dólares por daños y perjuicios, no era válida. El magistrado ha argumentado que rechaza la demanda porque el ocupante del Despacho Oval “no había probado de manera plausible que los demandados publicaran el artículo con verdadera malicia”. Trump siempre ha negado que enviara la carta, pese a que aparece su firma en ella.

La relación entre Trump y Epstein, que murió en la cárcel en 2019 a la espera de juicio acusado de explotación sexual y pedofilia, sigue siendo uno de los asuntos más controvertidos de la actualidad en Estados Unidos. El nombre del actual presidente estadounidense aparece más de 5.000 veces en los registros incautados por el FBI para investigar al millonario neoyorquino, que tejió una red de contactos con personajes de alto perfil que dan, si cabe, más notoriedad al caso.

Trump asegura que rompió toda relación con Epstein a principios de la década de los 2000, pero antes, cuando ambos eran hombres de negocios de cierto éxito en Nueva York, fueron amigos de correrías y compartieron confidencias.

El juez sostiene que la parte demandante debería justificar que los periodistas publicaron la noticia a sabiendas de que era falsa o que conocían que estaban actuando de forma negligente. “La denuncia no se acerca ni remotamente a este estándar. Todo lo contrario”, escribió Gayles, nombrado juez por el expresidente demócrata Barack Obama, según adelantó el propio The Wall Street Journal.

En su auto, el juez destaca que los periodistas trataron de contactar con Trump, con responsables del Departamento de Justicia y el FBI para contrastar la información antes de publicarla. “El presidente Trump respondió negándolo, el Departamento de Justicia no respondió en absoluto y el FBI declinó hacer comentarios. En resumen, la demanda y el artículo confirman que los demandados intentaron investigar”.

La carta de cumpleaños de Jeffrey Epstein donde se puede ver la firma de Donald Trump. FOTO: Oversight Dems

El Journal publicó en julio de 2024 una información sobre una carta de felicitación que Trump envió a Epstein por su 50º cumpleaños a petición de la entonces pareja de este último, Ghislaine Maxwell. Cómplice y conseguidora de la red sexual de Epstein, pensó que sería un buen detalle montar un libro con las aportaciones de los amigos del financiero.

La felicitación de Trump incluye el dibujo de una silueta de mujer desnuda; la firma del entonces magnate inmobiliario neoyorquino hacía el efecto de vello púbico en un juego aparentemente erótico. La ilustración estaba acompañada por un texto subido de tono, lleno de complicidad y dobles sentidos. “Feliz cumpleaños, y que cada día sea un secreto maravilloso”, escribió el actual presidente de EE UU, una frase que ha dado lugar a múltiples interpretaciones y ha alimentado la teoría de la conspiración sobre la relación entre ambos.

Amenaza con volver a demandar

Tras la publicación del artículo del periódico, Trump entró en cólera. Demandó por más de 10.000 millones de dólares al diario, propiedad de un amigo, el magnate australiano de los medios Rupert Murdoch, por calumnias. Además, aseguró en público que nunca había enviado esa carta. “Este no soy yo. Esto es una farsa. Nunca he dibujado un cuadro en mi vida. No dibujo mujeres”, dijo el republicano, pese a que es conocida su afición por los dibujos, algunos de ellos subastados con fines benéficos.

Un año más tarde, el Congreso desclasificó el dibujo, dándole veracidad a la información publicada por el diario económico. Aun así, Trump puede volver a presentar la demanda si logra enmendarla justificando la mala fe de los periodistas. Según el Journal, planea hacerlo. Un portavoz de Trump declaró: “El presidente Trump acatará el fallo y las directrices del juez Gayles para volver a presentar esta importante demanda contra The Wall Street Journal y todos los demás demandados”. El representante legal agregó: “El presidente seguirá exigiendo responsabilidades a quienes difunden noticias falsas para engañar al pueblo estadounidense”.