Putin declara un alto el fuego de día y medio en Ucrania por la Pascua ortodoxa

El presidente ruso, Vladímir Putin, durante un encuentro este jueves en el Kremlin con el jefe de la administración del Gobierno, Dmitri Grigorenko.

El presidente ruso, Vladímir Putin, ha anunciado este jueves unilateralmente una efímera tregua de día y medio para el próximo fin de semana con motivo de la Pascua ortodoxa. El Kremlin comunicó que el alto el fuego regirá desde las 16:00 horas del sábado 11 de abril, una hora menos en la península ibérica, al final del domingo 12 de abril. “Partimos de la base de que la parte ucrania seguirá el ejemplo de la Federación de Rusia”, ha manifestado el Kremlin en el que es al menos el cuarto alto el fuego de este tipo que proclama unilateralmente desde el inicio de su invasión de Ucrania. Todos ellos rotos.

La presidencia rusa afirma que el ministro de Defensa, Andréi Belóusov, ha dado instrucciones al jefe del Estado Mayor, Valeri Guerásimov, de que sus tropas “detengan durante este periodo todas las acciones militares en todas las direcciones”. También ordenó que al mismo tiempo “estén preparadas para neutralizar todas las posibles provocaciones del enemigo, así como cualquier acción agresiva”.

Putin, que ha rechazado una tregua sin condiciones e indefinida en las negociaciones con Ucrania y Estados Unidos, ha declarado en el pasado otros altos el fuego temporales fallidos. El primero se decretó en 2023 con motivo de la Navidad ortodoxa, y dos veces más en 2025, con el acercamiento a Donald Trump de fondo, justificados con la Pascua y el 80.º aniversario de la victoria en la Gran Guerra Patria, festivo renombrado por el Gobierno ucranio como el día de la victoria sobre el nazismo.

Con la mediación de Estados Unidos, ambos bandos se comprometieron también a una tregua en los ataques a las infraestructuras energéticas en marzo del año pasado. Pero los dos contendientes se bombardearon mutuamente pese a las promesas dadas a Trump.

Kiev no ha respondido en un primer momento al anuncio del Kremlin. El presidente ucranio, Volodímir Zelenski, ha insistido en las últimas semanas en celebrar un alto el fuego por la Pascua que incluya no solo el frente, sino también la suspensión de los bombardeos rusos contra sus ciudades.

“Si Rusia cesa los ataques contra el sector energético de Ucrania, responderemos de la misma manera”, agregó Zelenski en una de sus últimas propuestas el pasado 6 de abril.

Sin embargo, el Kremlin había denostado estas propuestas hasta ahora. “Zelenski necesita desesperadamente una tregua”, respondió el portavoz de Putin, Dmitri Peskov, el 31 de marzo. “Zelenski debe asumir su responsabilidad y tomar la decisión adecuada para que logremos la paz, no un alto el fuego”, añadió entonces. Días después afirmó que Moscú “no veía ninguna iniciativa clara en las declaraciones del presidente ucranio”.

Sin embargo, el portavoz del presidente ruso se mostró más comedido este jueves. “El Comandante en Jefe Supremo no ha tomado ninguna decisión hoy”, afirmó Peskov en su rueda de prensa diaria.