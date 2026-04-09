Melania Trump niega una relación cercana con Jeffrey Epstein: “Las mentiras que me vinculan con él deben terminar hoy mismo”

La primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, ha negado este jueves haber tenido una relación cercana con Jeffrey Epstein, el financiero pederasta que falleció en la cárcel en 2019 a la espera de juicio acusado de crear una red de explotación sexual. “Las mentiras que me vinculan con el despreciable Jeffrey Epstein deben terminar hoy mismo. Quienes mienten sobre mí carecen de ética, humildad y respeto. No reprocho su ignorancia, sino que rechazo sus mezquinos intentos de difamar mi reputación”, ha manifestado ante los medios en una sorprendente intervención, sin preguntas, en la Casa Blanca.

Melania ha comparecido tras conocerse que intercambió correos con “el mayor depredador sexual de la historia de Estados Unidos”, como definió un juez federal a Epstein. “Mi respuesta educada a su correo electrónico no significa más que una nimiedad”, se ha excusado.

La primera dama, que ha leído la intervención, ha negado que tuviera conocimiento de los crímenes de Epstein; también ha dejado claro que no sufrió abusos por parte del financiero fallecido. “Las historias son completamente falsas”, ha dicho, al tiempo que ha calificado de “difamaciones” las afirmaciones que la vinculan con el pederasta. Por eso, ha advertido: “Mis abogados y yo hemos combatido con éxito estas mentiras infundadas y sin base”.

Melania Trump, que no goza de gran popularidad entre los estadounidenses, según las encuestas, ha buscado distanciarse del delincuente sexual en un momento en que el tema no estaba en las portadas de los grandes medios. “Nunca he sido amiga de Epstein. Donald y yo fuimos invitados a las mismas fiestas que Epstein de vez en cuando, ya que frecuentar los mismos círculos sociales es común en Nueva York y Palm Beach”, ha explicado. “Para que quede claro, nunca tuve una relación con Epstein ni con su cómplice, [Ghislaine] Maxwell”, ha sentenciado en una declaración que no ha durado más de cinco minutos.

Comparecencia inesperada

La comparecencia extraordinaria e inesperada de Melania Trump reaviva un caso, el del depredador sexual, que estaba siendo eclipsado por la guerra de Irán y otros asuntos que afectan a la Administración que dirige su esposo, Donald Trump. Los grandes medios estadounidenses habían pasado de puntillas sobre su supuesta relación con Epstein, por lo que la intervención de este jueves ha supuesto una sorpresa.

La primera dama ha pedido al Congreso de Estados Unidos que celebre una audiencia para que las víctimas de Epstein puedan testificar y denunciar los abusos ante los legisladores. “Hago un llamamiento al Congreso para que proporcione a las mujeres que han sido víctimas de Epstein una audiencia pública centrada específicamente en las supervivientes, y para que estas víctimas tengan la oportunidad de testificar bajo juramento ante el Congreso con el poder del testimonio jurado”, ha reclamado. “Todas y cada una de las mujeres deberían tener su día para contar su historia en público, si así lo desean, y luego su testimonio debería quedar registrado de forma permanente en el acta del Congreso”, ha apostillado.