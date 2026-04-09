El Reino Unido denuncia una operación de submarinos rusos en el Atlántico para dañar cableado y tuberías submarinas

El Kremlin había desplegado al menos tres sumergibles a lo largo de un mes en la zona de exclusividad económica

Mientras los ojos del mundo se centraban en la guerra de Oriente Próximo, el Kremlin avanzaba en sus propósitos de desestabilización de Occidente. El ministro de Defensa del Reino Unido, John Healey, ha revelado este jueves una compleja operación, que ha durado un mes y ha implicado buques de guerra y aviones de combate británicos y de otros aliados, como Noruega, para vigilar a los submarinos rusos que navegaban por aguas del Atlántico con el propósito de dañar infraestructuras y cableados submarinos vitales.

“Si hago esta declaración es para denunciar la actividad rusa, y para advertir al presidente Putin de que le estamos vigilando, de que hemos detectado su actividad en torno a nuestros cables y tuberías, y que cualquier intento de dañarlos no será tolerado y tendrá graves consecuencias”, ha advertido Healey.

El ministro ha evitado dar detalles concretos sobre la infraestructura amenazada, aunque ha asegurado que ningún cable ni gaseoducto u oleoducto habían sido dañados. La actividad detectada, ha explicado, no se produjo en aguas territoriales británicas, pero sí en la zona de exclusividad económica del Reino Unido y de otros países aliados.

Al menos tres submarinos rusos habían desplegado esta actividad ofensiva a lo largo de un mes, dos de ellos pertenecientes, según Healey, a la Dirección Principal de Investigación en Aguas Profundas de Rusia, más conocida como GUGI.

Desafío a la orden de Starmer

A finales de marzo, el primer ministro británico, Keir Starmer, dio un paso más en su enfrentamiento directo con el Kremlin, al dar su autorización expresa a los barcos de la Royal Navy para que abordaran directamente a cualquier embarcación de la flota fantasma ―barcos que operan de manera clandestina, a menudo sin seguros, cambiando periódicamente de bandera y nombre para evadir sanciones― que cruzara aguas territoriales británicas. El diario Daily Telegraph, sin embargo, ha revelado este jueves que el Gobierno ruso ha respondido a ese desafío enviando buques militares para escoltar a los petroleros que se saltan habitualmente las sanciones y embargos impuestos por el Reino Unido y otros países al tráfico de crudo.

En lo que la prensa conservadora británica ha interpretado como un modo de burlarse de las supuestas amenazas de Starmer, la fragata Almirante Grigorovic, de la flota rusa del mar Negro, ha sido divisada en aguas británicas realizando tareas de protección de dos de los buques supuestamente sancionados por la comunidad internacional.

“Durante los últimos meses, hemos presenciado incidentes reiterados de piratería en aguas internacionales. Estos incidentes de piratería, entre otras consecuencias, han dañado los intereses económicos de la Federación Rusa”, ha señalado el secretario de Prensa del Kremlin, Dmitri Peskov, ante las preguntas de las agencias internacionales sobre la presencia de la fragata en el canal de la Mancha, según Reuters.

El barco ruso, dotado de misiles antibuque, navegaba entre los dos petroleros Universal y Enigma, y ha sido divisado en torno a las 9.00 (10.00, en horario peninsular español) en dirección hacia Plymouth, en el suroeste de Inglaterra.

El Universal zarpó, presuntamente, del puerto ruso de Vysotsk el 18 de enero. El Enigma, que navega bajo bandera de Camerún, se dirige hacia Turquía y zarpó del puerto de Primorks el 29 de marzo. Las dos embarcaciones están incluidas en el listado de sanciones del Reino Unido, acusadas de ser vehículos para la financiación de las arcas del Kremlin.

Al menos 544 buques forman parte de esa lista. Starmer aseguró recientemente que “Putin se estaba frotando las manos con la guerra en Oriente Próximo, convencido de que la subida del precio del petróleo llenará sus bolsillos”. “Por eso”, prometía el primer ministro británico, “vamos a actuar aún con más dureza contra su flotilla fantasma, con el objetivo de proteger al Reino Unido y de evitar que lleguen a la maquinaria de guerra de Putin los sucios beneficios que financian su campaña de barbarie en Ucrania”.

El supuesto bochorno se habría visto agravado, según el Daily Telegraph, por el hecho de que la fragata rusa ha pasado por delante de las narices de un buque cisterna de reabastecimiento Tideforce de la Real Flota Auxiliar, el cuerpo que presta asistencia logística y operativa a la Royal Navy británica.

El Ministerio de Defensa del Reino Unido no ha querido realizar comentario alguno ante lo que considera una operación todavía en curso.