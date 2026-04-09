Detenido en Rusia un antiguo colaborador del medio estadounidense Radio Free Europe bajo la acusación de traición

Funeral en Kiev, en agosto de 2025, por la periodista ucrania Victoria Roshchyna (colaboradora, entre otros medios, de Radio Free Europe), arrestada por Rusia y muerta en prisión.

Moscú sostiene que el reportero dio información clasificada a Ucrania. Otro profesional de la revista ‘Forbes’ será juzgado por difundir noticias sobre la masacre de Bucha

El Servicio Federal de Seguridad ruso (FSB) ha confirmado este jueves que tiene preso a un antiguo colaborador del medio estadounidense público Radio Free Europe —ilegalizado en 2024 por el Kremlin— bajo la acusación de traición. El nombre del periodista no ha trascendido, aunque la descripción del arrestado coincide con la del reportero Alexánder Andréyev, ciudadano ruso nacido en 1960.

Al menos cinco periodistas rusos de medios occidentales han sido detenidos desde que comenzó la guerra en febrero de 2022. Otro, Serguéi Mingázov, de la revista Forbes, que está siendo tratado por un cáncer avanzado, va a volver a ser juzgado por difundir noticias de otros informadores sobre la masacre de Bucha (el asesinato de más de 400 civiles en esta localidad ucrania por parte del ejército invasor al inicio de la guerra).

El antiguo colaborador de Radio Free Europe fue detenido en la ciudad siberiana de Chita el 1 de abril, según ha publicado un diario local. La investigación le acusa de haber compartido con un canal de Telegram ucranio “información clasificada” sobre una instalación estratégica de su región y sobre un medio nacionalista ruso especializado en la invasión de Ucrania, con el supuesto objetivo de que ambos fueran objetivos de ciberataques.

En un vídeo difundido este jueves por el FSB se muestra la irrupción de las fuerzas de seguridad rusas en el modesto piso del reportero, cuyo rostro es difuminado en la imagen, y su posterior registro e interrogatorio en la cocina del inmueble. Andréyev, colaborador de Radio Free Europe, también había trabajado para portales críticos con el Kremlin, como Kasparov.ru y MBJ Media.

Radio Free Europe fue creada por el Gobierno de Estados Unidos en 1950 como medio informativo dirigido a los ciudadanos de la URSS y de Europa del Este durante la Guerra Fría. En 2024, el Kremlin la catalogó como “organización indeseable”, etiqueta que implica desde multas a penas de prisión por colaborar o difundir sus materiales. El año pasado, el Gobierno de Donald Trump cerró la Agencia de los Estados Unidos para los Medios Globales (USAGM), cuya clausura condenaba a la suspensión a emisoras como Radio Free Europe. La página web del medio, sin embargo, sigue activa.

Andréyev no es el único periodista ruso de Radio Free Europe detenido por Moscú desde que comenzó la invasión de Ucrania. Las fuerzas de seguridad rusas arrestaron en 2023 a Alsu Kurmasheva, ciudadana rusoestadounidense. La reportera permaneció en prisión hasta su canje por espías del Kremlin en un intercambio masivo acordado por Washington y Moscú en agosto de 2024.

El Kremlin detuvo a Kurmasheva por no acreditarse como “agente extranjera” pese a que su medio ya había sido designado antes con esta etiqueta, algo más suave que “organización indeseable” pero cuyas restricciones hacen imposible la vida y el trabajo en Rusia. La periodista preparaba un reportaje sobre la movilización de profesores para el frente cuando fue acusada de recopilar “información selectiva militar”.

Otro caso es el de Victoria Roshchyna, periodista ucrania que colaboraba con la delegación de Radio Free Europe en ese país. Roshchyna murió torturada en una cárcel rusa en 2025 tras haber sido detenida mientras hacía reportajes en zona ocupada.

A la detención de los reporteros de Radio Free Europe se suma el encarcelamiento de al menos otros tres periodistas rusos de agencias de noticias occidentales. En concreto, Serguéi Mingázov, trabajador de la edición en ruso de la revista estadounidense Forbes, por compartir en sus redes sociales varias informaciones de terceros sobre la matanza de Bucha; y Serguéi Karelin y Konstantín Gábov, de la agencia estadounidense Associated Press (AP) y de la británica Reuters, respectivamente, bajo la acusación de colaborar con el equipo del disidente Alexéi Navalni, fallecido en prisión en 2024.

Mingázov salió de la cárcel con el pago de una multa, pero la fiscalía intenta reabrir el caso de nuevo asegurando que el dictamen judicial fue “excesivamente indulgente”. La acusación exigía en un primer momento seis años de cárcel para el reportero, al que los médicos han descubierto en enero de este año un tumor intestinal maligno en fase 3.

El periodista ya ha sido sometido a dos intervenciones quirúrgicas y su entorno pide clemencia porque no cree que sobreviva a la cárcel, pero la justicia ha citado a Mingázov apenas un par de días después de que reciba su segunda ronda de quimioterapia en mayo.