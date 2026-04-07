Una milicia proiraní libera a la periodista estadounidense Shelly Kittleson, secuestrada en Irak

La periodista estadounidense Shelly Kittleson, en una foto tomada con su teléfono móvil en una cafetería de Bagdad, Irak, el 25 de marzo de 2025.

La periodista estadounidense Shelly Kittleson, secuestrada en Bagdad el pasado 31 de marzo, ha sido liberada en la tarde de este martes, según funcionarios iraquíes citados por la agencia de prensa AP. Horas antes, la milicia proiraní Kataeb Hezbolá había anunciado a través de un comunicado que entregaría a la periodista, con la condición de que abandonara Irak inmediatamente.

Además, aseguró que la situación “no se repetirá en el futuro”. “Estamos en un estado de guerra librado por el enemigo sionista-estadounidense contra el islam y en tales situaciones se pasan por alto muchas consideraciones”, dice la declaración difundida a través de Telegram. De acuerdo con la fuente citada por AP, Kittleson estuvo los últimos ocho días retenida en la capital.

La reportera, que habitualmente trabaja en Afganistán y varios países de Oriente Próximo, fue liberada como parte de un intercambio de prisioneros, según le explicó un funcionario a The Washington Post. A cambio, de acuerdo con fuentes iraquíes, el Gobierno entregaría varios miembros de la milicia.

Kataeb Hezbolá es uno de los principales grupos armados iraquíes en Irak y que opera con una amplia variedad de células encargadas de ofensivas nacionales y en el extranjero. Estados Unidos le ha responsabilizado de los ataques con drones y misiles contra sus bases y sedes diplomáticas en Irak bajo órdenes de Teherán. En 2023, habían secuestrado a la investigadora ruso-israelí Elizabeth Tsurkov, que permaneció retenida durante 903 días, hasta que fue liberada en septiembre de 2025 tras intensas negociaciones con Washington.

Hasta ahora, la milicia no se había atribuido el rapto, que había ocurrido en la conocida calle de Al Saadun, en el centro de Bagdad. Pero el Departamento de Estado de Estados Unidos ya había señalado al grupo armado como posible responsable. De acuerdo con Dylan Johnson, alto funcionario del Departamento, la periodista había sido advertida “sobre amenazas en su contra”.

Desde el inicio de los ataques de Estados Unidos e Israel en Oriente Próximo, los periodistas locales iraquíes habían recibido informaciones procedentes de los canales de mensajería de milicias chiíes sobre la posibilidad de que se produjesen secuestros de periodistas, sobre todo estadounidenses. Sin embargo, no había ocurrido nada hasta el rapto de Kittleson, que colabora con Al Monitor, Foreign Policy, BBC y Politico, entre otros medios.

“Irak sigue bajo una advertencia de viaje de Nivel 4 y se recomienda a los estadounidenses no viajar a Irak por ningún motivo y abandonar el país de inmediato”, advirtió Johnson a través de X el día de la desaparición.