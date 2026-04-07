Detenido el militar más condecorado de Australia acusado de crímenes de guerra en Afganistán

El arresto de Ben Roberts-Smith se produce en el marco de una investigación sobre posibles violaciones de derecho internacional humanitario durante el conflicto

El ex miembro de las Fuerzas de Defensa de Australia Ben Roberts-Smith, el soldado vivo más condecorado de país, fue detenido este martes en el aeropuerto de Sídney, según ha informado la BBC. El exmilitar está acusado de cinco cargos de crímenes de guerra en Afganistán, durante el conflicto que duró dos décadas, entre 2001 y 2021, según han detallado ese mismo día las autoridades australianas.

La detención de Roberts-Smith se produce en el marco de una investigación conjunta de la Policía Federal Australiana y la Oficina del Investigador Especial, que desde 2021 indagan presuntas violaciones del derecho internacional humanitario cometidas por tropas australianas en Afganistán. El exsoldado pasará la noche del martes entre rejas a la espera de la audiencia prevista para el miércoles por un juez, informa el mismo diario británico.

Roberts-Smith, de 47 años, está acusado de su presunta implicación en la muerte de ciudadanos afganos en distintos incidentes ocurridos entre 2009 y 2012 en la provincia de Uruzgan, en el centro de Afganistán. Según han detallado las autoridades en un comunicado, los cargos incluyen tanto la ejecución directa de víctimas como la participación en calidad de instigador, cómplice o superior que ordenó los asesinatos.

El detenido, condecorado con la Cruz de Victoria —el reconocimiento militar más alto de Australia—, estuvo desplegado entre 2006 y 2012 en seis ocasiones en Afganistán como parte del Regimiento del Servicio Especial Aéreo, un cuerpo de élite de las Fuerzas de Defensa australianas.

Según la información proporcionada por la Policía Federal, las víctimas presuntamente no participaban en hostilidades en el momento de los hechos y algunas se encontraban detenidas, desarmadas y bajo control de militares australianos cuando fueron asesinadas.

La reina Isabel II de Inglaterra y Roberts-Smith, tras recibir este la Cruz Victoria de Australia, en una audiencia en el Palacio de Buckingham, en Londres, el 15 de noviembre de 2011. POOL New (PA)

El caso se produce tras años de controversia en torno a Roberts-Smith. En 2020, el Ejército australiano reconoció haber asesinado a 39 civiles y prisioneros afganos, todos ellos desarmados. Tres años después, un tribunal civil concluyó que, eran sustancialmente ciertas las acusaciones de que Roberts-Smith era uno de los implicados en esas muertes, aunque hasta ahora no había sido condenado penalmente por ello.

La legislación australiana contempla para el delito de crimen de guerra por asesinato una pena máxima de cadena perpetua. La investigación, conocida como Pperación Emerald-Argon, forma parte de un conjunto más amplio de pesquisas sobre presuntos crímenes de guerra cometidos por personal australiano entre 2005 y 2016. Hasta la fecha, se han abierto 53 casos, de los cuales 39 han sido cerrados por falta de pruebas suficientes, mientras que otros 10 aún están en curso.

Las autoridades han subrayado que los hechos investigados afectan a “una parte muy reducida” de las fuerzas armadas y recalcaron que la mayoría del personal militar australiano actúa o ha actuado conforme a la ley y a los estándares internacionales.