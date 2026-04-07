Claves sobre el ultimátum de Trump: ¿Qué podría atacar Estados Unidos en Irán? ¿Existe el riesgo del uso de un arma nuclear?

Tras alargar el plazo en tres ocasiones, el presidente sentencia a un país con 91,5 millones de habitantes: “Toda una civilización morirá esta noche”

A las 20.00 de este martes en Washington (2.00 del miércoles, hora peninsular española) vence el ultimátum que ha dado el presidente Donald Trump a Irán para reabrir el estrecho de Ormuz. Tras estirar el plazo “definitivo” para alcanzar un acuerdo en al menos tres ocasiones, el líder estadounidense ha elevado el tono de las amenazas en menos de 24 horas. Este martes, ha sentenciado a Teherán en Truth Social: “Toda una civilización morirá esta noche”. “Quizá algo revolucionariamente maravilloso pueda suceder, ¿quién sabe? Lo descubriremos esta noche, uno de los momentos más importantes en la larga y compleja historia del mundo", ha añadido.

Han pasado 39 días desde que Estados Unidos e Israel iniciaran una guerra que ha convulsionado no solo a Oriente Próximo, sino que ha puesto en jaque el comercio marítimo mundial con el bloqueo del estrecho de Ormuz por parte de Irán.

Estas son las claves del más reciente plazo “definitivo” que va en cuenta regresiva.

¿Qué podría atacar Estados Unidos si vence el plazo y no hay acuerdo?

Aunque en su primera amenaza del 21 de marzo, Trump había advertido que destruiría las centrales eléctricas, luego extendió su radar a los puentes. Pero sus últimas declaraciones en ruedas de prensa y en Truth Social sugieren una destrucción mucho mayor. Ha asegurado que “desatará el infierno” sobre Irán, que los devolverá a la “Edad de Piedra”, que infligirá un daño “mucho mayor” que el que ha hecho desde el 28 de febrero y que puede destruir el “país entero” en una noche.

Naciones Unidas le recordó el lunes que las infraestructuras civiles y energéticas “no se pueden atacar”. “Cualquier bombardeo contra infraestructuras civiles es una violación del derecho internacional y muy clara”, afirmó Stéphane Dujarric, portavoz del secretario general de la ONU, en su rueda de prensa diaria.

¿Podrían usarse armas nucleares?

Washington ha desmentido este martes uno de los escenarios más temidos de la guerra: el uso de armas nucleares tras las apocalípticas declaraciones de Trump y la posterior amenaza de JD Vance. El vicepresidente aseguró en la mañana del martes, durante una rueda de prensa en Hungría, que Washington dispone de “herramientas” que ha decidido no usar hasta ahora, pero que podría activarlas si Irán no modifica su conducta. Poco después, la cuenta oficial de la Administración republicana Rapid Response 47 ha asegurado, a través de X, que “nada de lo que el vicepresidente JD Vance dijo aquí ‘insinúa’ eso [el uso de armas nucleares], payasos”.

¿Qué está en riesgo?

Irán tiene 91,5 millones de habitantes; cerca de 9,8 millones viven en Teherán. Según cifras oficiales de la Organización Mundial de la Salud (OMS), entre el 28 de febrero y el 2 de abril, habían muerto 1.937 personas. La organización opositora iraní de derechos humanos HRANA, con sede en Estados Unidos, calcula que la cifra supera los 3.500.

Además de las víctimas letales, la OMS reporta otras 25.819 personas heridas y más 3,2 millones de personas desplazadas.

De momento, no se sabe con claridad dónde impactaría un posible ataque estadounidense. Pero sí la ubicación de las principales plantas energéticas:

Damavand, a 50 kilómetros de Teherán

Shahid Salimi, en el norte.

Shahid Rajaee, en el norte.

Karun-3 Dam, al oeste

Kerman Power Plant, al sureste.

Asimismo, Irán ha amenazado con dirigir sus represalias contra instalaciones civiles de los países del Golfo, cuyas megaciudades dependen de plantas eléctricas y de desalinización.

¿Qué exige Irán?

Teherán ha insistido en un “fin permanente de la guerra”. Para eso propuso este lunes, a través de Pakistán, un plan de 10 puntos en los que pide garantías de no volver a ser atacado, el fin de los ataques de Israel contra Hezbolá en Líbano y el levantamiento de todas las sanciones.

A cambio, facilitarán un protocolo para el tráfico seguro por el estrecho de Ormuz.

Unos trabajadores remueven escombros de la del complejo de la Universidad Tecnológica Sharif de Teherán, el lunes 6 de abril. Francisco Seco (AP)

¿Y Estados Unidos?

Donald Trump calificó el plan de Irán como un “paso significativo, pero no suficiente”. Hace dos semanas, Estados Unidos había presentado un plan de 15 puntos a través de mediadores. Aunque no se conoce públicamente, altos cargos han asegurado a medios estadounidenses que las principales exigencias son: la reapertura del estrecho de Ormuz, el compromiso de Teherán para no desarrollar armas nucleares y el fin del apoyo a grupos radicales islamistas en Oriente Próximo. A cambio, levantarían las sanciones y permitirían el desarrollo de un programa nuclear con fines civiles, bajo la supervisión de Estados Unidos.

En su momento, Irán tildó de “excesivo” ese plan.

¿Cómo van las negociaciones?

Aunque el vicepresidente JD Vance aseguró que habría “muchas negociaciones” en las horas previas al ultimátum, esta jornada no ha estado exenta de una oleada de ataques que Israel y Estados Unidos lanzan contra infraestructura civil. En las últimas horas, han bombardeado puentes, la red ferroviaria, universidades, una planta petroquímica y objetivos militares en la isla de Jarg, por donde pasa el 90% de la exportación petrolera iraní.

No obstante, los esfuerzos para facilitar las conversaciones entre las partes continúan, informa Reuters, que cita a dos fuentes paquistaníes.

“Estamos en contacto con los iraníes. Últimamente, han mostrado flexibilidad en cuanto a que podrían unirse a las conversaciones, pero al mismo tiempo están adoptando posturas duras como condición previa para cualquier negociación”, dijo la fuente de seguridad paquistaní a Reuters.

Pakistán ha sido el principal intermediario de las propuestas de Estados Unidos e Irán, pero no ha conseguido compromisos sólidos.

¿Qué ocurre en el estrecho de Ormuz?

Luego de que el tránsito por Ormuz cayera hasta un 90% debido al bloqueo iraní, en los últimos días ha aumentado el paso de barcos. Al menos 83 buques, casi todos cargados de petróleo y sus derivados, han atravesado el estrecho desde el lunes 30 de marzo, según los datos de la consultora energética Kpler cedidos a EL PAÍS. La mayoría son barcos vinculados a Irán y China y han sido canalizados por un corredor supervisado por la Guardia Revolucionaria. Informan Ignacio Fariza, Caio Mattos y Danielle Grasso.

De acuerdo con la plataforma Marine Traffic, esta tendencia se ha detectado en la última semana. “El promedio diario de cruces ha pasado de alrededor de cinco a aproximadamente 10 barcos por día, lo que sugiere una clara intensificación de la actividad de tránsito tanto en los segmentos sancionados como en la flota fantasma”, detalla la plataforma en su reporte del 6 de abril.