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ACCIDENTES FERROCARRIL

Al menos un muerto y decenas de heridos en la colisión de un tren de alta velocidad con un camión militar en Francia

La víctima es el maquinista del convoy, que ha chocado contra el vehículo pesado en un paso a nivel cerca de Calais

Un tren de alta velocidad (TGV) francés, en una imagen sin datar. DPA vía Europa Press (DPA vía Europa Press)
Agencias
París -
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El maquinista de un tren de alta velocidad (TGV) francés ha muerto este martes en la colisión del convoy contra un camión militar en un paso a nivel en la línea ferroviaria que une las ciudades de Béthune y Lens, cerca de Calais, en el norte de Francia, han informado los bomberos franceses y confirmado el ministro francés de Transportes, Philippe Tabarot. Varias decenas de personas, hasta 27, han resultado también heridas, dos de ellas en estado crítico, según un conteo provisional de víctimas del que informan medios locales y nacionales franceses. Uno de los heridos es el conductor del camión.

Las fuerzas de seguridad y de emergencias francesas se movilizaron inmediatamente tras el accidente para socorrer a las víctimas, según la cadena TF1, que informa de un dispositivo de rescate coordinado por el Centro de Operaciones del Departamento de Paso de Calais, que también ha activado una unidad de emergencia médico-psicológica.

En la operación de auxilio participan, según esa televisión francesa, 88 bomberos, sanitarios, policías y voluntarios de protección civil. La Sociedad francesa de Ferrocarriles (SNCF, por sus siglas en francés) ha fletado autobuses para trasladar a los viajeros del tren que han resultado ilesos.

El periódico local La Voix du Nord ha precisado que el accidente se produjo hacia las 7.00 de la mañana en el paso a nivel de Mazingarbe, en el municipio de Bully les Mines, cuando un TGV que circulaba entre Dunkerque y París con 243 pasajeros a bordo impactó contra el remolque de un camión que atravesaba las vías en ese momento.

Según fuentes militares citadas por TF1, el vehículo era civil pero transportaba una especie de puente flotante para el ejército de Tierra, por lo que se cree que se trata de un camión de gran tonelaje. No había ningún soldado en el vehículo ni en la cabina del vehículo. El convoy militar procedía de Bélgica, donde había realizado un ejercicio militar, y regresaba al 6º regimiento de ingenieros situado entre la ciudad de Angers y Avrillé, en el departamento de Maine y Loira, en el centro de Francia.

El servicio de trenes regionales (TER) de la región Alta Francia ha indicado en sus redes sociales que como consecuencia del siniestro se ha interrumpido el tráfico entre Béthune y Lens hasta el final de la jornada y que también se ha cortado la alimentación eléctrica en los ejes Lille-Béthune, Lille-Lens y Lille-Douai.

El ministro francés de Transportes, Philippe Tabarot, ha anunciado, también en un mensaje en sus redes sociales, que tiene previso desplazarse hasta el lugar del accidente junto al consejero delegado de la compañía ferroviaria estatal SNCF, Jean Castex. Tabarot no ha dado detalles sobre la magnitud del suceso.

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