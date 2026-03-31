Trump firma una orden ejecutiva para limitar el voto por correo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el pasado lunes a su llegada a la Casa Blanca tras pasar el fin de semana en Mar-a-Lago (Florida). Asspciated Press / LaPresse Only italy and spain

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha firmado este martes una orden ejecutiva para restringir el voto por correo este mismo martes. Desde que regresó al poder, el mandatario republicano lanzó una campaña para impedir el voto a distancia, una práctica que ha definido como fraudulenta.

El magnate inmobiliario reconvertido en político desdeña este sistema desde las elecciones de 2020, que perdió a manos del demócrata Joe Biden. Fue uno de los argumentos que empleó para asegurar, sin ninguna prueba, que aquellas elecciones fueron manipuladas. Sus infundios terminaron con el asalto al Capitolio de una turba enfurecida de seguidores de Trump para tratar de impedir la validación de la victoria de Biden.

La nueva orden presidencial exigirá al nuevo secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, que elabore una lista con la ayuda de la Seguridad Social, de los ciudadanos estadounidenses con derecho a voto en cada Estado, según ha adelantado el medio conservador Daily Caller.

La orden también exigirá al Servicio Postal que solo envíe las papeletas de voto por correo a los votantes incluidos en la lista aprobada por la administración federal. Las papeletas deben incluir sobres y códigos de barras para garantizar la seguridad y la trazabilidad.

Los Estados deben recibir las listas de votantes al menos 60 días antes de las elecciones federales, según detalla el medio del entorno MAGA (Make America Great Again, la plataforma ultraconservadora que llevó en volandas a Trump de vuelta a la Casa Blanca). El gobierno federal amenaza con retirar los fondos a los Estados que no cumplan con la norma.

La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, el equivalente a la ministra de Justicia, dará prioridad a las investigaciones y enjuiciamiento de ciudadanos que voten con este sistema de forma irregular, según precisa The Hill.

Elimina el sistema que él utiliza

La normativa sobre las votaciones recae sobre los estados, según la Constitución. Estos pueden decidir el “momento, el lugar y la forma” de los comicios, según explica Bloomberg. No obstante, el Congreso de Estados Unidos puede establecer unas reglas uniformes para las elecciones federales.

“Las elecciones nunca pueden ser imparciales con el voto/papeletas por correo y todo el mundo, en particular los demócratas, lo saben”, escribió hace un año en su red social Truth. Lleva tiempo tratando de empañar este sistema de votación, que se emplea en todos los países desarrollados. Y buscando vincular las votaciones por correo con fraude electoral, pese a que un informe del Brookings Institute reveló en 2025 que los casos de fraude en el voto por correo se produjeron en tan solo el 0,000043% del total de votos emitidos.

Trump firma la orden presidencial una semana después de conocerse que recurrió al voto por correo en las elecciones especiales de Florida. El republicano participó en las elecciones al Distrito 87 de la Cámara de Representantes del Estado de Florida, en las que se impuso de forma abrumadora la demócrata Emily Gregory, en un histórico bastión de los republicanos considerado como el territorio de Trump.

Cuando los medios de comunicación le preguntaron por la incoherencia, el inquilino del Despacho Oval soltó que está legitimado a hacerlo. “Porque soy presidente de Estados Unidos. Y debido a que soy presidente de Estados Unidos, voté por correo en las elecciones que se celebraron en Florida porque sentí que debía estar aquí en lugar de estar disfrutando del hermoso sol”, dijo sin contemplaciones.

Busca tener ventaja electoral

El presidente aseguró que tuvo que votar a distancia “porque no podía estar allí, porque tenía muchas cosas que hacer”. Sin embargo, el fin de semana de las votaciones lo pasó jugando al golf en su club de Palm Beach (Miami), ubicado a 15 minutos en coche del centro de votación.

La orden presidencial se publica un par de semanas despuñes de que el Tribunal Supremo celebrara la vista pública sobre un caso electoral de Misisipi, que cuestiona si los Estados deben considerar las papeletas enviadas por correo que tienen matasellos del día de las elecciones, pero que no se reciben hasta después.

Trump lleva meses tratando de cambiar las reglas electorales bajo la excusa de que el sistema estadounidense está amañado, aunque no existen pruebas fiables sobre esa acusación.

Más allá de limitar el voto por correo, está empeñado en sacar adelante una ley para obligar a los votantes a identificarse mediante un pasaporte o un certificado de nacimiento, en un país donde no es obligatorio el DNI, solo la mitad de la población tiene pasaporte y muchos no tienen acceso al certificado de nacimiento.

La norma dejaría fuera a muchos votantes de estratos más humildes, que apuestan tradicionalmente por los demócratas. La norma aún debe pasar el filtro del Senado, donde no lo tendrá fácil porque requiere una mayoría reforzada del 60%.

Además, Trump ha pedido a los estados republicanos que redefinan los distritos electorales para aprovechar el sistema de mayorías vigente en Estados Unidos, lo que brindaría cierta ventaja a su partido.