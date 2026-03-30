Merz transmite al presidente Al Shara que aspira al retorno del 80% de los refugiados sirios en Alemania

Más de un año después de la caída de Bachar el Asad y el fin de la guerra civil, el canciller alemán, Friedrich Merz, quiere acelerar el regreso de los más de 900.000 sirios que aún siguen en Alemania, priorizando a aquellos que no tienen un permiso de residencia válido y al grupo “problemático de sirios con antecedentes penales” a los que quiere repatriar con “carácter urgente”.

Para agilizar todo este proceso, Alemania quiere contribuir para lograr que la reconstrucción tenga éxito, según el Gobierno. De momento, Siria y Alemania han acordado crear un “grupo de trabajo conjunto”, que comenzará con su labor rápidamente. “En pocos días tendrá lugar un viaje de una delegación a Siria”, detalló Merz en la rueda de prensa posterior al encuentro con el presidente interino sirio, Ahmed al Shara, en la Cancillería de Berlín. Asimismo, con el objetivo de estabilizar Siria, el Gobierno alemán destinará este año más de 200 millones de euros. También se fomentará las inversiones alemanas en Siria, donde las condiciones generales, según indicó Merz, han “mejorado fundamentalmente”.

“Por lo tanto, hay que reevaluar las necesidades de protección”, explicó sobre el millón de sirios que, como recordó, encontraron refugio en Alemania durante estos años huyendo de la guerra civil. “Esto también significa que quien ya no tenga derecho a permanecer en Alemania, deberá abandonar el país. Por eso necesitamos una opción de retorno fiable, una cooperación con Siria, especialmente y, ante todo, para aquellos que abusan de nuestra hospitalidad y no respeten nuestras leyes”, indicó. El dirigente apeló a que se cree en la “nueva Siria un espacio para todos los sirios y sirias, independientemente de su religión, origen étnico y su género”.

La mayoría de los refugiados sirios llegaron en 2015 y 2016. Su repatriación es controvertida, entre otras cosas, debido a la infraestructura gravemente destruida del país, la inestable situación de seguridad y el deficiente abastecimiento de alimentos. Sin embargo, Merz cree que la situación ha mejorado en los últimos tiempos y aspira a que a lo largo de los próximos tres años —como, según indicó, desea al Shara— “alrededor del 80 % de los sirios que residen actualmente en Alemania regresen a su país de origen”.

“La guerra civil ha terminado. Ahora existe, en principio, la posibilidad de regresar al país de origen”, afirmó el canciller. En este contexto, el ministro alemán de Interior, Alexander Dobrindt, había anunciado previamente su intención de hablar con al-Scharaa sobre el retorno voluntario y la expulsión de sirios y sirias.

La visita del antiguo líder yihadista, que ya ha sido recibido en Washington, París y Moscú, suscitó muchas críticas en Alemania. Entre otras, por parte de la organización ProAsyl, que criticó que la recepción oficial en Berlín legitimaba el dominio de al Shara, al que se acusa de no proteger a las minorías del país frente a la violencia o incluso de incitar a cometer atrocidades y participar en ellas.

Asimismo, hubo algunas pequeñas manifestaciones en diferentes puntos de la ciudad, como ante la Cancillería de Berlín, donde los participantes protestaron contra la política de deportaciones del Gobierno alemán, pero también acusaron al presidente sirio de violaciones de los derechos humanos y la violencia contra las minorías en Siria, algo que el presidente sirio rechazó durante la comparencia con Merz. “Tenemos un Estado de derecho”, señaló. “Queremos garantizar la seguridad de todos los sirios sin excepción y la estabilidad de Siria y el bienestar de su población son nuestras prioridades”, declaró y afirmó que todas las minorías obtendrían sus derechos.

Al Shara habló de un nuevo comienzo y solicitó inversiones de empresas alemanas, para lo que recordó que se han modificado muchas leyes para mejorar el marco jurídico de las inversiones. Al mismo tiempo, se refirió a un potencial económico de hasta 400.000 millones de euros que podría generarse mediante asociaciones de inversiones entre países europeos y Siria. “Necesitamos un socio con el que podamos tender puentes y Alemania es, por supuesto, ese socio”.

Las milicias islamistas lideradas por al-Scharaa derrocaron a finales de 2024 al veterano gobernante sirio al Asad y tomaron el poder en Siria. Al Shara, de 43 años, dirigió anteriormente el Frente Al Nusra. Anteriormente luchó con la red terrorista Al Qaeda, así como con su milicia sucesora, Hayat Tahrir al Sham.