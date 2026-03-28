Claves sobre los hutíes: una maquinaria militar y estatal en Yemen con acceso al mar Rojo

Conocidos formalmente como Partidarios de Dios, los hutíes son un movimiento aliado con Irán que controla y gobierna gran parte del noroeste de Yemen, incluida la capital, Saná, donde vive la mayoría de la población del país, y vastas zonas del litoral del mar Rojo. Aunque son reducidos con frecuencia a una milicia subordinada a Teherán, los hutíes son un grupo complejo. Surgieron a finales de los años 90 como un movimiento de resurgimiento religioso de la secta zaidí del islam chií en el empobrecido norte de Yemen. Y tras años operando como una guerrilla contra el Ejército, lanzaron una ofensiva con la que tomaron Saná en 2014 y el país se sumió en una guerra civil con el Gobierno respaldado por la comunidad internacional.

Actualmente, los hutíes dirigen un gobierno totalitario en los territorios bajo su control, donde gestionan una maquinaria estatal y ejercen una autoridad de hierro sobre prácticamente todos los aspectos de la vida. A pesar de arrastrar una trayectoria cuestionada y graves problemas financieros, el gobierno de los hutíes recauda impuestos, gestiona los puestos de trabajo de la administración, controla medios de comunicación estatales, es responsable de los servicios públicos, y ejerce una gran influencia en ámbitos sociales como las mezquitas y los deportes. Cuentan, además, con un formidable aparato de seguridad y una fuerza militar más parecida a un ejército que a una mera milicia, incluido un lubricado sistema de reclutamiento forzoso.

Aunque la frontera entre el movimiento y el Estado en ocasiones se difumine, los hutíes han estado tradicionalmente liderados por un núcleo duro de familias zaidíes. A la cabeza se sitúa hoy Abdulmalik al Huthi, conocido por ser una figura muy recelosa de su seguridad, cambiar frecuentemente de lugar, y apenas aparecer ante el público y los medios. Tras el asesinato en los últimos años de Yahya Sinwar, el líder de Hamás, Hasan Nasralá, de Hezbolá, y más recientemente del líder supremo de Irán, Ali Jameneí, Al Huthi es el único líder destacado de los aliados de Teherán en Oriente Próximo que ha sobrevivido hasta la fecha ataques de Israel.

Desde hace años, los hutíes han recibido un holgado apoyo militar de Irán como parte del llamado Eje de la Resistencia, una alianza informal de actores regionales respaldados en diferentes grados por Teherán. Sin embargo, los rebeldes yemeníes son un actor autónomo, siempre han negado ser títeres de la República Islámica, y su principal batalla es doméstica. Durante el primer mes desde el inicio de la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán, de hecho, los hutíes se han mantenido al margen en una decisión que muchos analistas han atribuido a las pérdidas sufridas en ataques estadounidenses e israelíes anteriores, al temor a nuevas represalias a gran escala, y a consideraciones locales, incluida la posibilidad de que el Gobierno apoyado por la comunidad internacional aproveche la oportunidad para atacarles.

Los hutíes ganaron una gran proyección internacional cuando decidieron entrar rápidamente en la contienda contra Israel a raíz del inicio de la guerra en Gaza en octubre de 2023. Hasta entonces, el grupo había ocupado una posición regional más bien periférica, pero entonces exhibió una gran habilidad para internacionalizar el conflicto con sus ataques esporádicos a buques mercantes en el mar Rojo, una de las principales arterias del comercio marítimo mundial, aplicando una lógica similar al bloqueo actual del estrecho de Ormuz por parte de Irán. Además, con sus bombardeos contra Israel, los hutíes ganaron una notable popularidad que, a nivel local, les permitió cimentar aún más su autoridad, intensificar la represión y reavivar su pulso con el Gobierno reconocido por la comunidad internacional.