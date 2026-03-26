Una guerra de final incierto en la que los dos bandos elevan sus exigencias: ¿Qué se sabe de las negociaciones entre EE UU e Irán?

Es un dicho conocido que una guerra es fácil de empezar, pero difícil de terminar. El conflicto que Estados Unidos e Israel iniciaron contra Irán el pasado 28 de febrero no parece ser la excepción. Cada una de las partes plantea condiciones intransigentes para poner fin a los enfrentamientos que impactan en todo Oriente Próximo y estremecen a la economía global, principalmente por el cierre del estrecho de Ormuz, que llevó al alza de los precios del petróleo. Este jueves, el presidente estadounidense, Donald Trump, ha asegurado que los negociadores iraníes están “suplicando” que haya un acuerdo que ponga fin al conflicto: “Irán está deseando llegar a un acuerdo, no yo”, ha afirmado. Sus declaraciones se producen después de que Teherán rechazara su plan de 15 puntos y presentara una contrapropuesta para detener la guerra.

A lo largo de la semana, Trump ha insistido en que las negociaciones están en marcha, mientras altos cargos iraníes lo negaban y aseguraban que el conflicto solo terminará en los términos de Teherán. “Más vale que se pongan serios pronto, antes de que sea demasiado tarde”, amenazó el mandatario estadounidense en un mensaje publicado en su red social Truth.

Mientras ambas partes disputan la narrativa, el Pentágono refuerza su presencia militar en el Golfo: Miles de infantes de Marina y soldados de élite han sido enviados a la región. Por su parte, Irán ha lanzado una nueva ronda de ataques contra Israel y varios países del Golfo. Israel también ha incrementado la intensidad de sus bombardeos. En un vídeo compartido en la red social X, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha declarado que sus tropas continúan “atacando enérgicamente” los objetivos del régimen terrorista iraní. "Eliminamos al comandante de la Armada de la Guardia Revolucionaria”, agregó. Alguien que, según Israel, fue quien lideró el cierre del estrecho de Ormuz.

Tras 26 días de conflicto, diversos países han ofrecido mediar para lograr un acuerdo. En medio de declaraciones contradictorias, esto es lo que se sabe sobre las posibles negociaciones:

¿Cómo es el plan de 15 puntos de EE UU?

El enviado de Trump para negociar con Irán, Steve Witkoff, ha confirmado este jueves que ha trasladado a Teherán una propuesta de 15 puntos como base para un acuerdo. Sobre el contenido del plan, ha evitado dar detalles: “El presidente nos ha instruido a mantener la confidencialidad y no negociar a través de los medios de comunicación, como hacen otros. Pero veremos hacia dónde evolucionan las cosas”, ha afirmado.

Se sabe que el plan fue enviado a Irán a través de mediadores paquistaníes. Tres fuentes del gabinete israelí citadas por Reuters aseguran que la propuesta incluye la eliminación de las reservas iraníes de uranio altamente enriquecido, el fin de su programa de enriquecimiento nuclear, restricciones a su programa de misiles balísticos y el cese del apoyo a aliados regionales como Hezbolá en Líbano.

Otras fuentes anónimas han dicho a The New York Times que el plan, además de abordar los programas nuclear y balístico de Irán, también trata de las rutas marítimas. La Casa Blanca había advertido el miércoles que Estados Unidos planea atacar a Irán “más duro que nunca” si Teherán no acepta la propuesta.

¿Qué se sabe de la contrapropuesta iraní?

La respuesta de Teherán al plan estadounidense fue enviada oficialmente la noche del miércoles a través de intermediarios y ahora espera una respuesta de Washington, según la agencia iraní Tasnim. El medio, citando a “fuentes cercanas al proceso”, informa de que Irán exige “el fin de los asesinatos selectivos, garantías concretas para evitar una reanudación del conflicto, así como compensaciones y reparaciones de guerra claramente definidas”. Además, la contrapropuesta iraní también demanda que el fin de las hostilidades se aplique en todos los frentes y a todos los grupos aliados que han participado en el conflicto en la región, como es el caso de Hezbolá en Líbano.

Un portavoz militar iraní, Ebrahim Zolfaghari, había desdeñado la propuesta estadounidense al afirmar que Washington “está negociando solo consigo mismo”. El ministro de Exteriores iraní, Abbas Araghchi, también insistió en que Teherán no está negociando directamente con Estados Unidos, pero reconoció el intercambio de mensajes a través de intermediarios.

El presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baker Qalibaf, escribió en su cuenta de X que no hay negociaciones en curso y que las declaraciones “falsas” son usadas para “manipular los mercados financieros y de petróleo”. En otro mensaje, dijo que Teherán está “vigilando de cerca todos los movimientos de Estados Unidos en la región, especialmente el despliegue de tropas”. Y concluyó: “Que no pongan a prueba nuestra determinación para defender nuestra tierra”.

¿Qué dicen los israelíes?

Israel se muestra escéptico ante la posibilidad de que Irán acepte las condiciones estadounidenses, pero también teme que Trump pueda hacer concesiones, según un alto funcionario de defensa citado por Reuters. El Gobierno israelí quiere que cualquier acuerdo preserve su capacidad de llevar a cabo ataques preventivos. Mientras tanto, el portavoz militar aseguró este jueves que la misión actual sigue siendo destruir las capacidades militares de Irán y que “quedan muchos objetivos por alcanzar”.

¿Quién negocia por EE UU?

Uno de los principales hombres de confianza de Trump es Witkoff, que ya participó en las negociaciones entre Israel y Hamás sobre Gaza y en las conversaciones entre Rusia y Ucrania. A su lado, el yerno del presidente estadounidense, Jared Kushner, estuvo implicado en las negociaciones entre EE UU e Irán previas a la guerra, que fueron finalmente abandonadas cuando Trump optó por la vía militar.

Witkoff, promotor inmobiliario convertido en negociador diplomático, también ha asegurado este jueves que existen indicios de que las autoridades iraníes buscan una salida al conflicto. En comentarios durante una reunión del equipo de gobierno de Estados Unidos, describió los contactos actuales con Teherán como “un debate diplomático sensible”.

Según Trump, también participan en los contactos el secretario de Estado, Marco Rubio, y el vicepresidente, J. D. Vance.

¿Y del lado iraní?

En el caso iraní, la situación es más compleja. Uno de sus negociadores históricos, Ali Lariyaní, murió en ataques estadounidenses-israelíes la semana pasada. De hecho, gran parte de la cúpula del poder iraní fue eliminada en los primeros bombardeos, incluido el líder supremo, el ayatolá Ali Jameneí. Esto ha generado incertidumbre sobre quién controla realmente el país. El nuevo líder supremo, Mojtaba Jameneí, que sucedió a su padre, no ha hecho apariciones públicas desde su ascenso a comienzos de mes.

Trump asegura que mantiene contacto con un interlocutor iraní de alto nivel, aunque no ha revelado su identidad. Medios estadounidenses apuntan a que se trataría del presidente del Parlamento iraní, Qalibaf. El político, sin embargo, nunca lo ha confirmado.

¿Quién puede mediar?

Pakistán intenta posicionarse como actor clave en las posibles negociaciones entre Washington y Teherán, e incluso se ha planteado como sede para los contactos. El país mantiene canales de comunicación abiertos tanto con Estados Unidos como con Irán, lo que refuerza su papel potencial como mediador.

El ministro de Defensa paquistaní, uno de los que han ofrecido sus servicios, desdeñó el conflicto, al escribir el miércoles en su cuenta en X: “Parece que el objetivo ahora es la apertura del estrecho de Ormuz, que estaba abierto antes de la guerra”.

¿Qué puede suceder mientras no hay un alto el fuego?

El portavoz militar iraní Ebrahim Zolfaghari afirmó el miércoles que la situación en el estrecho de Ormuz “no volverá a ser la que era” y que su país decidirá qué barcos pueden atravesarlo y cuáles no. “La autoridad para permitir el paso es nuestra”, indicó.

En ausencia de un alto el fuego, Teherán ha advertido de su capacidad de escalada, incluyendo la posibilidad de bloquear otra ruta marítima clave: el mar Rojo y el estrecho de Bab el Mandeb, una alternativa crucial para la exportación de petróleo del Golfo, según ha recogido Reuters. También ha afirmado disponer de inteligencia que indicaría un plan estadounidense para ocupar una isla iraní con apoyo de un país regional, y ha advertido que, de producirse, respondería atacando infraestructuras vitales de ese país, sin identificarlo.