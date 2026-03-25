‘La Repubblica’, el histórico diario italiano, pasa a manos de un grupo de prensa con relaciones con Arabia Saudí y afín a Trump

Un quiosquero sostiene el periódico italiano 'La Repubblica' del 18 de octubre de 2024, que abría con una historia sobre el conflicto entre Israel y Palestina.

La histórica reconfiguración del panorama mediático italiano se ha consumado esta semana con la venta de los diarios La Repubblica y La Stampa, dos de las cabeceras más influyentes del país, y principales diarios progresistas de oposición al Gobierno ultraderechista de Giorgia Meloni en este momento, tras la salida definitiva de la familia Agnelli del negocio de la prensa.

La operación supone el desmantelamiento del grupo editorial GEDI, propiedad de los Agnelli, fundadores de la histórica FIAT. Y marca un cambio de propiedad sin precedentes en la prensa italiana contemporánea, con la entrada de capital extranjero en uno de los principales periódicos nacionales: La Repubblica, el segundo más vendido en el país transalpino, por detrás de Il Corriere della Sera. Y con el traspaso de otra de las grandes cabeceras, La Stampa, tercer diario a nivel nacional, a un grupo editorial italiano de ámbito regional.

El grupo Antenna, un conglomerado editorial internacional propiedad del armador griego Theodore Kyriakou, conservador, afín a Donald Trump y vinculado con Arabia Saudí, ha cerrado esta semana la adquisición del 100% de GEDI. El grupo también opera en los sectores de los medios de comunicación, la industria naval, las finanzas y el sector inmobiliario.

La operación incluye, además de La Repubblica, las emisoras Radio Deejay, Radio Capital y m2o, así como HuffPost Italia, National Geographic Italia, la revista Limes y la agencia de publicidad Manzoni. El diario La Stampa ha quedado fuera de la transacción, ya que el grupo italiano SAE había acordado previamente la compra.

La operación se ha cerrado este lunes, tras meses de negociaciones marcadas por huelgas y movilizaciones de los periodistas de La Repubblica y La Stampa, que denunciaron la falta de transparencia del proceso y manifestaron su preocupación por la independencia editorial de ambos diarios.

El grupo Antenna ha asegurado, a través de un comunicado que “mantener la independencia editorial de todas las cabeceras periodísticas adquiridas es siempre importante”. “Preservar la identidad, la credibilidad y el pluralismo de cada marca representa un principio fundamental de la estrategia del Grupo”, ha agregado. El nuevo propietario de La Repubblica se ha comprometido a “invertir en el periodismo italiano y a reforzar el papel de Italia como protagonista en el panorama de la información y del entretenimiento”.

Por el momento no hay información sobre el acuerdo y las condiciones de venta, los planes futuros para GEDI ni la cifra por la que se ha cerrado la operación. La Repubblica señala que la nueva directora general del grupo GEDI será Mirja Cartia d’Asero, antigua directiva del grupo Sole 24 Ore, mientras que Mario Orfeo seguirá siendo director de La Repubblica.

John Elkann, heredero de los Agnelli y antiguo propietario del grupo editorial, ha asegurado en una entrevista con la Agencia Ansa que la venta de las dos grandes cabeceras periodísticas se ha hecho con la garantía de “un futuro de desarrollo y libertad para los periodistas de ambas publicaciones”.

Por su parte, el Comité de Redacción de La Repubblica ha criticado que elegir para comunicar la venta del grupo precisamente el día del referéndum sobre la justicia propuesto por el Gobierno ―cuando el trabajo en los periódicos es más intenso de lo habitual y la atención está centrada en otros temas― “es la enésima falta de respeto hacia el periódico y su historia” por parte de su antiguo editor. Además, el comité ha acusado a Elkann de “haber desmembrado y vendido pieza a pieza un grupo editorial histórico”, sin tener en cuenta las garantías laborales que habían pedido los trabajadores. “No le echaremos de menos lo más mínimo”, señala la redacción.

Actualmente, el grupo Antenna está presidido por Theodore Kyriakou, licenciado en Física y Negocios Internacionales por la Universidad de Georgetown, que mantiene relaciones con diversos líderes políticos, fundamentalmente conservadores. En mayo del año pasado, formó parte del selecto grupo de invitados a la exclusiva cena de Estado que Donald Trump celebró en Qatar durante su visita a Oriente Próximo.

Tal y como señaló la prensa griega, Kyriakou mantuvo en esa ocasión una conversación personal con Trump, con quien se le atribuyen buenas relaciones. Además, su nombre está vinculado a Arabia Saudí, país que, a través de participaciones del controvertido fondo soberano, posee también parte del grupo Antenna, con sede en los Países Bajos, que gestiona los principales medios de comunicación griegos.

Según la agencia Bloomberg, los diarios del grupo GEDI serían solo el primer paso de varios proyectos que el grupo griego planea en Italia. Los medios italianos apuntan que Kyriakou ha buscado asegurar una buena relación con el gobierno italiano, especialmente con la primera ministra Giorgia Meloni, para que la operación no encuentre obstáculos.

La venta, anunciada desde hace meses, lejos de gestionarse como una operación comercial cualquiera, dada la influencia de los activos en juego, ha causado un revuelo político y mediático en Italia.

Los partidos de la oposición y el propio Gobierno han recalcado la importancia de garantizar el pluralismo informativo y la independencia editorial de dos de las principales cabeceras del país. La venta a un grupo extranjero ha reabierto además el debate sobre la propiedad de los medios de comunicación y su papel en el equilibrio político y mediático italiano, en un contexto de crisis estructural de la prensa, marcado por la progresiva concentración empresarial en el sector.

El traspaso de La Repubblica y La Stampa se produce en un momento delicado para la prensa italiana, que enfrenta una caída de la difusión en papel, la transformación digital y la disminución de ingresos publicitarios. En los últimos años, el sector ha vivido procesos de concentración empresarial, reestructuraciones y recortes de personal, lo que ha generado preocupación entre periodistas y expertos sobre la viabilidad económica de los medios y la protección del pluralismo informativo.