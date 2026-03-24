Las fuerzas de seguridad detienen a dos presuntos espías rusos en Alemania y España

La Fiscalía Federal de Alemania ha ordenado la detención este martes en Alemania y España de dos personas acusadas de espiar por encargo de Rusia a un empresario alemán que suministra drones y componentes de drones con uso militar a Ucrania.

Las autoridades alemanas han detenido a la ciudadana rumana Alla S. en la localidad de Rheine, en el estado federado de Renania del Norte-Westfalia, en el oeste de Alemania, y sus homólogos españoles se encargaron de la captura del ciudadano ucranio Sergey N. en el municipio alicantino de Elda, según informó la Fiscalía en un comunicado. “Se registraron los domicilios de los acusados al mismo tiempo”, indicó.

Las detenciones de los presuntos agentes fueron el resultado de una amplia investigación de los servicios de contrainteligencia de la Oficina Federal para la Protección de la Constitución y de los agentes de seguridad del Estado de la Oficina Regional de Investigación Criminal de Baviera.

Según estas, a partir de diciembre de 2025, Sergey N., por encargo de un servicio secreto ruso, vigiló en Alemania a un empresario bávaro que suministraba drones y componentes relacionados a Ucrania. “Para ello, el acusado recopiló información en Internet y realizó grabaciones de vídeo del lugar de trabajo de la persona en cuestión. Cuando Sergey N. se trasladó a España, Alla S. asumió su misión a más tardar en marzo de 2026”, detalló la Fiscalía.

Según la investigación, Alla S. averiguó la dirección particular del empresario, se desplazó hasta allí y grabó de forma encubierta la zona de entrada con su teléfono móvil. Los investigadores sospechan que las actividades de espionaje tenían como objetivo “preparar nuevas operaciones de los servicios secretos contra la persona objetivo”, posiblemente incluso con la intención de matarlo.

De acuerdo con informaciones de Der Spiegel, el empresario se encuentra en un lugar seguro. Según le comentó el hombre por teléfono a la publicación alemana, debido a su actividad, lleva tiempo tomando medidas de precaución. Su empresa suministró en el pasado drones a Ucrania, entre ellos pequeños drones kamikaze, y se ha especializado entretanto en la fabricación de componentes individuales para drones.

Se prevé que Alla S. comparezca el miércoles ante el juez de instrucción del Tribunal Federal Supremo, quien le notificará la orden de detención y decidirá sobre la ejecución de la prisión preventiva. En el caso de Sergey N., la justicia está solicitando a las autoridades españolas su extradición a Alemania en base a una orden de detención europea.

Alemania lleva tiempo luchando contra el espionaje ruso. A finales de enero, las autoridades detuvieron a la ciudadana rusa Illona W. acusada de haber espiado en Alemania por encargo del servicio de inteligencia militar ruso GRU. Tras la detención, el Gobierno alemán expulsó a un alto cargo de la embajada rusa en Berlín, que era la persona de contacto de la espía rusa.

Al parecer, Illona W. habría estado en contacto con este oficial superior acreditado como agregado militar en la embajada rusa. Concretamente, según la Fiscalía Federal, Ilona W. habría recopilado desde al menos finales de 2023 información de fondo sobre los participantes en eventos políticos de alto nivel para su oficial superior. Además, le habría ayudado a participar en dichos eventos utilizando una identidad falsa y habría recabado y transmitido información sobre ubicaciones de la industria armamentística, pruebas de drones y entregas previstas de drones a Ucrania.