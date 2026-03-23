Meloni sufre su primera derrota en las urnas en tres años en un referéndum para reformar la magistratura

La victoria del “no” en una consulta planteada como una votación a favor o en contra del Gobierno es una inédita señal de desgaste ante las elecciones generales de 2027

El idilio de la líder ultraderechista Giorgia Meloni con el electorado se ha roto. La jefa de Gobierno italiana ha sufrido este lunes su primera derrota en las urnas en tres años y medio, desde que ganó las elecciones generales de 2022, en un polémico referéndum de reforma de la magistratura. Tras el cierre de las urnas a las tres de la tarde, pues se votaba domingo y lunes, el “no” se ha impuesto con un 53,8%, con más del 90% de los colegios ya escrutados.

Poco antes de las cinco de la tarde, la propia primera ministra ha admitido la derrota y ha encajado el golpe, que es duro para la coalición de derecha, porque en realidad esta ha sido la única gran reforma de su programa que había conseguido aprobar: “Los italianos han decidido. Y nosotros respetamos esta decisión. Seguiremos adelante, como hemos hecho siempre, con responsabilidad, determinación y respeto hacia el pueblo italiano y hacia Italia”, ha reconocido.

La reacción del pueblo, precisamente, es el dato de más peso en esta consulta, pues Meloni siempre ha exaltado la voluntad popular en su enfrentamiento con los jueces, cuando han dictado sentencias que frenaban algunas de sus iniciativas políticas, como las deportaciones de migrantes a Albania. El referéndum ha sorprendido por una altísima participación: el 58,9%, casi como en unas elecciones generales (en las últimas fue del 63,9%) y mucho más que en las últimas europeas de 2024 (49,7%).

Síntoma de su nerviosismo en los últimos días, ella misma había contribuido a degenerar el debate al decir, por ejemplo, que si la reforma no salía adelante significaría “inmigrantes ilegales, violadores, pederastas, narcotraficantes puestos en libertad”. Pero una mayoría de los italianos no la ha seguido.

La alta participación, que altera años de declive en la afluencia a las urnas, es la prueba de que este referéndum se había convertido en una correosa batalla política, más allá de lo que se votaba, la separación de las carreras de jueces y fiscales, un asunto muy técnico pero de profundo calado. Como cambiaba siete artículos de la Constitución y había sido aprobada sin mayoría reforzada en el Parlamento, solo con absoluta, debía pasar por las urnas en un referéndum confirmativo.

La consulta ya era una votación a favor o en contra del Ejecutivo, y especialmente de Giorgia Meloni, que en las últimas dos semanas se había implicado personalmente en la campaña y por tanto paga su exposición. Se trata de una sonora señal de alarma para la coalición de la derecha (Hermanos de Italia, de Meloni; La Liga, de Matteo Salvini; y Forza Italia, de Antonio Tajani, sucesor de Berlusconi) que, de hecho, inaugura ya la recta final para las próximas elecciones generales, previstas en principio para septiembre de 2027.

Meloni ya había advertido hace meses de que el resultado no tendría relación con la acción de Gobierno y en caso de perder la votación no pensaba dimitir, pero ya en esta tarde del lunes se han alzado algunas voces que lo han insinuado. Como la de Matteo Renzi, por razones obvias: en 2016, siendo primer ministro, renunció al cargo tras perder otro referéndum sobre una ambiciosa reforma institucional.

La oposición ya está pletórica. Sobre todo Elly Schlein, secretaria general del Partido Democrático (PD) y cuyo liderazgo aún se discute. También se ha volcado personalmente en la campaña y un fracaso podría haber significado su defenestración política. De inmediato se han encendido los motores para las generales y resurge con nueva fuerza el tema, siempre pospuesto, de formar una gran coalición de centro-izquierda. Giuseppe Conte, líder del movimiento Cinco Estrellas (M5S), segundo partido de oposición, ya ha propuesto a media tarde organizar unas primarias conjuntas con el PD para elegir al candidato.

Hasta ahora, la legislatura había discurrido plácidamente para Meloni, sin el mínimo desgaste en los sondeos. Y eso que, pese a su sólida mayoría absoluta, su Gobierno apenas ha emprendido reformas importantes, pero al menos llevaba una gestión prudente de las cuentas, y sobre todo vendía bien su imagen internacional como la mejor amiga de Trump en Europa. Pero con la guerra de Irán todo esto se ha venido abajo. Su relación con el presidente de EE UU se ha puesto en discusión y se teme una brutal crisis económica en un país con la economía estancada.

Además, el debate se ha polarizado hasta llegar a ser casi una lucha existencial, lo que ha despertado al electorado. Las cuestiones de fondo de la reforma oponían dos mundos políticos y han polarizado el escenario. La derecha, enfrentada a la magistratura desde los tiempos de Silvio Berlusconi, la planteaba como un ajuste de cuentas histórico que por fin hacía justicia con una fiscalía demasiado politizada. La oposición, como el primer paso sibilino hacia un control de la justicia y una posible deriva autoritaria. Para Meloni, ha sido “una ocasión perdida para modernizar Italia”.