La victoria en las municipales del ex primer ministro Philippe relanza su candidatura a las presidenciales de 2027

El candidato centrista y aspirante al Elíseo es reelegido en la alcaldía de Le Havre, en Normandía

Édouard Philippe, ex primer ministro conservador y candidato a las elecciones presidenciales que Francia celebrará el próximo año, se jugaba mucho en la segunda vuelta de las municipales de este domingo. Había vinculado su carrera al Elíseo a ser reelegido como alcalde en Le Havre, la ciudad más poblada de Normandía, con más de 230.000 habitantes. Ahora, queda en una buena posición para luchar contra la ultraderecha y la izquierda para llegar al Elíseo.

Philippe, exlíder del partido Horizontes, ya contaba con ventaja en la primera vuelta celebrada el pasado 15 de marzo, y logró imponerse este domingo sin sorpresa con un 47% de los apoyos frente al aspirante del Partido Comunista, Jean-Paul Lecoq.

Aunque la dinámica de voto municipal es muy distinta a la de unas elecciones presidenciales, esta cita electoral se ha visto en clave nacional y por eso Philippe había dicho que retiraría su candidatura si no conseguía ser reelegido. “Ahora, hay motivos para creer”, señaló el recién elegido alcalde, en un breve discurso nada más conocerse los resultados de la segunda vuelta.

Los resultados de Le Havre fueron los primeros en conocerse tras el cierre de los colegios electorales a las ocho de la tarde. El exministro de Emmanuel Macron hizo oficial su candidatura a las presidenciales en septiembre de 2024.

La dificultad de los partidos de izquierda para unirse ha quedado patente en esta cita electoral Una de las excepciones ha sido Lyon, donde el ecologista Grégory Doucet también logró revalidar el puesto, gracias al apoyo de la izquierda, incluido el partido de Jean-Luc Mélenchon, La Francia Insumisa.

El partido ha logrado la alcaldía de Roubaix, donde David Guiraud ganó este domingo con un 53% de apoyos, frente al exalcalde, Alexandre Garcic. La Francia Insumisa ha perdido opciones que tenía en grandes urbes como Toulouse, donde el candidato de derechas, Jean-Luc Moudenc, fue reelegido.