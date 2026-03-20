La cifra de atentados terroristas cae a su nivel más bajo en casi dos décadas

El funeral de las víctimas fallecidas en un atentado suicida con bomba, tras el ataque perpetrado por presuntos insurgentes contra una base militar, que causó la muerte de al menos 12 civiles y dejó decenas de heridos en Bannu, Pakistán, el 5 de marzo de 2025.

Pakistán lidera por primera vez la lista de los 10 países más golpeados por este tipo de actos violentos, según el centro de análisis IEP. Colombia regresa a la clasificación tras 12 años

Los ataques y las muertes por terrorismo alcanzaron, en 2025, sus niveles más bajos en casi 20 años, según el Global Terrorism Index, una publicación anual que hace el Institute for Economics & Peace (IEP), un centro de análisis con sede en Australia. El año pasado, se registraron 5.582 víctimas fatales por actos de terrorismo, un 28% menos que en 2024. Sin embargo, el IEP advierte que, con los conflictos mundiales emergentes, “es probable que se produzca un repunte del terrorismo”. Steve Killelea, fundador y presidente ejecutivo del IEP, agrega que factores como el colapso de las normas internacionales y el deterioro de las condiciones económicas y un orden mundial fracturado podrían “borrar los logros conseguidos con tanto esfuerzo contra el terrorismo durante la última década”.

Nunca el IEP, fundado hace 17 años, había registrado un número tan bajo de muertes por terrorismo como en 2025. Hace 10 años, se alcanzó un pico de letalidad con 10.882 fallecidos y, en 2023, debido a los ataques de Hamás en Israel, se alcanzó otro, con 8.654. Desde entonces, la tendencia había ido a la baja, pero ha sido 2025 el año con el menor número de ataques: 2.944, un 22% menos que 2024.

Esto, en parte, se explica por la disminución de atentados masivos; los resultados de la lucha contra el terrorismo en focos críticos como Irak, Siria y Afganistán, y el cambio de tácticas de los grupos insurgentes en el Sahel que han optado por menos ataques letales y se han enfocado en bloqueos económicos, socavar la capacidad del Estado y ganar adeptos en los territorios, según indica el estudio.

Un orden mundial fracturado corre el riesgo de borrar los logros conseguidos con tanto esfuerzo contra el terrorismo durante la última década Steve Killelea, fundador y presidente ejecutivo del IEP

Pese a estos datos generales, paradójicamente, en Occidente, las muertes el pasado año por atentados subieron un 280%. Entre las 57 víctimas registradas se encuentran las del ataque en Bondi Beach (Australia), que dejó 15 víctimas mortales, y las del atropello con un camión en Nueva Orleans, con 14 muertos. El IEP alerta de que “es poco probable” que cedan las causas de ese aumento, como lo son polarización política y la radicalización de los jóvenes a través de Internet.

El listado de los 10 países más impactados por el terrorismo también ha cambiado. El ranking ahora es liderado por Pakistán, debido al incremento de ataques letales en la frontera con Afganistán donde se oculta el grupo insurgente TTP. Le siguen países del Sahel, epicentro mundial del terrorismo, como Burkina Faso, Níger, Nigeria y Malí. La clasificación la completan Siria, Somalia, República Democrática del Congo y Colombia, que vuelve a entrar en la clasificación después de 12 años, debido a la disputa de territorios por parte de grupos armados ilegales.

Israel cierra el listado. El informe advierte de que la coyuntura propicia “un entorno en el que el terrorismo podría resurgir”. “Grupos como Hamás, Hezbolá y los hutíes cuentan con bases en los países vecinos —el Líbano, Siria y Yemen— y podrían aprovechar esta inestabilidad para ampliar aún más sus operaciones en Israel”, dice el documento.

Precisamente, el IEP señala que 2025 pudo ser “un respiro temporal” para muchos países, más que el comienzo de una tendencia, de cara al deterioro geopolítico de los que va de 2026.

Irán, un caldo de cultivo

Este miércoles, el think tank también ha publicado el informe La guerra de Irán y la amenaza del terrorismo internacional en el que evalúa los riesgos de la guerra abierta en Oriente Próximo. El informe asegura que la ofensiva iniciada el 28 de febrero “aumentó sustancialmente el riesgo de atentados terroristas por parte de sus redes de proximidad (proxies) como Hamas, Hezbolá y los hutíes en todo el mundo".

En Irán, los continuos asesinatos de los líderes políticos y militares pueden afectar la comunicación con los grupos insurgentes y llevar a que estos actúen de forma autónoma. Esto, según los autores del informe, puede conducirlo a un comportamiento impredecible.

Irán corre el riesgo de convertirse en otro caldo de cultivo para las milicias terroristas si se convierte en un Estado fallido IEP

El informe, además, recuerda que anteriores cambios de régimen en la región ―como en Irak, Afganistán, Siria y Libia― “han dado lugar a guerras civiles, acompañadas de aumentos significativos del terrorismo”. Las amenazas, sostiene el IEP, se han ido materializando con el tiroteo de Austin (Texas), el ataque a una sinagoga en Michigan y otros hechos de violencia.

“Irán corre el riesgo de convertirse en otro caldo de cultivo para las milicias terroristas si se convierte en un Estado fallido”, advierte el IEP. Recuerda que, a menos que la situación se estabilice, incrementa la amenaza de cuatro vectores principales de este tipo de violencia: a través de agentes directos de la Guardia Revolucionaria, intermediarios criminales, redes de células que se activan en momentos precisos y atacantes solitarios.