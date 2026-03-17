Cuando la verdad gana la apuesta: un periodista denuncia amenazas de usuarios de Polymarket por una información sobre un ataque con misiles

Un reportero de ‘The Times of Israel’ ha revelado que ha sido acosado e intimidado por jugadores de mercados de predicciones que perdieron una apuesta

Los corresponsales de guerra no solo tienen que preocuparse de las bombas o las balas perdidas. Ahora también se enfrentan a las nuevas amenazas que llegan de los jugadores de las plataformas de predicciones. Emanuel Fabian, un periodista de The Times of Israel que informa sobre la guerra de Washington y Tel Aviv contra Irán, ha denunciado amenazas y acoso de usuarios de la plataforma de apuestas Polymarket por una información que escribió la semana pasada sobre misiles iraníes.

El periodista, que trabaja para The Times desde 2020, informó la semana pasada sobre un ataque el pasado 10 de marzo con misiles balísticos iraníes sobre Israel. Los proyectiles impactaron en una zona despoblada a las afueras de la ciudad de Beit Shemesh sin causar heridos.

“No se reportan heridos en el último ataque con misiles balísticos de Irán contra Israel, el cuarto del día”, escribió a través de la red social X. “Un misil impactó en una zona abierta en las afueras de Beit Shemesh, según informaron los socorristas y lo muestran las imágenes”, agregó. Fabian acompañó el texto con un video donde se puede ver una explosión en un bosque a varios cientos de metros de unos edificios. “Las sirenas sonaron en toda la zona de Jerusalén, Cisjordania y partes del sur de Israel”, apostilló.

Fabian relata, en un artículo publicado en el diario en el que trabaja, cómo a raíz de esa información publicada en la edición digital, comenzó a recibir varios correos electrónicos de personas que le pedían que rectificara la información porque, según ellos, la explosión en la zona boscosa cerca de Beit Shemesh se debía a fragmentos de un proyectil interceptado por el ejército israelí en lugar de una explosión masiva como había publicado el periodista. El reportero contrastó su información y mantuvo su versión, que se ajustaba a la verdad, según informa The Washington Post.

Los mensajes fueron subiendo de tono con amenazas cada vez más explícitas. “Si no corrigen esto antes de la 1:00 de la madrugada, hora de Israel, hoy 15 de marzo, se acarrearán un daño que jamás imaginaron sufrir”, amenazó un remitente llamado Haim. “No tienes ni idea de cuánto riesgo has puesto en práctica. Hoy es el día más importante de tu carrera. Tienes dos opciones: o crees que tenemos la capacidad, y después de que nos hagas perder 900.000 dólares, invertiremos al menos esa cantidad para acabar contigo; o terminas con dinero en el bolsillo y, además, recuperas la vida que tenías hasta ahora”, prosiguió Haim en una retahíla inquietante de amenazas con detalles sobre la familia de Fabian.

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El periodista enseguida conectó los mensajes con una apuesta en la plataforma de predicciones Polymarket, uno de los mercados de predicción más grandes del mundo, junto con Kalshi, donde los usuarios pueden apostar su dinero sobre la probabilidad de eventos futuros. Con respuestas binarias sobre si un evento SÍ sucederá o NO. En este caso, la plataforma había creado una apuesta sobre la respuesta de Irán a los ataques de Estados Unidos e Israel. “¿Irán ataca a Israel el...?” con varias fechas sobre las que los usuarios apostaban. La pregunta había atraído a miles de jugadores que se habían jugado más de 14 millones de dólares.

Las apuestas en este tipo de plataformas son polémicas, más allá de las cuestiones éticas, hay riesgo de que se emplee información privilegiada o se anime a que ocurra un suceso. Acumula ya varios casos sospechosos sobre ello, como el usuario que ganó 400.000 dólares por apostar unas horas antes de que Estados Unidos capturase al expresidente venezolano Nicolás Maduro que el ataque del ejército estadounidense sobre Venezuela era inminente.

Las apuestas también han generado serias disputas sobre el ganador. El pasado verano se produjo una controversia tras una jugada en la que los usuarios apostaron si el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky aparecería con traje en julio. Zelensky es conocido por vestir ropa militar y, en las contadas ocasiones que ha cambiado de atuendo, ha empleado prendas de inspiración militar. Tras asistir a una cumbre el 24 de junio con una indumentaria negra que simulaba un traje, se desató una disputa sobre cómo clasificarlo, según contó Bloomberg en un reportaje sobre las casas de predicción. Al final se consideró que no llevaba traje, lo que provocó una airada reacción de miles de usuarios.

Así que para evitar malentendidos, en este caso, la plataforma trató de dejar claras las reglas de la pregunta con una cláusula: “Los misiles o drones que sean interceptados… no serán suficientes para una resolución afirmativa, independientemente de si caen en territorio israelí o causan daños”.

Las amenazas de varios usuarios siguieron llegando por correo y a su WhatsApp personal. Fabian incluso recibió llamadas telefónicas de supuestos abogados pidiéndole que rectificara su información. Finalmente, decidió denunciar el caso a la policía. Además, se puso en contacto con Polymarket para explicarles la situación.

La compañía asegura que revisa los comportamientos inadecuados de los usuarios con las apuestas y asegura que ha bloqueado las cuentas de todos los usuarios que amenazaron o amedrentaron al reportero. “Polymarket condena el acoso y las amenazas dirigidas a Emanuel Fabian, o a cualquier otra persona”, escribió la plataforma a través de la red social X. “Este comportamiento infringe nuestros Términos de Servicio y no tiene cabida en nuestra plataforma. Hemos bloqueado las cuentas de todos los implicados y facilitaremos su información a las autoridades competentes”, señaló.

En su relato, Fabian muestra preocupación porque su caso empiece a generalizarse en un mundo donde las apuestas sobre sucesos reales son cada vez más frecuentes y generan intereses para que sucedan determinados eventos. “El intento de estos apostadores de presionarme para que modificara mi reportaje y así ganaran su apuesta no tuvo ni tendrá éxito. Sin embargo, me preocupa que otros periodistas no actúen con la misma ética si se les promete parte de las ganancias”, escribió Fabian en The Times.