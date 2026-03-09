La policía de Nueva York investiga la posible motivación yihadista de un ataque contra la residencia del alcalde Mamdani

La policía de Nueva York investiga la posible motivación yihadista detrás del lanzamiento de un artefacto explosivo de fabricación casera contra la residencia oficial del alcalde de la ciudad, Zohran Mamdani. El atentado fallido se produjo este sábado tras una protesta islamófoba convocada por un conocido agitador ultraderechista y una contramanifestación, más numerosa, de signo contrario. Nadie resultó herido, pero el FBI investiga ahora si el incidente pudo inspirarse en el modo de proceder del Estado Islámico (ISIS, en sus siglas inglesas). Se espera que los fiscales federales revelen este lunes los cargos contra los dos arrestados por el lanzamiento de la bomba casera contra manifestantes cerca de Gracie Mansion, nombre de la residencia oficial de los alcaldes de Nueva York.

La comisaria jefa del Departamento de Policía de Nueva York, Jessica Tisch, ha informado este lunes de que en el lugar se encontraron tres artefactos explosivos, incluido uno hallado en el interior de un vehículo al día siguiente, sin huellas de explosivo. Tisch afirmó en rueda de prensa: “Los resultados de las pruebas preliminares determinaron que estos no eran artefactos de broma ni bombas de humo. Eran artefactos explosivos improvisados [de fabricación casera] que podrían haber causado lesiones graves o la muerte”.

Según la comisionada, el análisis de uno de los dos artefactos explosivos improvisados encontrados tras la protesta ultraderechista reveló que contenía TATP, peróxido de acetona, “un explosivo casero peligroso y altamente volátil que se ha utilizado en ataques con artefactos explosivos improvisados en todo el mundo”. Uno de esos artefactos fue lanzado en el exterior de la mansión, la residencia oficial del alcalde Zohran Mamdani, que se encontraba fuera del edificio.

La manifestación islamófoba había sido convocada por Jack Lang, un conocido ultraderechista muy activo en las redes sociales que ha encabezado protestas en Minneapolis. La convocatoria se había anunciado bajo el lema “Detengamos la toma islámica de la ciudad de Nueva York”, en alusión a la religión que profesa el alcalde. El clima de intimidación contra Mamdani ha ido en aumento, pues el regidor había sido objeto pocos días antes de los insultos racistas e islamófobos de Sid Rosenberg, conocido presentador radiofónico afiliado al sector más extremo del Partido Republicano. Rosenberg, que es judío, atacó con virulencia a Mamdani después de que este se manifestara en contra de la guerra en Irán, llamándole “cucaracha del islam radical”.

El alcalde, que este lunes ha participado en la rueda de prensa de la jefa policial para informar sobre el incidente, coincidió en que los artefactos hallados “estaban destinados a herir, mutilar o algo peor”. Es la primera vez en nueve años que se utiliza un artefacto explosivo de fabricación casera en un atentado en la ciudad de Nueva York. Dos hombres, ambos de Pensilvania, fueron detenidos el sábado en relación con el incidente. Serán juzgados en un tribunal federal de Manhattan de los cargos de terrorismo.

La película de los hechos del sábado es sin embargo confusa. Lang, habitualmente vestido con ropa militar, apareció con una cabra y unos 20 seguidores, que lucían gorras con la bandera estadounidense y sudaderas con la palabra libertad. A medida que avanzaba la escuálida marcha, la tensión aumentó con la llegada de unos cien contramanifestantes. Hacia el final de la protesta, un hombre prendió fuego a un pequeño objeto de color negro y lo arrojó a la acera de la residencia. La policía se apresuró a detenerlo a él y a otro secuaz, pues del dispositivo salía humo.

En total fueron detenidas seis personas, incluidos los dos hombres que pasaron a disposición judicial, de 18 y 19 años y origen musulmán, quienes dijeron a la policía que su motivación para el lanzamiento fue la falta de respeto de Lang hacia los musulmanes. Se ignora si los jóvenes han tenido algún contacto directo con el ISIS, aunque fuentes de la investigación sostienen que uno de ellos les confesó que habían visto vídeos del grupo yihadista en Internet.

El ISIS ya no controla un territorio significativo en Oriente Próximo como en su día fuera el denominado califato establecido entre Siria e Irak, pero su mensaje sigue teniendo predicamento en Internet, así como en grupos locales satélites de la organización. Buena parte de los atentados yihadistas perpetrados en todo el mundo en los últimos años han sido inspirados por el ISIS, pero los autores actuaron por su cuenta, como lobos solitarios radicalizados gracias a la propaganda en Internet. Los terroristas que pasan a la acción rara vez tienen contacto con el grupo.