Holanda agota en dos días el calendario de sus ‘soldados modelos’

Agotados en dos días. Así de rápido se han vendido los 3.550 ejemplares del calendario de 2020 dedicado a los infantes de marina holandeses, para conmemorar el 355 aniversario de estas tropas. A 16,65 euros cada uno (19,95 con gastos de envío) la recaudación va destinada a apoyar a los miembros enfermos y con problemas de soledad, o bien en apuros económicos. Al éxito de la iniciativa han contribuido las fotos en blanco y negro de soldados que posan limpiando armas con una camiseta ajustada, saliendo de la ducha envueltos en una nube de vapor y una escueta toalla, y mirando a la cámara con cierto aire melancólico. Con aspecto de modelos, todos ellos están en plena forma, como corresponde a una unidad de élite especializada en misiones anfibias, abordaje de naves y de seguridad de instalaciones navales.

"¡Caramba! Ya está agotado. Gracias por una reacción tan entusiasta. Lo celebraremos", puede leerse en el sitio de web abierto por los infantes para promocionar el calendario. La idea de imprimirlo surgió tras el éxito del denominado Tetris Challenge, el reto que arrasó a partir del verano pasado entre las Fuerzas Armadas y servicios de seguridad y de bomberos del mundo, y les llevo a ordenar en el suelo su equipamiento y vehículos. Dispuesto todo en perfecta formación geométrica, luego se echaban ellos en el suelo y un dron captaba una imagen que parecía del tamaño de un juguete. Popularizado en origen por policías de la ciudad suiza de Zúrich, los infantes de marina holandeses añadieron su toque personal: cuatro varones posaron desnudos en la arena, con la cabeza metida en un pasamontañas y las gorras cubriendo sus genitales. El lema que acompañaba la composición era "Nuestro cuerpo es nuestra arma", y ha sido recuperado ahora para el calendario.

Cuando el Ministerio de Defensa otorgó los permisos para este tipo de iniciativa, calificada de "lúdica y de compañerismo", las cifras de retirada voluntaria del cuerpo no eran halagüeñas. Según la secretaría de Estado del departamento, 137 efectivos han pedido este año la baja definitiva. En 2018 lo hicieron otros 182, y aunque no hay una versión oficial sobre los motivos del éxodo, no se descarta que el traslado de los barracones desde la provincia de Utrecht (centro del país) a Zelanda (al suroeste) haya influido. Los sindicatos del sector señalan que sí ha desempeñado un papel, porque es un lugar muy apartado. También consideran que los servicios previstos para las nuevas instalaciones no estarán la altura de la unidad. El calendario, sin embargo, ha animado temporalmente a todos, y ha sido distribuido por correo desde el 13 de diciembre. De momento, Defensa no aclara si habrá una segunda edición.