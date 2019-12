Chile da por muertos a los 38 pasajeros de un avión caído rumbo a la Antártida

Tres días después de que cayera un avión militar rumbo a la Antártica, la Fuerza Aérea de Chile (FACH) ha asegurado que "es prácticamente imposible que existan sobrevivientes”. Según han asegurado en una rueda de prensa el comandante en jefe de la institución, el general Arturo Merino, hay pocas esperanzas de que las 38 personas que viajaban en la aeronave se encuentren con vida. Estas declaraciones las ha hecho después de que esta mañana se encontraran nuevos restos humanos en el furioso mar Drake, a 30 kilómetros de donde el lunes se produjo el último contacto del Hércules C-130. Es la misma zona marítima donde el miércoles se hallaron flotando en la superficie posibles trozos de la aeronave, como esponjas de los estanques de combustible, neumáticos y segmentos de los trenes de aterrizaje.

Aunque aún se tienen que hacer las pruebas forenses necesarias para confirmar la identidad de los fallecidos, Merino ha asegurado que “cuando mueren 38 compatriotas lo menos que uno puede hacer es encontrar la verdad". "Eso hay que hacerlo contra viento y marea”, indicó el militar desde la base aérea Chabunco de la ciudad de Punta Arenas, en el extremo sur de Chile continental, centro de operaciones de las labores de búsqueda. Cerca de 637 uniformados y civiles de ocho países participan en las labores de rescate. Entre los equipos extranjeros se encuentra el buque de la Armada brasileña Almirante Maximiano Polar Vessel, que participó en 2017 en la búsqueda del submarino argentino que se hundió frente a la Patagonia con 44 tripulantes. Gracias a su tecnología —una ecosonda multihaz— permite rastrear el fondo marino que en esta zona del mar de Drake llega a los 3.200 metros de profundidad.

Fue el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, quien el miércoles contó a través de su cuenta de Twitter que la Armada de su país ubicó “artículos personales y restos compatibles” con el Hércules C-130. Ya por la noche, la FACH informó formalmente a los familiares de las víctimas que se habían encontrado los primeros restos humanos, lo que fue confirmado públicamente por el representante del Gobierno chileno en la zona, el intendente de Magallanes, José Fernández. “Es un dolor que conmociona a todo nuestro país”. “Queremos entregar nuestro más sentido pésame”, agregó el general Merino.

Las causas del accidente todavía son un misterio y tanto la FACH como la Fiscalía han abierto investigaciones para descubrir lo ocurrido. “Cuando mueren 38 compatriotas colaborar no es un favor, sino un deber”, señaló el ministro de Defensa, Alberto Espina. A la misma hora que la FACH comunicaba oficialmente el hallazgo de más restos humanos, el presidente de Chile, Sebastián Piñera, se reunía en la capital con los familiares de las víctimas en la base aérea de Cerrillos.

El Hércules C-130 despegó el lunes desde Chabunco y se dirigía a la base antártica chilena Presidente Eduardo Frei Montalva para brindar apoyo logístico, como la revisión del oleoducto flotante de abastecimiento de combustible y el tratamiento anticorrosivo de las instalaciones. Pero en la mitad del trayecto, cuando la nave había viajado 700 kilómetros y le faltaban otros 500 para llegar al destino, se perdió el contacto con ella. Eran las 18.13 (hora local) y le faltaba todavía una hora y cuatro minutos para el aterrizaje. Los dos pilotos eran experimentados, según ha informado la FACH y el Ministerio de Defensa, por lo que no existen pistas evidentes sobre las razones del accidente.

La única evidencia que se tiene es un audio de uno de los pasajeros a su madre antes de que el avión despegara en Punta Arenas, en donde hacía referencia a "una falla eléctrica que lo mantenía algo inquieto, aunque el itinerario se debía mantener", según publicó este jueves un periódico chileno. El líder de la FACH indicó: "No lo he escuchado en particular, pero sé que existe", indicó Merino. El militar aseguró que se entregará el material a los investigadores, pero que los pilotos "tenían toda la autorización para dejar el avión en tierra si hubiese habido alguna falla".

De las 38 personas a bordo: 15 eran de la FACH, tres del Ejército y tres civiles —un estudiante que viajaba a la Antártida para realizar una investigación y dos trabajadores de una empresa de ingeniería—. Cerca de 70 familiares de las víctimas llegaron este miércoles a Punta Arenas para conocer al detalle los operativos de búsqueda, que se enfrentan a complejas condiciones climáticas. Aunque por la cercanía con el Polo Sur, en esta época del año no se oscurece nunca por completo —lo que permite que los equipos de rescate trabajen las 24 horas—, las olas en el mar Drake pueden llegar a los seis metros, como sucedió cuando se iniciaron las labores de búsqueda.

El accidente aéreo del lunes es el más grave que ha sufrido un avión militar chileno. El último siniestro de una aeronave de la FACH ocurrió el 2 de septiembre de 2011, cuando 21 personas murieron —entre ellas uno de los presentadores de televisión más importantes del país, Felipe Camiroaga— al llegar a la isla de Juan Fernández, en medio del Pacífico. De las tragedias aéreas que se han producido en Chile, la que dejó mayor cantidad de fallecidos sucedió en 1982 cuando una aeronave comercial de la compañía Aeronor sufrió un accidente en La Serena —a unos 500 kilómetros al norte de Santiago— y 46 personas murieron.