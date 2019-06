En vivo | Trump cree probable que el arancel a México entre en vigor el próximo lunes

EL PAÍS

El anuncio de aranceles a México ha abierto grietas dentro del Partido Republicano y de la Casa Blanca. Descontentos con la política comercial agresiva de Donald Trump, congresistas y senadores republicanos se están planteando bloquear la medida arancelaria, según informó el lunes el diario The Washington Post. El senador y ex candidato presidencial Mitt Romney ha advertido de las "consecuencias dañinas" que tendrían las tarifas para los consumidores estadounidenses. La preocupación también se extiende a la Administración. El secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, y el representante comercial de EE UU, Robert Lighthizer, no estaban de acuerdo con el anuncio, según Reuters.