En vivo | Las últimas noticias sobre la crisis de Venezuela

El presidente del Parlamento venezolano, Juan Guaidó, reconocido como mandatario interino por más de medio centenar de países, ha dicho este lunes que "no va a ser a través del miedo" que el gobernante Nicolás Maduro va a "prohibir el ingreso de la ayuda humanitaria", informa Efe. En una rueda de prensa con motivo del quinto aniversario de la detención del líder opositor Leopoldo López, Guaidó le ha dicho a quienes "hoy usurpan funciones" de Gobierno, como considera que está haciendo Maduro, que "no ha sido a través de la violencia (...) que han podido detener la lucha democrática". "Y no va a ser a través del miedo que van a prohibir el ingreso de la ayuda humanitaria. No va a ser a través de la persecución, a través del bloqueo de una vía que van a lograr hacerlo", ha subrayado.

Una coalición internacional ha comenzado a almacenar ayuda humanitaria para Venezuela en un centro de acopio en la ciudad colombiana de Cúcuta con la cual Guaidó espera atender las necesidades más inmediatas de entre 250.000 y 300.000 personas que, afirma, están en grave riesgo.