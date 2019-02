En vivo | Las últimas noticias sobre la crisis de Venezuela

EL PAÍS

La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, afirmó que su país no sufre una crisis humanitaria y restó importancia a la operación de EEUU para entregar ayuda. "En Venezuela no hay crisis humanitaria", ha declarado Rodríguez durante una entrevista con Russia Today, donde calificó de "gran farsa" la iniciativa estadounidense. "Las autoridades estadounidenses están poniendo los caballos por delante, ellos pretenden imponer un falso positivo que les permita, tal como dijo John Kelly en octubre de 2015, el ex jefe del Mando Sur de EEUU, intervenir Venezuela", ha declarado. "Eso no va a ocurrir, nosotros no lo vamos a permitir", ha avisado la vicepresidenta. (Europa Press)