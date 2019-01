Últimas noticias sobre la crisis de Venezuela, en directo

EL PAÍS

Manuel Quevedo, presidente de PDVSA, ha asegurado este martes que se han cancelado algunos contratos de la empresa por fuerza mayor. "No podemos permitir que se roben el petróleo venezolano, no podemos permitir que la oposición use los recursos para fines conspirativos”, ha dicho. Quevedo ha apuntado además que evalúan tomar nuevas medidas si la presión de Estados Unidos no cesa.