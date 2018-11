Miles de ultras se suman a una marcha del Gobierno polaco por la independencia

“Estamos aquí para apoyar a nuestros hermanos polacos. Hoy es un día grande para ellos”, dice Jan Sunka, un nacionalista de Eslovaquia que ha venido con una treintena de amigos hasta Varsovia para participar este domingo en la marcha de la independencia polaca. La República de Polonia cumple hoy 100 años y cientos de miles de ciudadanos han salido a la calle para festejar aquel 11 de noviembre de 1918, cuando el país volvió a aparecer en los mapas, tras haber pasado 120 años invadido por tres potencias que se repartieron el territorio: Rusia, el imperio Austrohúngaro y Prusia.

Durante todo el día han tenido lugar diferentes actos conmemorativos, pero el principal ha sido la marcha que ha organizado el Gobierno, en coordinación con los grupos de la extrema derecha del país tras un intento de la alcaldesa de Varsovia de prohibir la manifestación, en el centro de la capital. El Ministerio del Interior cifra el número de asistentes en 200.000 personas. El lema que han elegido este año los extremistas para esta marcha ha sido: “Dios, honor y patria”.

La marcha fue convocada en un primer momento por los grupos ultras, como lo vienen haciendo todos los años por este día desde 2009. Sin embargo, la alcaldesa saliente de Varsovia, Hanna Gronkiewicz-Waltz, había intentado prohibir la celebración de esta convocatoria el pasado miércoles alegando que no podía el orden público por la violencia de sus participantes, pero un tribunal lo rechazó. La regidora, que pertenece al partido de la oposición Plataforma Cívica, declaró: “Varsovia ya ha sufrido bastante el nacionalismo agresivo”. Finalmente, los ultras y el Gobierno del PiS acordaron celebrar una manifestación conjunta.

“Una polaca de verdad, y no esa señora no hubiera prohibido la marcha”, critica Halina, una jubilada de 74 años que no quiere dar su apellido. Algunos llaman peyorativamente a la alcaldesa Gronkiewicz "judía", aunque no lo es. La abuela Halina viene todos los años a esta marcha con un grupo de amigas jubiladas y defensoras de las políticas del Gobierno conservador de Ley y Justicia (PiS). “Estamos aquí porque apoyamos a nuestros gobernantes y queremos que vuelvan los polacos emigrados a esta gran patria. Lo que no queremos son musulmanes”, sentencia con su bandera polaca en una mano mientras intenta hacerse un hueco entre la multitud.

El recorrido de esta marcha son tres kilómetros: los que separan la céntrica rotonda Dmowskiego, al lado del emblemático Palacio de Cultura, hasta llegar al estadio nacional de fútbol de Varsovia, al otro lado del río Vístula. El grupo de húngaros del partido xenófobo y ultraderechista de Jobbik que han venido hasta la ciudad se congregaban cerca de la rotonda antes de que el presidente de la República, Andrzej Duda, tomara la palabra. “Estos 100 años han sido 100 años de gloria y amistad entre polacos y húngaros. Venimos a apoyarlos”, dice el portavoz de las Juventudes de Jobbik, Szabolcs Szaley. ¿Y qué opina de las medidas del Gobierno del PiS que están alejando a Polonia de la UE? “Es bueno que haya debate”, zanja.

En varios puntos fuera del trayecto se encontraban varios grupos de contramanifestantes con banderas polacas, de la UE y también del Orgullo Gay. Todos forman parte del movimiento cívico Obywatele RP (Ciudadanos de la República) y llevan desde 2016 protestando contra la deriva autoritaria del Ejecutivo. En grupo que se encontraba antes de cruzar el puente del Vístula, y donde había unas 200 personas, estaba completamente rodeado por un Ejército de antidisturbios que los custodiaban ante los posibles ataques de los ultras. Cuando varios sectores radicales de la marcha han pasado por su lado han tirado alguna bengala y han empezado a insultarles con frases como esta: "Dale con la hoz y el martillo a la chusma roja".

La división de ambos grupos refleja las dos Polonias en las que se fractura la sociedad: la más tradicional y ultracatólica que apoya al PiS y la más europeísta y democrática que apoya a Plataforma Cívica. "El Gobierno, muy polarizado, divide a la gente entre los que son patriotas y los que no y eso está provocando una brecha muy profunda", dice por teléfono Anne Applebaum, columnista de The Washington Post y premio Pulitzer de ensayo en 2004 por su obra Gulag, una historia.