“Una propuesta de paz: suban los salarios”

Una mujer joven pide la palabra, se levanta al fondo de la sala, mueve la cabeza de lado a lado y comienza a hablar: ”gano 800 pesos a la semana (36 euros) trabajando en una maquiladora, soy madre soltera y a veces no me llega ni para comer. Estamos sometidos a la violencia de la delincuencia y la violencia económica donde nada es posible. Hemos creado un mundo más fácil, ser sicario por 500 o 1.000 pesos (50 euros) y con la tranquilidad de que no te van a agarrar”, resume ante decenas de desconocidos. Para la joven la mejor política de paz para frenar la sangría “es subir los salarios”. Parece una terapia colectiva, exposición de un caso dramático, las propuestas para solucionar la violencia como pidió López Obrador o simplemente un desahogo.

Durante varias horas, cientos de personas participaron este martes en Ciudad Juárez en el comienzo del foro por la pacificación del país de que saldrá un plan de política pública para poner fin a la etapa más sangrienta desde la Revolución debido a la guerra entre y contra los cárteles de la droga que vive el país desde la llegada de Felipe Calderón al poder, una dinámica a la que el futuro mandatario quiere poner fin. Sólo el último fin de semana se contabilizaron 30 muertos en 20 horas en la ciudad fronteriza.

El foro “por la paz y la reconciliación nacional” recorrerá 20 ciudades en los próximos tres meses, antes de la toma de posesión de López Obrador el 1 de diciembre. Las mesas, a las que está convocada la “sociedad en su conjunto” están divididas en cinco áreas temáticas: víctimas y garantías de no repetición, seguridad, migración, prevención y reconstrucción de paz.

Aunque foros de este tipo se han realizado en otras ocasiones, jamás se ha hecho de forma tan masiva y a nivel nacional. “1) Convivimos con la violencia cada día. 2) Deben prevenir el consumo de drogas y que no llegue a los colegios. 3) Hay que atenderse los problemas mentales". Otra mujer rellena con la paciencia y la letra de un escolar el cuestionario que han entregado los organizadores para que detalle los problemas sociales que viven, los factores que contribuyen a la violencia en su comunidad, lo que debe hacer el gobierno o "¿qué es para usted la reconciliación?" una pregunta casi filosófica que debe encajar en una línea.

Detrás de ella otra señora se incorpora desde un extremo: “vivo en la colonia Riveras de Bravo en Ciudad Juárez y allí es necesario infraestructuras, campos de fútbol y escuelas de música. Pero no de piano, sino de rap, que es lo que les gusta a los chavos, porque si no seguirán yéndose con ellos”, resume ante el grupo.

En México cada día hay 80 homicidios violentos y un mexicano desaparece cada dos horas sin que se vuelva a saber nada de él. El año pasado murieron asesinadas 31.174 personas —la gran mayoría por arma de fuego— 6.615 más que en 2016 (un incremento del 27%) y más del doble que hace solo ocho años. Una tasa de homicidios de 25 por cada 100.00 habitantes. La tendencia apunta a que 2018 soportará un nuevo récord. La atomización de los cárteles, la detención de líderes y la presencia del ejército en las calles ha agitado el avispero y ha multiplicado el número de homicidios.

Todas las propuestas serán clasificadas y analizadas por el nuevo gobierno “pero si la gente no apoya la amnistía, no saldrá adelante”, reconoce Alfonso Durazo, quien será el ministro encargado por Obrador para poner en práctica la pacificación. Para ello cuenta con un amplio paquete de programas sociales que se une la depuración policial que pondrá en marcha y a la lucha contra el blanqueo de capitales para el golpear el músculo financiero de los carteles, un viejo proyecto que ningún gobierno ha encarado hasta ahora con determinación. A esos tres pilares el gobierno de Obrador suma la voz de las víctimas y “la voz de la calle”.

A pocos metros de ahí un grupo de rarámuris entrega las propuestas para la comunidad “al presidente electo”. Van majestuosamente vestidos con los colores típicos de la sierra de Chihuahua y junto a ellos, otro grupo de personas entrega vídeos y relatos grabados en un celular vaciando propuestas y dolores por temor a hacerlo en público. El proceso de depuración del país ha comenzado.