“Las mejores condiciones hasta ahora” para intentar el rescate de los niños en la cueva tailandesa

Se abre un lapso de tres o cuatro días. Durante ellos, se darán las mejores condiciones posibles para intentar el rescate de los 13 jóvenes tailandeses atrapados en el interior de la cueva inundada de Tham Luang, en el norte del país, antes de que lleguen unas lluvias que podrían dificultar las tareas. Así lo ha afirmado el coordinador de las operaciones de salvamento, el gobernador de la provincia de Chiang Rai, Narongsak Osottanakorn, en el día en que se han conocido las cartas que los críos han escrito a sus padres.

En una comparecencia ante los medios en el campamento en la base de la cueva, el gobernador indicó que los equipos se encuentran en una carrera “contra el tiempo y contra el agua”, cuando se cumplen dos semanas desde que el grupo se quedara atrapado en una cámara de aire por una fuerte tormenta que inundó la gruta.

Los buceadores internacionales intentan enseñar las nociones más básicas del buceo a unos niños entre los once y los 16 años que, en su inmensa mayoría, ni siquiera sabían nadar cuando entraron en la cueva, y que aún no han recuperado por completo toda su fortaleza tras nueve días en la oscuridad y sin comer, hasta que fueron encontrados el lunes pasado. El propio gobernador reconocía la pasada noche que los niños aún no están preparados para intentar la inmersión.

Pero las condiciones son ahora las mejores desde que comenzó el incidente. Esperar puede significar arriesgarse a que las tormentas que se esperan en los próximos días vuelvan a subir el nivel del agua y compliquen un posible rescate. Los rescatistas tienen también un ojo puesto en la cantidad de oxígeno en el interior de la cámara, que había descendido debido a la intensa actividad de los buzos. Por el momento, ese problema se ha paliado con la instalación de una tubería por la que se bombea aire fresco.

“A partir de ahora y durante los próximos tres o cuatro días será el momento mejor para la operación de rescate”, ha declarado Narongsak. “La situación de ahora mismo, en lo que respecta a la salud de los niños y los niveles de agua y aire es la mejor hasta el momento”.

“Seguimos batallando con el agua y el tiempo”, ha apuntado. Encontrar a los niños sanos y salvos en la cámara fue solo la primera victoria, “pero eso no quiere decir que la guerra haya acabado hasta que no hayamos ganado los tres combates: hallazgo, rescate y vuelta a casa”.

Una alternativa es perforar un hueco en la roca, a partir de alguna fisura que conduzca cerca de la cámara donde se encuentran los doce niños y su entrenador. Sería necesario, indicó el gobernador, taladrar cerca de 600 metros en roca porosa. Los expertos analizan cuál pueda ser el ángulo más adecuado.