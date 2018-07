Francia se juega su honor en la búsqueda del atracador Redoine Faïd

Su espectacular fuga en helicóptero de una cárcel al sur de París ha convertido a Redoine Faïd, un atracador de furgones blindados de 46 años, en el hombre más buscado de Francia. Unos 3.000 agentes peinan desde hace una semana el país. Mientras, la tormenta política no cesa. Porque no es la primera evasión de Faïd y tampoco es la primera vez que un preso muy vigilado logra huir. Si lo consigue un mero ladrón, ¿cómo garantizar que no lo harán los centenares de yihadistas y otros presos peligrosos encerrados? Encontrar a Faïd se ha convertido en una cuestión de pundonor para las fuerzas de seguridad, y en una posible condición de supervivencia para la ministra de Justicia, Nicole Belloubet, cuya cabeza reclama la oposición.