Crece la presión para Ecuador al filtrarse un vídeo de los periodistas secuestrados en la frontera

El silencio oficial sobre la negociación para liberar a los tres ecuatorianos secuestrados hace 10 días en la frontera norte del país ha vuelto a ser interrumpido por los medios colombianos. El canal RCN filtró un vídeo este martes en el que aparece el equipo periodístico encadenado por el cuello, pero en buen estado de salud, y en el que revelan las peticiones del grupo armado que les mantiene retenidos.

Los secuestradores, ligados con el narcotráfico, exigen para la liberación del equipo periodístico, un intercambio de los tres rehenes por tres de sus miembros que fueron detenidos en los últimos meses en Ecuador, aunque no han especificado sus nombres. Además, exigen al Gobierno de Lenín Moreno que anule el acuerdo de colaboración que mantiene con Colombia para acabar con el terrorismo.

Las imágenes son una prueba de vida de los tres civiles y, a la vez, un medio de presión para el presidente de Ecuador. “Señor presidente Lenín Moreno, en sus manos están nuestras vidas”, arranca diciendo Javier Ortega, el periodista de 32 años. Ahora todo el país sabe qué pide el grupo disidente Oliver Sinisterra para que sus compatriotas vuelvan a Ecuador “sanos y salvos”, como menciona el mismo redactor, mientras su compañero fotógrafo y el conductor que les llevaba durante su cobertura permanecen en silencio a su lado.

"Lo que nos han dicho también es que los secuestros de civiles no van a parar, también los ataques a militares, a soldados ecuatorianos en territorio ecuatoriano. No va a parar siempre y cuando el Gobierno del presidente Lenín Moreno, el Gobierno ecuatoriano, no anule ese convenio que tiene o que firmó con Colombia de acabar con el terrorismo”, anunció el periodista en otro fragmento del vídeo que publicó la televisión colombiana.

Las imágenes, con los tres hombres encadenados por el cuello, con el rostro cansado pero, aparentemente ilesos, han sorprendido a sus familias que, según cuentan, no sabían nada de las peticiones ahora desveladas. El ministro de Interior, César Navas, ha reconocido, en cambio, que esas condiciones fueron planteadas desde el principio por los secuestradores.

Ante la escasa información y la lentitud de la negociación, los familiares de los tres retenidos decidieron el domingo pasado desvelar sus nombres, pese a la recomendación de las autoridades de mantenerlos en secreto. Pretenden, así, humanizar el secuestro y ponerles rostro ante las amenazas. Además de Ortega, los otros dos capturados son el fotógrafo de 45 años Paúl Rivas y el conductor de 60 años Efraín Segarra. Sus más allegados quieren que los secuestradores y el Gobierno sepan que hay hijos, padres, hermanos, abuelos y amigos esperándoles cada día para retomar la vida que dejaron el pasado 26 de marzo cuando se adentraron en la conflictiva zona de Mataje, al norte del país, para hacer un reportaje sobre el ambiente de violencia en la provincia fronteriza de Esmeraldas.

El Gobierno se ha esforzado desde entonces en difundir el mínimo de información posible sobre el secuestro para no afectar a la negociación y el martes reaccionó, horas después de filtrarse el vídeo, con un comunicado de rechazo y malestar por la “mediatización” de las imágenes. El canal de televisión no ha explicado de dónde o cómo las obtuvo. Pero hace una semana otro medio colombiano aseguró citando a fuentes militares, sin confirmación oficial, que los rehenes habían sido liberados y Ecuador tuvo que desmentirlo después. Desde entonces, el Ejecutivo de Lenín Moreno ha hecho hincapié en que los medios, sus pares colombianos y la ciudadanía en general hagan un uso responsable de la información y se remitan exclusivamente al canal oficial.

El presidente Lenín Moreno decidió sumar apoyos en la búsqueda de las opciones para conseguir la liberación de los tres ecuatorianos y este martes convocó a un grupo de altos cargos militares retirados para pedir consejo e, incluso, formar un consejo asesor. También el embajador de Estados Unidos en Ecuador, Todd Chapman, ofreció la colaboración de su país. “Nosotros tenemos una cooperación continua con los militares, con el Ministerio del Interior y con los policías. Tenemos a la DEA (Administración para el Control de Drogas) y a muchos que trabajan en áreas de seguridad y estamos queriendo expandir esta cooperación”, sugirió el diplomático en una entrevista al diario El Comercio, pese a que el Gobierno de Rafael Correa decidió en 2009 expulsar a todas las tropas estadounidenses del territorio ecuatoriano.