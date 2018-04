Reino Unido rechaza la propuesta rusa de investigar juntos el ‘caso Skripal’

Los representantes británicos en la OPAQ (Organización para la Prohibición de las Armas Químicas) han calificado este miércoles de “perversa” la propuesta rusa de “abrir una investigación conjunta entre el Reino Unido y Rusia, sobre el ataque perpetrado contra el espía Sergei Skripal y su hija Yulia [con gas nervioso] el mes pasado en Salisbury”, a través de su cuenta de Twitter. “Es una táctica para distraer la atención y generar todavía más desinformación, y para evitar las preguntas que las autoridades rusas deben contestar”, han añadido en el mismo tuit. Con sede en La Haya, la OPAQ, integrada por un total de 41 países entre los que se cuentan los miembros de la Unión Europea, Estados Unidos y la propia Rusia, está reunida con carácter extraordinario a petición rusa.

Durante la sesión, la UE ha recordado a Moscú que debe colaborar en las investigaciones. “Es indispensable que Rusia responda adecuadamente a las preguntas británicas y franquee el paso a la OPAQ”, señala un comunicado oficial. La misma nota muestra la “preocupación ante las declaraciones del portavoz del ministerio ruso de Exteriores acerca del apoyo técnico prestado por la OPAQ a Reino Unido, y que prepara el rechazo a los resultados que obtenga la organización tras su investigación en Salisbury”, en referencia a los análisis efectuados en estos momentos, de forma independiente, por especialistas de la OPAQ, y que estarán listos dentro de una semana. El hecho de que el agente nervioso detectado sea Novichok apunta a un Estado como su posible fabricante, porque se trata de un arma química muy potente. “Es de grado militar, de una clase desarrollada en Rusia, y utilizado en suelo europeo por primera vez en 70 años”, añade el escrito.

El ataque ha provocado un choque diplomático sin precedentes, con la expulsión de funcionarios rusos del Reino Unido, Estados Unidos, y de 14 países de la UE, entre ellos dos en España. Por este motivo, Londres no quiere oír hablar de trabajar con Moscú, cuando se ha comprobado que Skripal y su hija fueron envenenados con “Novichok, un agente neurotóxico, de grado militar”, según el laboratorio militar británico de Porton Down. Aunque el encuentro de la OPAQ es confidencial, la delegación británica ha aireado desde allí su tuit.

Los expertos de Porton Down han asegurado a Sky News que no han podido demostrar que el agente nervioso haya sido fabricado en Rusia. “Pero hemos proporcionado la información científica al Gobierno, que luego ha acudido a otras fuentes para adoptar sus propias conclusiones”, dijo Gary Aitkenhead, director ejecutivo del laboratorio militar británico. El Ejecutivo de la primera ministra, Theresa May, sí señala que el tipo de Novichok utilizado es de producción rusa.

El presidente ruso, Vladimir Putin, expresó el martes su deseo de que “pudiera aclararse de una vez este asunto”. Lo dijo en Ankara, durante una rueda de prensa junto a su homólogo turco, Recep Tayyip Erdogan. Putin no solo recordó que “al menos 20 países han podido producir el agente nervioso”, sino que también mostró su sorpresa ante “la rapidez de la campaña antirrusa desatada desde lo ocurrido”. Sergei Skripal, de 66 años, sigue en estado crítico desde el ataque y su hija Yulia, de 33 años, está consciente, según el último comunicado de Hospital de Distrito de Salisbury.