Maduro acapara todo el poder municipal

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha afirmado que el oficialismo ha ganado 305 de las 335 alcaldías y la Gobernación del Estado occidental de Zulia en las elecciones que se celebraron el domingo. “¡Qué sabroso es ganar!”, ha dicho este lunes.

El chavismo no ha tenido competencia. Los grandes partidos opositores Primero Justicia (liderado por Henrique Capriles), Voluntad Popular (fundado por Leopoldo López) y Acción Democrática (presidido por Henry Ramos Allup) decidieron no participar en la contienda por las alcaldías después de denunciar graves irregularidades en las elecciones regionales, celebradas el pasado 15 de octubre. “Llamaron a la abstención, intentaron sabotear el proceso. Pudiéramos decir hoy: con el éxito de las municipales no pudieron. Más pudo el pueblo de Venezuela y tenemos que decir que las elecciones del 10 de diciembre fueron un éxito total para el país. Es la tercera elección en 140 días”, ha asegurado Maduro.

La participación ha disminuido en un 11,6% en comparación con los sufragios de las provincias, en las que el chavismo ganó 18 de las 23 gobernaciones del país y destituyó a Juan Pablo Guanipa, elegido en Zulia, por no jurar su cargo ante la Asamblea Nacional Constituyente (ANC). Capriles, excandidato presidencial, ha atribuido la apatía de los votantes a la crisis institucional.

En Zulia, el economista Omar Prieto, militante del oficialista PSUV, ha derrotado a Manuel Rosales, líder del partido opositor Un Nuevo Tiempo, el pasado domingo. “Por principios y valores seguiremos defendiendo la ruta cívica, electoral y democrática. El voto es nuestra única herramienta, no hay salidas mágicas. Seguiremos firmes luchando por el cambio que quiere Venezuela”, dijo Rosales.

Maduro ha amenazado con inhabilitar a los partidos opositores que no participaron en los comicios municipales. Su instrucción será acatada por Delcy Rodríguez, presidenta de la poderosa ANC, que ha adelantado que prepara una revisión de este tema en el pleno.

Con la posible anulación de las agrupaciones políticas no es descartable la imposición de un sistema unipartidista en el país sudamericano, como ocurrió en otros contextos, en la Unión Soviética o en Cuba. Para el jefe de Estado, que aspira a ser reelecto en 2018, pudiera ser un escenario placentero para sus propósitos.