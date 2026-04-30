Perfumes con nombre propio, esculturas únicas y notas de actualidad: así fueron los VI Premios ICON de Fragancias Masculinas

Los galardones organizados por la revista masculina de EL PAÍS se entregaron el 24 de abril durante un gala matinal presentada por el actor Jorge Suquet

Los premios de perfumería de ICON nacieron en 2020 para dar cabida a una industria cada vez más especializada y exigente, que en pocas décadas ha pasado de lanzar perfumes de creación anónima amparados por gigantes operaciones comerciales a apostar por una concepción más creativa y autoral de este oficio. Y, seis años después de su creación, la última edición de los Premios ICON de Fragancias Masculinas dan testigo del camino recorrido. Lo comentaba al principio de la gala, celebrada durante un desayuno en el hotel The Palace de Madrid, el actor Jorge Suquet, ya un nombre habitual en este evento: la clave está en no perder el pulso a la actualidad y en que los galardones reflejen la propia evolución del sector.

Foto de familia con los ganadores de los premios, el equipo de ICON, los miembros del jurado y el presentador de la gala, Jorge Suquet. Dominik Valvo

Por eso, en 2026 hay nuevas categorías para hablar de la relación entre historia, memoria, cultura y perfume –la categoría Patrimonio Fragante, que ha recaído en la nueva marca Fitz-James Stuart–, el poder de la música –Cultura Pop, para Scalpers– o ese sex appeal que sigue moviendo a las masas –para Tom Ford, la marca más sexy del mundo–. Estos nuevos galardones se sumaron a categorías ya tradicionales en estos premios, que equilibran las nuevas formas de masculinidad con la faceta más artística y libérrima del oficio.

De hecho, uno de los premios más especiales, el correspondiente al mejor Perfume de Autor, fue para el perfumista afincado en Barcelona Daniel Josier, dueño de una marca homónima y de un perfume cuyo título, 28, es un número clave en su vida y en su historia de amor con su esposa. Nada mejor que un perfume con carga autobiográfica para definir lo que son las fragancias hoy en día: algo que acompaña a millones de personas en su día a día.

Cristián Verdejo y Nicolás Sfeir, de Ofenhaus, junto a los galardones que han creado para esta edición. Dominik Valvo

Todas estas cuestiones se debatieron durante la deliberación de los premios, que tuvo lugar en marzo y contó con un jurado formado por Martín Bianchi (El País Semanal), Raquel Peláez (S Moda), la crítica de cine Elsa Fernández-Santos, el arquitecto Eduardo Mediero, el actor Jaime Zatarain y Daniel García, director de ICON El País. La deliberación estuvo moderada por Carlos Primo, jefe de redacción de moda y belleza en ICON.

Otra novedad fueron los propios galardones: ICON ha decidido explorar el talento y el criterio de distintos estudios de diseño, y este año los elegidos han sido Nicolás Sfeir y Cristian Verdejo, los fundadores del estudio madrileño Ofenhaus, que cultiva una forma artesanal, exquisita y radicalmente libre de entender la cerámica: de hecho, como explicaron ellos mismos, los 15 galardones que han creado corresponden a otras tantas fases de una singular metamorfosis, de flores en frascos de perfume. Cada uno era distinto, en un intento de inmortalizar un arte tan aparentemente volátil como el de la perfumería.

Ángela Sánchez, el perfumista Daniel Josier y su esposa, Josune, a quien dedicó el premio Perfume de Autor. Dominik Valvo

El director de ICON, Daniel García, en los instantes previos a la entrega de premios. Dominik Valvo

Por el escenario de la gala fueron pasando, para recoger sus premios, directores de narca, responsables de marketing y comunicación de las firmas reconocidas en el palmarés. Estas son las fragancias y marcas ganadoras:

Eterno masculino: Legend Elixir, de Montblanc.

Más allá del género: L’Art et la Matière Vétiver Fauve, de Guerlain.

Nueva masculinidad: For Him Musc Santal, de Narciso Rodriguez.

Objeto de Deseo: Loewe Crafted, de Loewe.

Perfume icono: Bleu L’Exclusif, de Chanel.

Perfume de autor: 28, de Daniel Josier.

Icono generacional: Burberry Hero Parfum Intense.

Icon Design: velas Bibliothèque, de Byredo.

Sex Appeal: Figue Erotique, de Tom Ford.

ADN de Moda: Cuir Saddle, de Christian Dior.

Cultura Pop: The Band, de Scalpers.

Patrimonio Fragante: Fitz-James Stuart.

Lanzamiento: Prada Paradigme.

Paisajes olfativos: Halfeti, de Penhaligon’s.

Premio Especial de la Redacción: Colonias Absolutas Puig.