“Era sordo, gay y lloraba en todas sus canciones”: Johnnie Ray, aquel rockero brillante y olvidado que allanó el camino a Elvis

En plena era de ‘biopics’ y redescubrimientos, la poliédrica figura de este rockero que arrasó en los cincuenta sigue esperando a que una nueva generación lo reivindique como gran estrella del rock... y posiblemente de la cultura ‘queer’

“Era sordo, gay y lloraba en todas sus canciones”. Así explica el cineasta John Waters la figura del cantante estadounidense Johnnie Ray en una entrevista reciente con Michael Schulman, de la revista New Yorker. Y añade que “le pillaron (buscando sexo) en un baño de hombres. Y cantaba de miedo. Y lloraba, y lloraba”. De manera inadvertida, Waters ha podido descubrir a miles de personas la figura de este cantante, que fue un fenómeno adolescente en los cincuenta pero que hoy permanece completamente olvidado. De forma algo sensacionalista, eso sí, ya que Ray nunca se identificó como homosexual y, de hecho, estuvo casado con mujeres, mientras que sus allegados aludían más bien a una posible bisexualidad, nunca confirmada por el artista. La cantante Rosemary Clooney, tía de George, llegó a escribir: “Puede que Johnnie fuera gay, pero desde luego no lo era todo el tiempo”.

Ni el director de Pink Flamingos, ni realmente nadie -que se sepa por ahora- se encuentra preparando una película o documental biográfico sobre Johnnie Ray, a pesar de que material para dramatizar tiene de sobra, incluida la que fue su pareja más duradera: el alcohol. Mientras Michael arrasa en taquilla y se convierte en el mejor estreno de un biopic musical cuando el subgénero parecía languidecer, ninguna productora parece plantearse que la vida de Johnnie Ray merezca ser contada a lo grande, ni siquiera como una de las millones de películas que se estrenan casi a diario en las plataformas de streaming.

Por supuesto, no todos los famosos vivieron vidas exportables a la gran pantalla, por diferentes motivos. El cine funciona de manera distinta a como lo hace una biografía, como la que se publicó sobre Ray en 1994. Ray fue tremendamente influyente en el desarrollo del rock ’n’ roll, más a nivel técnico y performativo que simbólico, y por eso hoy no es un icono sólidamente identificable para las masas que propicie fácilmente un gran película. Incluso artistas outsider como Daniel Johnston o, en España, Yurena gozan de mayor reconocimiento popular, lo que ha motivado la puesta en escena de sus vidas en películas o series.

Johnnie Ray besado por sus fans, con camisetas con su nombre, en Londres en 1955. Harry Kerr (Getty Images)

Quizá su historia tampoco sea fácilmente simplificable para ser narrada en un biopic comercial. Sordo desde niño –él decía que a causa de un accidente, aunque otros lo disputan–, hombre queer en una época hostil para serlo públicamente, ídolo adolescente y después alcohólico y estrella venida a menos, Ray fue uno de los cantantes más famosos del mundo durante un breve periodo. Después, la decadencia de su carrera –motivada, en parte, por los rumores sobre su supuesta homosexualidad, su divorcio, pero también por los cambios de modas en la música– lo ha llevado a ser recordado hoy apenas como una curiosidad de la historia de la música popular, y no como la figura fundacional y subversiva que realmente fue.

En plena posguerra, Ray rompió moldes y esquemas. Conocido por sus explosivas actuaciones, en las que cantaba desbordado por la emoción, tirándose al suelo, arrancándose el pelo, “apretando los puños desesperadamente”, cantando de rodillas y llorando (de verdad), Ray reconfiguró lo que un cantante masculino podía hacer sobre un escenario y allanó el camino para que después artistas como Elvis Presley -quien reconocía a Ray como influencia- cambiaran el mundo. Su amigo Tony Bennett consideraba que Ray era el “padre del rock&roll”.

Dramático, excesivo y genial: Johnnie Ray durante la grabación de su gran éxito 'Cry' en los estudios de Columbia Records en Nueva York en 1951. Michael Ochs Archives

La crítica lo apodó el “príncipe de los lamentos”. Sus actuaciones, sentidas y teatrales, rompían con la norma de la época, y su técnica vocal expresaba una emoción exacerbada. Ray no se adhería al molde del cantante tradicional, a lo Sinatra, y su forma dramática e histriónica de actuar se adelantó a los preceptos performativos de ese rock&roll que transformaría la música popular unos años después. Ray rompió el tabú del cantante masculino que se atreve a sentir, y las chicas adolescentes enloquecieron con él: su primer éxito, nada casualmente titulado Cry, publicado en octubre de 1951, vendió dos millones de copias y fue el primero de muchos.

Susan Sontag afirmó que la canción le pareció una “revelación” tras oírla en la radio, y escuchada hoy sigue sonando como una grabación inusual, guiada por unos simpáticos “wah wah wah” armonizados que simulan el llanto, y por la interpretación de Ray, tan emocional que las adolescentes conectaron con ella de inmediato. También un joven Bob Dylan, quien escribió que Ray había sido “el primer cantante de cuya voz y estilo me enamoré totalmente”.

La pasión que despertaba Cry entre las fans adolescentes de la época puede explicarse porque la canción parece escrita desde la perspectiva de una mujer que intenta consolar a otra, ya que la primera versión de Cry la grabó dos meses antes la cantante Ruth Casey. “Recuerda que el sol siempre brilla detrás de un cielo nublado, así que suéltate el pelo y hazlo, cariño: llora”, rezaba la sentimental letra escrita por el compositor afroamericano Churchill Kohlman, quien compuso Cry mientras trabajaba en una tintorería de Pittsburgh como vigilante nocturno.

Johnny Ray con la que fue su esposa, Marilyn Morrison, en el aeropuerto de Los Ángeles en 1954. Bettmann (Bettmann Archive)

Descrito como un músico nato, brillante al piano desde niño, Ray creció en el seno de una familia cristiana durante la Depresión y contaba que entretener era su destino. A los 13 años, un accidente mientras jugaba con amigos en una piscina lo dejó sordo de un oído, y una operación posterior comprometió severamente la audición del otro. Aunque la académica Cheryl Herr afirmó en 2009 que la discapacidad de Ray era probablemente congénita y que él ocultó su verdadero origen por vergüenza, su sordera influyó directamente en su forma de interpretar, ya que, al parecer, exageraba sus actuaciones para oírse a sí mismo. Cuando le preguntaban por qué se emocionaba tanto en directo, Ray aludía a su infancia: “Quizás tenga una pena dentro, de cuando era niño”, explicaba. “Era medio sordo y todavía uso un audífono. De pequeño no podía oír bien a los profesores. A otros niños les cansaba tener que gritar. Me quedaba solo”.

Ray se convirtió en un niño introspectivo, pero mantuvo su ambición. A finales de los años cuarenta, Ray se mudó a Los Ángeles para probar suerte en el cine, pero no encajaba como galán. “No era guapo”, contaba. Trabajó en bares, cantando y tocando el piano mientras esperaba un papel, actuando en tugurios que después describiría como “cloacas tapizadas”. No tuvo suerte y volvió a su pueblo. Allí, tras un paseo junto al río y profundamente afligido, escribió la canción The Little White Cloud That Cried, que definió su estilo emocional y fue lanzada como cara B de Cry años después. Ray se mudó después a Detroit, donde trabajó en varios bares afroamericanos, en uno de los cuales fue descubierto por el cazatalentos de una discográfica. Su primer sencillo, Whiskey and Gin (1951), tuvo un impacto limitado, pero Cry lo convirtió pocos meses después en un fenómeno de masas.

Marilyn Monroe y Johnnie Ray durante el rodaje de 'Luces de candilejas' en 1954. Bettmann (Bettmann Archive)

Su álbum de debut, homónimo, es considerado el primer disco de la historia de la música grabada lanzado sin título. Su nombre y su expresión dramática en la portada eran ya suficientemente reconocibles, convirtiendo a Ray en precursor de la pop star como marca comercial. El éxito repentino, la fama y, posiblemente, las presiones profesionales y morales de la época agravaron su relación con el alcohol, que duró toda su vida, hasta su muerte en 1990 a causa de una insuficiencia hepática, con 63 años.

Durante el apogeo de su fama, Ray cumplió también una vieja aspiración: acercarse a Hollywood. En 1954 apareció junto a Marilyn Monroe en el musical Luces de candilejas, su única incursión destacada en el cine, pero también una prueba del alcance de su celebridad en aquel momento. Johnnie Ray no era solo una estrella musical, sino un fenómeno cultural lo bastante grande como para compartir pantalla con uno de los mayores iconos de su época. Al mismo tiempo, el pasado volvió para atormentarlo cuando trascendió que, durante su etapa en Detroit -antes de saltar a la fama-, fue detenido por insinuarse sexualmente a un hombre que en realidad era un policía encubierto.

Johnny Ray en la boda de Judy Garland y Micky Deans en 1969. Él ejerció de padrino. Hulton Deutsch (Corbis via Getty Images)

Su mánager, Bill Franklin, sostenía que el veinteañero Ray aprovechó su paso por Hollywood para explorar su sexualidad: “Había mujeres y había hombres. (Johnnie) era un chico guapo con una polla grande. Le gustaba hablar de ello y a la gente le gustaba oírlo”. A lo largo de su vida, Ray tuvo amantes de ambos sexos, aunque pocas relaciones despertaron tanta atención como la que mantuvo con Dorothy Kilgallen, una de las periodistas más célebres de Estados Unidos. Su vínculo fue largo y lo bastante comentado como para alimentar rumores persistentes de que Ray podría haber sido el padre del hijo menor de Kilgallen. Ray fue detenido en otras ocasiones por policías encubiertos durante lo que se denominaban “actos indecentes”, al proponer relaciones a otros hombres en bares o lugares públicos, tanto durante su etapa de anonimato como en su etapa de éxito. Su carrera en Estados Unidos nunca remontó, aunque siguió apareciendo esporádicamente en televisión y actuando internacionalmente.

La posible bisexualidad de Johnnie Ray lo ha convertido en un sujeto estudiado desde una perspectiva queer, y las lecturas realizadas de sus letras desde este enfoque (siempre posteriores: conviene subrayar que Ray nunca confirmó públicamente su sexualidad ni cantó sobre ella de forma explícita) especulan con que la abordó de manera velada en algunas canciones, como en su éxito de 1952 A Sinner Am I (“Soy un pecador”), donde aludía a un romance intenso y socialmente condenado. En esa canción, Ray cantaba que “un amor como este nunca se ha permitido a la imaginación de un hombre”, y expresaba algo parecido a un sentimiento de orgullo: “Sabes muy bien que nadie podría culparme de nada, porque no me avergüenzo”. Su tema Don’t Blame Me admite una lectura similar: “No me culpes por enamorarme de ti, por caer rendido a tu hechizo, ¿cómo puedo evitarlo?”.

El deseo culpabilizado es uno de sus temas favoritos. Otro éxito de 1951, (Here Am I) Brokenhearted, también resultaba inusual en su carrera por basarse en una letra que menciona pronombres masculinos y femeninos, cuando lo habitual había sido recurrir a letras neutrales que no aludieran a ningún género en particular. En la canción, Ray menciona haberla perdido a ella (“her”) y también a él (“I had to lose him too”, “tuve que perderlo a él también”), aunque referirse a ella como “gal” (chica) y a él como “pal” (colega) podría crear debate en la interpretación. La lectura queer, precisamente, se nutre de esa ambigüedad, aunque en este caso el contexto particular de Johnnie Ray y las crónicas de sus aventuras con hombres, narradas por diversos biógrafos, condiciona notablemente cualquier interpretación.

Johnnie Ray en Nueva York en 1978. Brownie Harris (Getty Images)

La dramatización de la vida de Ray en el cine es complicada porque era una figura que se movía entre grises, nada fácil de esquematizar en tres o cuatro puntos clave. Por supuesto, la industria cinematográfica necesita garantías de éxito, y los biopics sobre artistas olvidados no suelen salir adelante o, como mínimo, sus historias son relegadas a otros formatos como miniseries o documentales. Tampoco se ha producido un retorno cultural de la figura de Ray ni de su música que propicie el interés de la industria cinematográfica. Su música no ha sido sampleada, ni ninguno de sus sencillos ha vivido un fenómeno viral en TikTok, como últimamente sí han logrado éxitos vintage de Connie Francis o The Pied Pipers, incluso anteriores a Ray. La mención de Waters a Johnnie Ray puede ser la primera en décadas: antes, en 1987, Billy Joel lo citó en We Didn’t Start the Fire. Y antes, en 1982, Dexys Midnight Runners lo nombraron en su enorme éxito Come On Eileen: “Pobrecito Johnnie Ray, que sonaba triste en la radio”, cantaban. Quizá solo un transgresor como Waters podía reivindicar ante un público nuevo a un icono olvidado pero tan importante como Johnnie Ray: una superestrella compleja, adelantada a su tiempo, que sigue esperando ser redescubierta.