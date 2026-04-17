Del romanticismo a la sudadera espacial: todas las claves de la última 080 Barcelona Fashion

Desde el Port Vell, un total de 25 diseñadores, diseñadoras y marcas desplegaron sus propuestas en una nueva edición de la plataforma de moda catalana, marcada por la sastrería y lo deportivo

080 Barcelona Fashion cierra una nueva edición confirmando que nunca el armario masculino ha estado tan vivo. Desde la sastrería, que mira al romanticismo y a la desconstrucción; a lo deportivo, con una nueva generación de creadores dispuesta a dinamitar las normas heredadas. Lo visto en el Port Vell, la nueva localización de la plataforma de moda catalana, nos pone ante el espejo para preguntarnos por qué vestimos como vestimos y qué impacto tiene en nuestro entorno

Una de las novedades de esta edición ha sido el debut de Adolfo Domínguez, que eligió el certamen para celebrar su 50 aniversario, y el de SKFK con sus fibras y tintes procedentes de fibras orgánicas. Se sumaron también marcas internacionales, como la palestina Nazzal Studio o David Catalán, un diseñador afincado en Oporto. En total, 25 diseñadores, diseñadoras y marcas -AAA Studio, Adolfo Domínguez, Benavente, Bibencia, Bolaño, Boulard, Carrieri, Coconutscankill, Custo Barcelona, David Catalan, Doblas, Dominnico, Eñaut, Escorpion, Guillermo Justicia, Habey Club, Maison Moonsieur, Nazzal Studio, Reparto, Ricardo Seco, Rubearth, SKFK, TaniaMarcial, Txell Miras, Víctor von Schwarz y XVStrange-, han trazado un mapa diverso en el que conviven artesanía, experimentación y una voluntad clara de repensar la industria.

Repasamos las claves de las propuestas masculinas.

Las fibras naturales de SKFK

Lotura (vínculo, en euskera) da nombre a la colección de SKFK y resume muy bien su intención: conectar la artesanía con la investigación. Con el trenzado como símbolo, la firma ha trabajado junto a artistas e investigadores biomarinos para explorar sobre la pasarela las posibilidades de las fibras orgánicas. Porque sí, eso que parece seda son en realidad algas y, detrás de los colores vibrantes, hay flores de hibisco, espirulina, agar-agar o piel de naranja.

La sastrería (del revés) de Adolfo Domínguez

Para celebrar su cincuenta aniversario, la firma gallega ha decidido volver a su archivo y desvelar los secretos que la han convertido en un icono. El número está protagonizado por las hombreras y los volúmenes redondeados de las siluetas de los años ochenta, pasando por los drapeados de los 90 o el denim como nuevo uniforme actual. Es una colección que nace del taller, de todas las cosas que pueden hacer unas manos, y que invita a la experimentación. ¿Americanas que se abren a las capas? ¿Camisas que quieren ser pantalones? Por qué no.

El ADN eterno de Custo Barcelona

Ninguna firma puede presumir de tener una identidad tan reconocible como Custo Barcelona, ni de ser tan fiel a ella misma cada temporada. This is me (y se puede leer como una declaración de intenciones), reivindica la luz como símbolo de energía y fuerza creativa, y se transforma en una colección 24 horas, con mucha actitud e ironía.

El (cómodo) retrofuturismo de Carrieri

El viaje espacial de Carrieri revisita los años noventa y rescata tanto el uniforme de aquellos pilotos de ciencia ficción como los gráficos de 16 bits que nos hicieron creer en el futuro. El resultado es una colección deportiva, protagonizada por sudaderas oversize y tejidos acolchados. ¿Lo mejor? Cómo se ha construido, apostando por tejidos reciclados y técnicas como el upcycling.

La armadura de Dominnico

Las armaduras, en sentido literal y figurado, han dominado esta edición. Dominnico, que ha vuelto a colaborar con Vinted para su décimo desfile, explora la dualidad entre fuerza y sensibilidad que hay en el hecho de vestir. En Soft Armor nada es lo que parece: lo suave deja de ser frágil, lo estructurado pierde rigidez, y el cuero y el vaquero están tratabajados de una forma que pierden sus connotaciones para reivinvidar la suavidad.

La lágrima como concepto en Txell Miras

Nadie sabe hilar ideas como Txell Miras y en esta colección lo vuelve a demostrar. En Una llàgrima simplificada en el desig, traslada al patronaje y a las siluetas el sotobosque emocional del deseo y la soledad. El resultado: una de las propuestas más oníricas de 080 Barcelona Fashion, con patrones minimalistas que fluyen como el agua y grafismos que convierten cada prenda en un poema.

La correspondencia de Boulard Barcelona

Inspirado en el universo epistolar, Ugo Boulard debuta en pasarela con una colección que juega entre lo cotidiano y lo excepcional. Papeles, caligrafías, sellos o pliegues se convierten en prendas que funcionan en capas, casi como mensajes que se leen poco a poco. Lo interesante es como esas piezas que podrían formar parte de un armario diario, en su construcción, como los cuellos de las camisas o las cinturas de los pantalones, se acercan a la alta costura.

Las sudaderas desafiantes de AAA Studio

¡¡¡Señora suélteme el brazo!!! es una colección generacional que desafía las normas rígidas de vestimenta para abrazar el caos y la contradicción. AAA Studio demuestra todo lo que se puede hacer con el tejido deportivo. Aquí, algo tan básico como una sudadera se llena de referencias victorianas y teatrales. Pura provocación.

La resiliencia de Víctor von Schwarz

En su propuesta para 080 Barcelona Fashion, el diseñador traslada el imaginario de la Final Girl, esa chica de las pelis de terror que todo lo aguantan, al terreno masculino para hablar de resistencia y autodefensa. El resultado es un armario que se permite ser vulnerable, con una paleta cromática que oscila entre rosas, granates y tonos oscuros, y una selección de materiales cotidianos (popelinas o algodones), con otros más asociados a lo nocturno, como el chantilly, el tul o las pieles.

El armario ‘working class’ de Tania Marcial

De su propia experiencia como repartidora a domicilio, Tania Marcial ha creado el uniforme de los riders. Su trabajo es fruto de una gran investigación con los tejidos, para que se adapte a la intemperie y la urgencia. El resultado es una colección maximalista, de tipografías y colores, creadas en base a los conceptos de la colección: “mojao”, “cancelao”, “express”, “bochorno”. Todo un grito de clase.

Las raíces de XV Strange

Fundada por diseñadores de origen guineano, las prendas de Wosongle se conciben como lienzos, poniendo énfasis en los tejidos, los estampados ancestrales y una forma de producir más cercana. En palabras de los diseñadores: “es una reflexión sobre cómo nos comunicamos con nuestro pasado cultural desde el presente y cómo lo transformamos en una expresión propia consciente”.

El historicismo de Guillermo Justicia

Guillermo Justicia lleva el historicismo al armario masculino, para recuperar la carga simbólica de las prendas. Contextualizadas en un paisaje oscuro e introspectivo, da forma a abrigos de evocaciones románticas que acompañan el cuerpo, volúmenes que sugieren protección y una tensión constante entre fragilidad y resistencia.

Los volúmenes de Rubearth

El diseñador construye una colección que gira en torno a la idea de peso: aquello que nos ancla y, a la vez, nos define. A partir de ahí, la propuesta se articula en siluetas amplias y envolventes, con volúmenes curvos y patrones que reinterpretan la tradición. Hay referencias claras a la indumentaria japonesa, pero también una búsqueda de comodidad.

Las musas (bélicas) de Benavente

En Les Muses de l’Empereur, Paco Benavente convierte las tragedias amorosas de emperadores y reyes, como Napoleón o Enrique VIII, en una colección elegante y teatral. Los trajes de batalla y códigos ceremoniales se reinterpretan desde el presente a través de estructuras marcadas, capas y siluetas que evocan armaduras. Todo ello, suavizado por tejidos fluidos que aportan movimiento y cierta sensualidad.

El Orgullo de clase de Ricardo Seco

Ricardo Seco celebró su 25 aniversario con una revisión de sus piezas más icónicas: prendas sin género, referencias visuales, mensajes directos y una reflexión constante sobre las fronteras y los sistemas de exclusión. Podemos confirmar que aunque las tendencias pasen, el orgullo latino permanece.

El viaje del héroe de Eñaut

La nueva colección de Eñaut parte de una reflexión íntima sobre el crecimiento personal: cada look representa una etapa de ese viaje interno, donde la búsqueda de equilibrio entre fuerza y sensibilidad. El resultado: una colección que bebe del imaginario de hockey, con una escala cromática de verdes, que combina volúmenes con acolchados.

La última edición de 080 Barcelona Fashion llega a su fin, con el apoyo del Ayuntamiento de Barcelona, la colaboración de la Diputación de Barcelona y el respaldo de cinco patrocinadores y ocho colaboradores. Los patrocinadores son: Port Vell y Marina Vele (sede oficial), MAC Cosmetics (maquillaje oficial), Wella (peluquería oficial) y Hotel Me (hotel oficial). En cuanto a los colaboradores, las marcas que participan en esta edición son: Thuya Professional Line (manicura oficial), Rowenta (planchado e higienización oficiales), Cointreau (licor oficial), La Dama (restaurante oficial), Corma y Jardinarium (plantas vivas oficiales), Agua Nea (agua oficial), INCAVI (vino oficial) y La Roca Village (destino de moda oficial).