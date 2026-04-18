Espejos hasta en el techo, colores magnéticos y adornos por doquier: cinco tendencias en decoración vistas en Casa Decor 2026

El espacio Espiral del Viento creado por Ricardo de la Torre para Legado Artesano Castilla-La Mancha prueba que los techos ultradecorados son tendencia este año.

Este año, los espacios protagonistas de la mayor exposición de interiorismo y diseño que se celebra en Madrid reflejan que la superabundancia decorativa está de moda

El minimalismo y la sobriedad escandinava ya hace tiempo que habían pasado a mejor vida, pero ahora también su tendencia sucesora: la austeridad vernácula. Una densidad a veces minuciosamente calculada, otras desmedida, domina en casi todos los espacios de Casa Decor 2026, no solo en el plano cromático, como ya venía siendo habitual, sino también a nivel matérico, estructural, de texturas y complementos. En algunos espacios no hay ni un milímetro sin abordar…

Densidad estética

Los colores potentes y magnéticos, como el empleo del naranja y el verde en el espacio de PH Collection creado por S de Studio, pasan a tener un papel fundamental en el diseño de cualquier ambiente, barriendo a los tonos naturales y las monocromías vernáculas del mapa. En este proyecto se observan, además, otras tendencias presentes en múltiples espacios de Casa Decor 2026, como la inclusión de elementos de espejo y una voluntad de darle protagonismo al diseño del techo, en este caso, revestido en madera.

En el espacio de PH Collection creado por S de Studio predominan colores potentes como el naranja y el verde. Lupe Clemente Fotografia

No obstante, incluso cuando se ha trabajado una paleta de color neutra y simplificada, como en el caso del dormitorio Orbita e Materia, diseño de Rebuelta Domecq para Italian Trade Agency, los acabados y texturas son ricos y envolventes incluyendo molduras y frescos, maderas y mármoles, elementos metálicos y textiles (como la estructura clásica del cabecero), y hasta un zócalo espejado.

Pero para densidad máxima, visual y sensorial, el baño Kamaleohm diseñado por Aitor Viteri y Elena Lapeña para Strohm, con múltiples texturas densas y volumétricas de todos los materiales posibles en los revestimientos y el equipamiento, así como un elemento escultural para la iluminación cenital a lo Richard Serra.

Dormitorio Orbita e Materia, diseñado por Rebuelta Domecq para Italian Trade Agency.

Espejo que no falte

Quizá el material estrella de esta edición de Casa Decor. Su empleo se percibe no solo a nivel de detalle y de complementos, sino también en paredes enteras a modo de revestimiento, que multiplican visualmente los espacios, ya sea lateralmente o verticalmente. A veces, la intención es jugar con la percepción; otras, multiplicar la sensación de amplitud en espacios pequeños, como zonas de paso; y otras, incluir un elemento focal o iluminador, sin serlo intrínsecamente.

En el baño Ofuro de Carmen Barasona para la firma Ramón Soler, el espejo ha sido utilizado como revestimiento de todo un lateral.

The Listening Bar es el espacio en el que su uso es del todo salvaje, diseñado por Mariana Paccieri para AITEX. Su inclusión en el techo dobla literalmente los espacios, generando percepciones difusas sobre dónde están realmente los límites y los diferentes elementos del espacio, pero sin resultar una atmósfera siniestra o agobiante. Aparte, de este proyecto cabe destacar que han reciclado hasta una tonelada de textil, produciendo elementos con los que se ha estructurado el espacio.

En el baño Ofuro de Carmen Barasona para la firma Ramón Soler, el espejo ha sido utilizado como revestimiento de todo un lateral, proporcionado una visual amplificada que, además, refuerza la dimensión contemplativa de la propuesta, inspirada en la tradición del baño japonés. Un entorno que busca la calma y el recogimiento, haciendo del baño una experiencia de pausa consciente.

The Listening Bar, diseñado por Mariana Paccieri para AITEX, incluye espejo en el techo, generando percepciones difusas sobre dónde están realmente los límites y los diferentes elementos del espacio. Lupe Clemente Fotografia

Mirar hacia arriba

En esta edición de Casa Decor los diseñadores quieren que miremos hacia arriba, buscando nuestra atención de todas las maneras posibles, incluyendo desde frescos a espejos, cúpulas, molduras, colores explosivos y diseños esculturales. En el proyecto La Unidad, creado por Lemon Studio para la firma Schmidt, Marta Miñarro ha incluido un diseño de molduras geométrico que, además, ha pintado de un potente tono dorado. Este color no solo nos hace mirar magnéticamente hacia arriba, sino que también traza un diálogo cromático con el azul del módulo habitable que estructura el espacio (y de sus complementarios), así como con el diseño de teselas del suelo, de mosaico de vidrio de Hisbalit.

Otra muestra de estos techos ultradecorados se encuentra en el espacio de Legado Artesano Castilla-La Mancha, creado por Ricardo de la Torre. Su Espiral del Viento, concepto en torno al que gira el diseño del espacio, se traduce en un elemento espacial abstracto que no solo modela el ambiente sino que también define el escultural diseño del techo, con la propia espiral integrándose en él, evocando el flujo del aire a través de unas ondas volumétricas integradas cenitalmente.

Espacio La Unidad creado por Lemon Studio para la firma Schmidt.

Estructuras esculturales

Igual que esta espiral del viento es como una especie de dispositivo medio arquitectónico y escultural, en otros espacios de Casa Decor 2026 se ha utilizado esta misma estrategia de un modo tanto decorativo como para identificar o marcar zonas. Se trata de elementos arquitectónicos o estructurales, con función o no, revestidos de cerámica, papel pintado y otros materiales. En la recreación de una habitación de hotel Introspectio Suite, diseñada por Estudio Querencia para la firma de revestimientos Nais, encontramos una pared curva que conforma la ducha. Los azulejos utilizados en este espacio, además, han sido fabricados con un 0% de emisiones de carbono en un horno 100% eléctrico.

Recreación de una habitación de hotel Introspectio Suite, diseñada por Estudio Querencia para la firma de revestimientos Nais. Lupe Clemente Fotografia

En otro baño, el de la firma Tarimatec diseñado por AIA Activitats Arquitectòniques, las diferentes funciones de este espacio wellness se delimitan del mismo modo mediante muros y celosías curvas, coronadas en el techo por volúmenes también curvos que demarcan los usos, todo ello revestido con los materiales de la firma, generando continuidad visual. No en vano, el espacio se llama Estratos.

Baño Estratos de la firma Tarimatec, diseñado por AIA Activitats Arquitectòniques.

Madera oscura en la cocina

El blanco, el gris, los colores pastel y las maderas claras prácticamente han desaparecido. También las superficies de acero inoxidable o de aluminio parecen haberse esfumado. El relevo lo toman maderas más oscuras y nobles, tipo nogal. En el espacio de la firma de cocinas Dica, no solo los frentes son de una tonalidad más bien oscura, sino también el color del revestimiento de la isla. Lo más interesante de este espacio, que recrea una cocina con una zona social, es que este material se extiende a los muebles del área de ocio e, incluso, reviste una parte de los muros. De este modo, se consigue una continuidad estética entre ambas zonas, generado un espacio homogéneo que se percibe como un único ambiente.

La cocina del espacio Bauhaus, diseño de Mar Gausachs, combina frentes en madera oscura y muebles bajos en un tono caldero.

En la cocina del espacio Bauhaus, diseño de Mar Gausachs, esta tendencia hacia colores oscuros es aún más evidente, con una combinación de frentes en madera oscura y muebles bajos en un tono caldero. Un diseño muy sofisticado, también por su combinación de materiales y su iluminación. Ambas propuestas son la prueba de que, por fin, el salón se ha colado en la cocina, dejando de ser dos ambientes meramente fusionados pero de estéticas distintas.