Dolly Parton cancela por segunda vez su residencia en Las Vegas por problemas de salud: “Los medicamentos me ponen la cabeza un poco tonta”

La cantante de country está en tratamiento de cálculos renales desde el pasado septiembre, cuando pospuso por primera vez su regreso a los escenarios. Aún así, ha querido tranquilizar a sus seguidores con un mensaje en sus redes sociales

Dolly Parton (Tennessee, 80 años) sigue lidiando con los problemas de salud que en septiembre de 2025 le obligaron a posponer la residencia que tenía prevista en Las Vegas para diciembre. La cantante de country ha vuelto a cancelar su regreso a los escenarios y las actuaciones que reprogramó para el próximo mes de septiembre en la ciudad estadounidense, para las que no ha puesto nueva fecha. Lo ha hecho a través de un vídeo publicado en sus redes sociales, en el que también ha querido actualizar a sus seguidores su estado de salud.

“Tengo una buena noticia y una mala noticia”, comienza a explicar en el mensaje que publicó este lunes en su perfil de Instagram, donde reúne 8,4 millones de seguidores. “La buena noticia es que estoy respondiendo muy bien a los medicamentos y tratamientos y estoy mejorando cada día. La mala noticia es que me va a tomar un poco de tiempo estar al nivel de poder actuar en el escenario”. El pasado octubre la cantante compartió que tenía piedras en el riñón y que ya estaba recibiendo tratamiento, después de ausentarse de varios eventos y de que sus seguidores se preocuparan por un mensaje que publicó Freida Parton, la hermana de la intérprete, pidiendo oraciones para la cantante y empresaria, que se vio obligada a aclarar que su estado no era preocupante.

“Los medicamentos y tratamientos me ponen la cabeza un poco tonta”, explica Parton, ganadora de 11 Grammy. “Y claro, no puedo cargar los banjos y guitarras en mis tacones de 12 centímetros mientras experimento mareos. Además de todos esos trajes pesados llenos de lentejuelas, mi cabello enorme y mi gran personalidad. ¡Dios mío, eso marearía a cualquiera!”, bromea en el vídeo. “Ya les he dicho que siempre he tenido problemas de piedras en los riñones. Dios, me sacan más piedras al año que la cantera rocosa de Rockwood, Tennessee. Hablando en serio, mi sistema inmunitario y mi sistema digestivo se salieron de control en los últimos tres años. Y están trabajando muy duro en reconstruirlos y fortalecerlos. Espero estar en plena forma muy pronto”, cuenta.

Los seis conciertos en el Caesars Palace que ha cancelado por segunda vez, y que anunció en junio de 2025, iban a marcar el regreso de la cantante a los escenarios tras casi una década alejada de las giras. Pero su salud se complicó después de que en marzo de 2025 su esposo desde 1966, Carl Thomas, falleciera. Una situación que llevó a Parton a no asistir a la ceremonia de los Governors Awards de la Academia de Hollywood, donde iba a ser homenajeada con un Oscar honorífico en una gala que se celebró el pasado 16 de noviembre. Tampoco fue a un evento en Dollywood, su parque temático en Tennessee. Además, participó de forma virtual en los premios BRIT, el pasado 28 de febrero, para homenajear al fallecido Ozzy Osbourne.

“Sé que muchos de ustedes han estado muy preocupados por mí y Carl, y gracias por eso. Después de pasar por un año de muchas primeras veces, me refiero a las fechas especiales y especialmente a nuestro aniversario de bodas y al día de su muerte, el 3 de marzo, ha sido muy difícil para mí, pero siempre lo amaré y siempre lo extrañaré”, continúa su mensaje la intérprete de éxitos como 9 to 5 o Jolene. Además, tiene palabras de agradecimiento para sus seguidores: “Se sorprenderían de lo mucho que ha significado para mí su amor y su preocupación por mí durante estas fechas. Dios, mi casa parecía un jardín botánico con todas las flores y una oficina de correos con todas las cartas que me enviaron. Así que, desde el fondo de mi corazón, gracias. Ustedes han sido una gran parte de mi proceso de sanación”. Aunque también se disculpa con ellos: “Lamento mucho no poder ver a todos los que compraron sus entradas para Las Vegas. Pero vayan a Las Vegas y disfruten la ciudad y, con suerte, nos veremos en mi show en Nueva York”.

Pese a que aún no regresará a los escenarios, la artista y empresaria está lista para seguir trabajando en sus demás proyectos. “Sigo haciendo vídeos, sigo grabando, recorro Dollywood de pies a cabeza de vez en cuando. Y sigo trabajando duro para que mi museo y mi hotel abran más tarde este año en Nashville. También estoy dedicando mucho tiempo a escribir y trabajar en mi musical de Broadway. Se llama Dolly: A True Original Musical y lo presentaré en Nueva York este otoño o a principios de invierno”.

Dolly Parton, que el pasado 19 de enero cumplió 80 años pese a que, según dice en el vídeo, nunca envejecerá y se ve muy joven gracias a los cirujanos plásticos, ha agradecido a “la medicina interna” por mantenerla saludable. “Tengo muy buenos doctores y me aseguraron que todo lo que tengo es tratable, así que gracias a todos por quedarse a mi lado”.