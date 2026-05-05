Boda sorpresa del actor Jesse Williams, de ‘Anatomía de Grey’, y Alejandra Onieva, cuñada de Tamara Falcó

Los intérpretes, que han celebrado un enlace íntimo en EE UU, se conocieron durante el rodaje de la serie ‘Hotel Costiera’. Su relación, que se hizo pública el pasado septiembre, se ha caracterizado por la discreción

Nadie podía imaginar hace un año que Tamara Falcó se convertiría en cuñada de una estrella de la televisión, pero siempre hay tiempo para lo inesperado. A principios de septiembre de 2025, la revista ¡Hola! desvelaba en exclusiva una de las grandes sorpresas sentimentales de la temporada: Alejandra Onieva (Madrid, 33 años), actriz y hermana de Íñigo Onieva —marido de la duquesa de Griñón—, se dejaba ver por las calles de Madrid junto al también actor Jesse Williams (Chicago, 44 años), conocido por su participación en la serie Anatomía de Grey, confirmando su relación. Días después, ellos aparecían de la mano durante la premiere en Roma de la serie Hotel Costiera, en la que surgió el amor entre los intérpretes. Ocho meses después, la misma revista ha confirmado que la pareja ya ha pasado por el altar.

La información la adelantaba este lunes 4 de mayo el periodista Alberto Guzmán y era confirmada horas más tarde por ¡Hola! y el tabloide estadounidense TMZ. Se han dado el “sí, quiero” en Estados Unidos, país de origen de él, en una ceremonia privada a la que solo asistieron sus familiares y amigos más cercanos —no se sabe si entre ellos estaban Tamara Falcó e Íñigo Onieva—. Cómo han organizado el enlace refleja su deseo de mantener su vida alejada del foco mediático con el objetivo de que solo se hable de su trabajo actoral. Tal y como han informado fuentes cercanas a ambos a la revista, la boda se habría celebrado “hace unos meses, en un entorno reservado” y después revelaron la buena noticia a su círculo de amistades. “Alejandra lució su anillo de compromiso y estaba feliz y guapísima”, explica ¡Hola!

La actriz de Alta Mar y El secreto de Puente Viejo y el actor de Anatomía de Grey han llevado su noviazgo con naturalidad, pero sin demasiada exposición: se han dejado ver en el Festival de Cine de San Sebastián, en Roma y Milán, por las calles de Madrid y en la gala GQ Men of the Year celebrada en Los Ángeles. Por el momento, no se han hecho públicas imágenes del matrimonio.

Su historia de amor comenzó durante el rodaje de Hotel Costiera, una serie ambientada en la costa amalfitana en la que Williams interpreta a Daniel De Luca, un exmarine que regresa a Italia en busca de una nueva vida; Onieva da vida a Sheryl, un personaje con más de un secreto. Según fuentes del equipo de producción, la chispa surgió en las grabaciones en Positano.

Jesse Williams y Alejandra Onieva en un paseo por Milán, el 4 de septiembre de 2025. Robino Salvatore (GC Images)

A pesar de llevar en la industria cinematográfica más de una década y ser familia de Tamara Falcó desde 2020, Onieva se ha mantenido siempre en un plano discreto. Su relación más conocida fue la que mantuvo durante casi cuatro años con el también actor Sebastian Stan, protagonista de las películas de la franquicia Marvel. Durante ese tiempo, convivieron a caballo entre Estados Unidos y España.

Las anteriores relaciones de Williams también han sido motivo de titulares. En especial, su divorcio de Aryn Drake-Lee, madre de sus dos hijos, Sadie y Maceo, en 2020. La ruptura, que se produjo tres años antes de firmar el divorcio, parecía que se había producido en buenos términos, pero el tiempo solo provocó más tensiones entre ambos. Según reveló Page Six en 2017, el ascenso de Williams en Hollywood fue uno de los motivos del cambio de opinión del intérprete en lo que respectaba a su matrimonio. Meses antes, fue nombrado como el hombre más sexy del mundo por la revista People. “Ella invirtió mucho dinero en esta relación y sacrificó su vida por él, y ahora él quiere salir y ser el soltero estrella de Hollywood”, afirmó Page Six como uno de los motivos de la ruptura.

“Aryn restringe mi tiempo con los niños y decide cuándo y por cuánto tiempo puedo tenerlos. Ha rechazado, sin motivo alguno, todas y cada una de mis solicitudes para que los niños se queden a dormir en mi casa”, defendía el actor en los documentos judiciales del divorcio. En 2020, la expareja acordó compartir la custodia legal y física de sus hijos y sus bienes se dividieron entre ellos. Pero la batalla judicial por la custodia continuó en febrero de 2022, cuando Williams acusó a su exmujer de “violación reiterada de órdenes judiciales” y “comportamiento errático y controlador”. Afirmó, además, que ella se había vuelto “cada vez más controladora y restrictiva” y que tenía “ataques maníacos”. También solicitó una reducción de sus pagos mensuales de manutención infantil, ya que no percibía el mismo salario que tenía durante su participación en Anatomía de Grey. A punto de cumplirse los 10 años desde la ruptura y el posterior divorcio, la expareja sigue implicada en un tira y afloja de acusaciones, denuncias y desencuentros que no tardan en saltar a los medios de comunicación.