El actor de ‘The White Lotus’ Walton Goggins declara su amor a Madrid: “Voy a extrañar mucho este lugar, esta comida, esta cultura y esta gente”

“Saliendo hoy... lágrimas en mis ojos. Voy a extrañar mucho este lugar, esta comida, esta cultura y esta gente“, escribe el actor Walton Goggins (Birmingham, Alabama, 54 años) en una publicación en su cuenta de Instagram este jueves a modo de despedida tras su paso por Madrid. El intérprete, hoy sobre todo conocido tras protagonizar una de las tramas de la tercera temporada de la exitosa The White Lotus, explica que ha vivido numerosos encuentros con gente que se sorprendía al verlo por la capital y que han terminado siendo virales. “Sentado justo aquí... todas las horas del día... He visto a amantes amar, amantes pelear, la rabia de los veintipocos, ancianos paseando a sus perros, niños de camino a la escuela, un tipo en una Harley que pasa cada mañana haciendo sonar Bob Segar...”, empieza su emocionado diario de viaje, que acompaña de un carrusel de fotos de su estancia en Madrid.

En las imágenes que ha compartido con sus dos millones de seguidores muestra las calles que le rodeaban y se le puede ver probando restaurantes, disfrutando de buena compañía en terrazas, dando un paseo por el parque del Retiro, mostrando algunos de los regalos que le han hecho durante su estancia en Madrid y posando con la actriz Chloë Grace Moretz. Ambos actores forman parte del reparto de la película Miser, dirigida por Wade Eastwood, lo que quizá es una señal de que estaban en la ciudad grabando. Hace pocos días, la actriz también compartía en su Instagram un carrusel de fotos con el mensaje “España, I love you”.

“Me han regalado dónuts glaseados, una botella de vino, una cuña de manchego, una hebilla de cinturón, gemelos, un guion... Incluso la policía apareció y me dio un parche de velcro de su uniforme... y conversaciones... conversaciones diarias con tantas personas abajo”, sigue explicando el actor estadounidense.

En su declaración de amor a Madrid se acuerda de una canción de George Straight, que dice, suelen recordar su madre y él y cuya letra viene a decir que sabe que se va de aquí siendo un hombre mejor. “Madrid... Tú me has hecho eso. No sé por qué me han dado la oportunidad de vivir esta vida... Pero conozco a Dios, quien quiera que sea, y no podría haber elegido a un chico más agradecido para vivir esto”, remata mientras agradece a esta ciudad “por ser tan adorable”. En su mensaje, también aprovecha para despedirse con un “hasta la próxima” de los restaurantes Los 33, Le Clan, La Parra y Em Sherif, lugares, que, asegura siempre le han guardado un asiento.

Han sido múltiples los vídeos que se han compartido en redes de su presencia en Madrid. Goggins en el Rastro, en el balcón de su casa. Y también en sus redes sociales, donde ha dejado claro lo mucho que le ha gustado su paso por la ciudad. “Acabo de salir del trabajo. Bebo y fumo y me siento en mi balcón diariamente. He tenido incontables conversaciones como esta en los últimos 2 meses... gente caminando, diciendo ‘hola’. Me encanta este país. Amo a la gente. Me encanta la comida. Me encanta la música. Me encanta el idioma y me encanta España”, expresba hace unas semanas también en Instagram.

Conocido por sus papeles en Justified o Fallout, Goggins fuer una de las revelaciones de la última temporada de The White Lotus junto a la actriz Aimee Lou Wood. Ambos interpretaron a la pareja más celebrada de la tercera temporada. Tras la serie, los rumores sobre su distanciamiento empezaron a sonar cuando alguien notó que habían dejado de seguirse en redes sociales. Según contaron en una entrevista posterior en Vanity Fair, fueron más por libre durante el rodaje, compartieron más momentos solos y Wood estuvo ayudando a Goggins, que volvía a Tailandia tras haber estado allí buscando algo de paz después de que su mujer se suicidara en el año 2004. Es decir, que la experiencia fue tan intensa para ambos que simplemente decidieron darse algo de distancia después: “Necesitaba alejarme de todo el mundo”, explicó Goggins en su momento.