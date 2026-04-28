Bad Gyal a Pablo Motos: “La última prioridad que tenemos las mujeres en nuestra vida es encontrar pareja”

La cantante Alba Farelo, por todos conocida como Bad Gyal (Barcelona, 1997), visitó este lunes El hormiguero para presentar su último disco, Más cara. En su entrevista con Pablo Motos aprovechó para lanzar varios mensajes de empoderamiento. “Nunca hago las cosas para complacer, siempre he hecho lo que he querido”, explicó la catalana, que valoró su evolución tras 10 años de carrera. “Yo empecé en 2016, no soy la misma Bad Gyal, no soy la misma mujer, todos necesitamos cambiar, tenemos inquietudes diferentes y es difícil volver a ser la persona de antes”, concluyó.

Autora de las letras de sus canciones, asegura que componer es la parte de su trabajo que más disfruta: “No tengo la voz de Adele o de Rosalía, hay otros artistas que lucen más siendo intérpretes, pero hay más facetas, también hay que comunicarse y ser incluso tiktokers". En este sentido, Bad Gyal dice que siente cuando algo va a ser un hit, y, que aunque la discográfica y sus asesores le digan que no, es ella quien manda: “Yo siempre sigo mis corazonadas y mis instintos porque luego no me equivoco. Las mujeres siento que somos lo mejor, está esa broma de que siempre tenemos la razón, pero es que es verdad”.

La cantante dijo estar muy a gusto con su edad, que la crisis de los treinta ya la pasó a los 27, que ya superó la etapa de las preguntas y que se siente mejor que nunca porque se siente más consciente, muy mujer y muy capaz de afrontar la vida. “Me encantaría ser joven siempre pero estoy cómoda en mi piel y tengo claro quién soy”, remató, insistiendo en que solo quiere disfrutar del presente.

Sobre las relaciones y el papel de la mujer, presente en canciones como Un coro y ya, la artista lanzó un mensaje a las mujeres heterosexuales: “Al interactuar con hombres sentimos que hay un gran porcentaje de hombres que va con la actitud de ‘se va a enamorar de mi’ y de ‘ella busca algo que yo no busco’, entienden que la mujer está en ese lado emocional, más demandante, más dependiente, pero pienso que hoy en día las chicas tenemos mucho más claro lo que tenemos, que somos muchísimo más independientes y que la última prioridad que tenemos en nuestra vida es encontrar pareja”. La catalana reforzó su mensaje agregando que las mujeres tienen otras muchas cosas que hacer y cuestiones en las que pensar más allá de las relaciones.