Julen Guerrero agradece el apoyo recibido tras la muerte de su mujer: “Cada palabra y cada abrazo nos ha ayudado a sentirnos acompañados”

El exfutbolista ha compartido un comunicado en Instagram en la que es su primera declaración pública tras el fallecimiento de Elsa Landabaso, con la que llevaba casi tres décadas casado

El exfutbolista Julen Guerrero (Portugalete, 52 años) ha compartido un comunicado en sus stories de Instagram —red social en la que le siguen 44.700 personas— para agradecer todo el apoyo recibido tras la muerte de su mujer, Elsa Landabaso, el pasado 16 de abril. “En nombre de mi familia, amigos, allegados de Elsa y, en el mío propio, queremos agradeceros de corazón todas las muestras de cariño que hemos recibido desde que conocimos la triste noticia”, arranca el escrito que ha publicado en la noche de este lunes 20 de abril.

“Nos faltan palabras para expresar lo que han significado para nosotros vuestros mensajes, vuestro apoyo constante y todo el cariño que nos habéis hecho llegar en estos momentos difíciles. Cada gesto, cada palabra y cada abrazo nos ha ayudado a sentirnos acompañados y a recordar, una vez más, lo mucho que Elsa significa para todos. Gracias por estar, por vuestra cercanía y por tanto cariño”, continúa el texto, en el que Guerrero se despide con un fuerte abrazo y su firma.

Elsa Landabaso, esposa del exjugador internacional y leyenda del Athletic Club, falleció el pasado jueves a los 52 años, según informó la Federación Vizcaína de Fútbol en un mensaje publicado en sus redes sociales. Nada más conocerse la triste noticia, de la que no trascendieron más detalles, numerosas instituciones del mundo del fútbol enviaron sus condolencias a la familia del exdeportista vasco, con quien Landabaso llevaba casada casi tres décadas. Se casaron el 1 de enero de 2000 en una boda muy discreta de la que entonces ni siquiera tuvieron noticias los compañeros de equipo del futbolista. Fruto de ese matrimonio nacieron sus dos hijos, Karla y Julen Jon, quien actualmente juega como futbolista en el filial del Getafe.

El Athletic, club en el que Guerrero desarrolló toda su carrera profesional, lamentó “profundamente” la muerte de Landabaso en un mensaje publicado en sus redes sociales. “El Athletic y toda la familia athleticzale estamos contigo en estos duros momentos. Lamentamos profundamente el fallecimiento de tu mujer, Elsa Landabaso. Gugan bego (que su recuerdo permanezca entre nosotros, en euskera)“, señalaba la nota de la entidad bilbaína.

También emitió su mensaje de pésame el CD Estepona, donde Guerrero desempeña el cargo de manager general. “En estos momentos de profundo dolor, el presidente, la plantilla, el cuerpo técnico y todos los empleados que componen tu familia del CD Estepona desean trasladarte el más sentido pésame y todo nuestro cariño”, posteó el club en un mensaje dirigido al exfutbolista, a sus hijos, familiares y amigos.

De igual manera, el Getafe CF expresó su “más profundo pesar” por la muerte de Landabaso, madre de Julen Jon Guerrero, de 22 años y futbolista de su filial, al que envió su “apoyo y cariño”. Previamente, La Base —cuenta de las categorías inferiores del Getafe— recordó a su jugador que “la familia azulona” estaba con él y su famila “en estos difíciles momentos” y se unía a su “dolor”.

Hasta ahora, Guerrero no se había pronunciado públicamente sobre la muerte de su esposa, pero el pasado domingo, a raíz de un homenaje que le hizo el Getafe B, el futbolista compartió en sus redes sociales un vídeo que mostraba el minuto de silencio que se celebró en el campo, añadiendo un “muchas gracias” junto al emoticono de un corazón. También respondió este lunes a una publicación del CD Estepona en la que le dedicaban su última victoria. En la foto, los jugadores posan con una camiseta en la que se lee: “Ánimo Julen, estamos contigo”. “No tengo palabras, demasiadas emociones en tan poco tiempo. Muchísimas gracias, equipo, sois muy grandes. Hoy la victoria era más necesaria que nunca, familia”, respondió Guerrero.