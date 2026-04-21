El primogénito de Maradona cuenta cómo fue como padre: “La gente de Nápoles me decía que tenía fotos con él y yo era el hijo y no las tenía”

Mientras en Buenos Aires tiene lugar un juicio oral y público que intenta desentrañar si la muerte de Maradona fue fruto de una negligencia, este lunes La revuelta recibió a Diego Armando Maradona Jr, hijo de la leyenda argentina del fútbol. “Nunca pensé que diría esto”, advirtió David Broncano antes de desvelar el nombre del invitado, quien confesó haber estado enganchado al programa durante su estancia en Tenerife como entrenador. “La genética no miente, bienvenido al programa”, reaccionó el presentador. “Soy el hijo de Diego hasta los tobillos”, respondió con humor el protagonista. Fruto de una relación extramatrimonial del futbolista con la italiana Cristiana Sinagra durante su estancia en Nápoles, nació en 1986, año en el que Maradona logró el Mundial y el título de liga italiano. “Nací cuando mi viejo era el dueño del mundo y crecí idolatrándole”, recordaba su hijo en el programa. La paternidad de Diego Armando Júnior no fue durante muchos años reconocida por Maradona, teniendo que ser determinada por el Tribunal de Menores de Nápoles, que, además, le obligó al pago de la manutención hasta su mayoría de edad.

En la entrevista, Maradona Jr, que ha vivido siempre en Nápoles, también un año en Argentina y ocho meses en Tenerife, explicó cómo recibió una importante llamada cuando tenía 29 años. Era su padre, que le vio en televisión y le llamó para preguntarle en directo cómo estaba: “Quiero hablar con vos, venite a cenar”. Antes de aquello solo se habían visto en una ocasión, a sus 17 años: “Hablamos 40 minutos en una cancha de golf”. También contó que, después de ese momento, vivió un sueño: “Fue como si nada hubiese pasado. Un hijo que va a comer a la casa de su padre”. A partir de entonces, establecieron una unión en la que, dijo, nunca se habló del pasado. Eso sí, fueron apenas cuatro años los que pudieron compartir: “Me reía mucho con él, lo disfruté mucho. El poco tiempo que me tocó vivir con él fue lindo. Le decía que era el capitán de mis días más felices”.

“Lo más lindo fue que mi vieja nunca me mintió, siempre me dijo que era hijo del Diego”, contó en TVE. En la conversación con Broncano, dijo que “donde está el apellido Maradona siempre hay un nivel alto de quilombo” y aseguró que, de niño, su padre no era “una persona normal ausente, era Maradona ausente” y que había tenido una vida bastante compleja. De hecho, explicó que antes de que pudiera tener una relación con él fue complicado gestionar esa distancia: “La gente de Nápoles me decía que tenía fotos con él o que había comido con él. Y yo decía: ‘Qué suerte, yo soy el hijo y no”. Destacó que siempre estuvo y sigue estando muy presente y que a pesar de los momentos difíciles él siempre se hizo cargo de eso: “Hoy es el ausente más presente, en cualquier lugar veo un mural de él, para mí es un orgullo. Él dio alegría. Yo siempre le decía que era más diez fuera de la cancha que dentro”.

Contaba la periodista de EL PAÍS Mar Centera lo convulsa que fue la vida sentimental y familiar del astro argentino: “Conoció la pasión con muchas mujeres pero con todas ellas acabó mal”. Mencionando un matrimonio, varias parejas y muchas amantes: “Con todas ellas conoció la pasión y con todas ellas acabó mal, tan mal que incluso llegó a los tribunales”. Así como varios hijos: “Tuvo muchos hijos ¿Cuántos? Eso es toda una incógnita. Legalmente reconoció a cinco, Dalma y Gianinna, Diego Junior, Jana y Diego Fernando, pero tenía relación hasta con nueve aunque hay quien asegura que en realidad son 11″.

El excapitán de la selección argentina falleció hace cinco años y medio a los 60, en plena rehabilitación domiciliaria tras haber sido sometido a una cirugía craneal. Y, desde hace una semana, un nuevo juicio oral y público intenta desentrañar si Maradona murió a causa del abandono y la desatención de los profesionales de la salud que debían cuidarlo aquel 25 de noviembre de 2020. El anterior tuvo que suspenderse después de que se descubriera que el proceso estaba siendo filmado en secreto por una de las juezas para protagonizar una película.