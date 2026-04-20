Charlize Theron resucita la polémica de Chalamet sobre el ballet: “En 10 años, la IA podrá hacer el trabajo de Timothée, pero no podrá reemplazar a una persona bailando en directo”

Charlize Theron (Sudáfrica, 50 años) quería ser bailarina. De hecho, la (finalmente) actriz se mudó a Nueva York y se formó en la prestigiosa Joffrey Ballet School, hasta que una lesión de rodilla frustró esta carrera. Un tiempo después, el representante de actores John Crosby, que la encontró un día en la cola de un banco, con serios problemas para cobrar un cheque, se fijó en ella y, en 1995, debutó en Los chicos del maíz III: La cosecha urbana. Sobre el éxito en Hollywood que vino después, su infancia con un padre alcohólico y violento y otros momentos que han marcado su vida ha hablado la intérprete en una reciente entrevista con The New York Times, con motivo de su cinta más reciente, la película de acción Apex (2026). En la conversación, en la que sus años como bailarina también han tenido protagonismo, la actriz de Monster ha rescatado, casi sin querer, una polémica que parecía olvidada y que implicó al también actor Timothée Chalamet, que el pasado febrero, durante una entrevista, opinó que el ballet y la ópera “ya no le interesan a nadie”.

“Bailar es probablemente una de las cosas más difíciles que he hecho. Los bailarines son superhéroes”, ha comentado Theron mientras hablaba de los retos físicos que le ha supuesto Apex; a lo que su entrevistadora ha respondido: “Lo siento, Timothée Chalamet”. Tras esta referencia al actor de Marty Supreme, la actriz ha continuado: “En 10 años, la IA podrá hacer el trabajo de Timothée, pero no podrá reemplazar a una persona en un escenario bailando en directo”. En su próximo título, que se estrenará el próximo 24 de abril en Netflix, la actriz da vida a una escaladora que es perseguida por un asesino en plena selva australiana; en definitiva, un thriller de acción. Sobre cómo enfrentó este papel, ha contado a The New York Times: “En algunas películas había tenido pequeñas escenas en las que tenía que hacer una secuencia de acción. Enseguida relacioné eso con mi carrera como bailarina, y echaba de menos contar historias a través de mi cuerpo”. Tras el rodaje, de gran exigencia física, fue operada de los codos dos veces.

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“No deberíamos [dice una grosería no publicada] sobre otras formas de arte”, ha continuado la actriz su reflexión sobre las desafortunadas palabras de Chalamet. “El baile me enseñó disciplina. Me enseñó estructura. Me enseñó trabajo duro. Me enseñó a ser fuerte. Es casi abusivo. Hubo varias veces que tuve infecciones de sangre por ampollas que nunca sanaron. Y no tienes un día libre. Literalmente, estoy hablando de sangrar a través de tus zapatos. Y eso es algo que hay que practicar cada día: la mentalidad de no rendirse, de que no hay otra opción, de seguir adelante”, ha confesado. Volviendo al actor de Call me by your name y sus palabras del pasado febrero, Theron ha asegurado: “Espero encontrarme con él algún día. Fue un comentario muy imprudente sobre una forma de arte, dos formas de arte, que necesitamos enaltecer constantemente porque, sí, lo pasan mal”.

La ganadora de un premio Oscar por Monster se crio en una granja de Sudáfrica durante los años del apartheid. Unas semanas antes de cumplir 16 años se enfrentó al asesinato de su padre a manos de su madre: “Mi padre estaba tan borracho que ni siquiera debería haber podido caminar cuando entró en casa con una pistola. Mi madre y yo estábamos en mi habitación, empujando la puerta desde dentro para que no pudiera pasar. Él dio un paso atrás y disparó tres veces a través de la puerta. Y ninguna de esas balas nos alcanzó, lo que fue un verdadero milagro. Pero, en defensa propia, ella terminó con la amenaza”, contó a NPR en julio de 2020. La justicia exoneró de todos los cargos a su madre, que hoy vive junto a la intérprete en Los Ángeles.