Natalie Portman, embarazada de su tercer hijo, el primero con su nueva pareja, a los 44 años

Buenas y sorprendentes noticias personales para Natalie Portman. La actriz, de 44 años, ha anunciado en una entrevista que está embarazada del que será su tercer hijo. Este será el primero junto a su actual pareja, el productor musical francés Tanguy Destable, conocido artísticamente bajo el nombre Tepr.

Portman ha contado ella misma la noticia durante una charla con la revista Harper’s Bazaar. “Tanguy y yo estamos muy emocionados”, ha afirmado la intérprete nacida en Jerusalén. “Estoy muy agradecida. Sé que es un privilegio y un milagro”. La actriz está viviendo su embarazo en París, donde está asentada desde hace años. Asegura, además, encontrarse bien y tener “más energía” de lo que ella misma pensaba. Tras completar un par de proyectos cinematográficos, ahora tiene tiempo libre, por lo que está practicando gimnasia y natación para sentirse bien físicamente, asegura, y pasando mucho tiempo con sus dos hijos mayores, “que siempre es lo mejor”. Reconoce que en sus primeros embarazos leyó “muchísimos libros” y que ahora está tratando de dejarse llevar. “Te las arreglas. Al final, cometeremos fallos, da igual que intentemos hacerlo bien”, explica. “Siento que lo mejor es estar presente y dar amor”.

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La relación entre Portman y Tanguy, que crea música para películas, videojuegos y desfiles de moda, se conoce desde hace alrededor de un año, cuando la aireó la prensa francesa, pero ambos, en el habitual estilo de Portman, la han llevado de manera discreta. Para entonces, primavera de 2025, la actriz de Cisne negro se había divorciado del coreógrafo Benjamin Millepied, al que precisamente conoció durante el rodaje de dicha película, dirigida por Darren Aronofsky, en 2010, cuando él la preparó para sus números de danza y por la que ganó el Oscar a mejor actriz. La pareja se casó en agosto de 2012 en California. Para entonces ya tenían a su primer hijo, Aleph, que ya tiene 14 años. La segunda, Amalia, nació en febrero de 2017, y ha cumplido los nueve años.

El divorcio de Portman y Millepied fue complicado. Ya en verano de 2023 se publicaron informaciones acerca de una infidelidad del bailarín y coreógrafo, de ahora 48 años. Finalmente, en marzo de 2024, un representante de la actriz informó a People de la separación definitiva de la pareja, explicando que la propia Portman había presentado la demanda de divorcio en julio de 2023, y que esta se oficializó en febrero en Francia, puesto que la familia vivía allí. En el mismo medio, una persona cercana a la intérprete aseguraba: “Inicialmente, fue muy duro para ella, pero sus amigos han estado junto a ella y le ayudaron a superar lo peor. Natalie está saliendo de un año realmente duro y doloroso, pero ha salido del otro lado más fuerte y está encontrando alegría en su familia, amigos y trabajo”.

Natalie Portman y Benjamin Millepied, tras los Oscar de 2019. John Shearer (Getty Images)

Como explica la actriz, productora y empresaria —entre otros proyectos, es dueña de un equipo de fútbol femenino, el Angel City FC, sito en Los Ángeles— en Harper’s Bazaar, es hija de un especialista en fertilidad y, por tanto, “es muy consciente de los retos y el dolor que pueden acompañar el proceso de buscar un embarazo”, relata la revista. Ella misma afirma en unas declaraciones a la misma que creció “escuchando lo difícil que es quedarse embarazada”. “Hay tantas personas a las que quiero que lo han pasado muy mal con esto que quiero ser respetuosa al respecto. Es algo tan bonito y alegre, pero tampoco es fácil”, explica. “Por eso sé lo afortunada que soy. Soy muy consciente de ello y estoy muy agradecida. Siento un profundo aprecio y gratitud”.

También ha contado en la revista que este será, “probablemente”, su último hijo. “Hay una gratitud que, cuando eres joven, no siempre llegas a comprender”, reflexiona sobre el proceso de quedarse embarazada. “Y hay una serenidad y un conocimiento de mí misma —saber con quién quiero pasar el tiempo, qué tipo de energía quiero a mi alrededor— que hacen que la experiencia sea muy hermosa, día tras día. Y, sabiendo que probablemente sea la última vez, disfruto de cada momento".