Jordan Bardella hace oficial su relación con María Carolina de Borbón-Dos Sicilias: “Estoy muy feliz”

El líder de la extrema derecha francesa ha confirmado el noviazgo con la princesa después de que la revista ‘Paris Match’ publicara un reportaje fotográfico de la pareja durante una escapada en la isla de Córcega

“Cuando haces política al nivel al que yo la hago, es difícil tener una vida privada (…) Hemos acordado entre los dos no escondernos más. Estoy muy feliz”. Jordan Bardella, el presidente del partido de extrema derecha francés Reagrupamiento Nacional, de 30 años, ha oficializado así algo que hasta ahora era un rumor: su relación con la princesa María Carolina de Borbón-Dos Sicilias, de 22 años. Lo ha hecho este jueves 16 de abril en el plató de la televisión France 2, después de que la revista Paris Match publicara en su último número varias fotografías de ambos durante una escapada en la isla de Córcega.

El pasado mes de febrero ya se les vio saliendo juntos del Grand-Palais de París, donde se conmemoraban los 200 años del periódico Le Figaro, y subiendo al mismo coche. En aquel momento no hubo confirmación oficial y Jordan Bardella se limitó a decir que protege su vida privada. En el reportaje fotográfico de Paris Match, autorizado por la pareja, aparecen de nuevo juntos en la costa de Ajaccio.

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“¿Ha dado usted su acuerdo para que se publiquen esas fotos o va a denunciar a Paris Match?”, le preguntó la presentadora del programa al dirigente de extrema derecha al final de la emisión. “Cuando haces la política al nivel al que yo la hago, es difícil tener una vida privada. Siempre he protegido mi vida privada, pero desde hace meses nos acosan los paparazis, acampan en la puerta de mi casa y nos siguen en nuestras salidas. Así que, en este viaje a Córcega los dos hemos acordado no escondernos más”, le respondió Bardella.

La periodista le insistió en si sabían que el fotógrafo estaba presente, pues se aprecia que las imágenes no son robadas. “Sí, lo sabíamos y lo hemos asumido, sabíamos que nos habían seguido durante varias semanas. Yo hago política para Francia y los franceses y espero ser juzgado sobre las ideas que defiendo. En cualquier caso, hoy puedo decir que estoy muy feliz”, contestó él con una sonrisa.

Como titula Paris Match, es “el idilio que nadie esperaba”. El del líder ultraderechista, que siempre ha criticado a “la élite política que desprecia a los franceses”, ahora sale con una aristócrata. María Carolina de Borbón-Dos Sicilias es hija del príncipe Carlos de Borbón-Dos Sicilias. Duquesa de Calabria y Palermo, y ahora influencer, creció en un ambiente privilegiado, entre París, Roma y Mónaco, y habla varios idiomas. La historia de Jordan Bardella es bien distinta: nieto de inmigrantes, nació en Drancy, un barrio de la periferia parisina y siempre ha reivindicado sus orígenes humildes frente a la élite política que, denuncia, representa el presidente Emmanuel Macron.

No es la primera vez que Paris Match inmortaliza en su portada los idilios presidenciales. En 2007, ya oficializó la relación entre el expresidente Nicolas Sarkozy y la cantante Carla Bruni, cuando este acababa de llegar al Elíseo. Sin embargo, muchos medios creen que tras la exclusiva hay una campaña mediática intencionada para afianzar la figura de Bardella de cara a las elecciones presidenciales de 2027. La líder del partido, Marine Le Pen, está inhabilitada tras ser condenada por un caso de desvío de fondos públicos. Aunque está a la espera de conocer el fallo de apelación, es muy probable que no pueda presentarse a la cita electoral y el candidato sería entonces Bardella, que encabeza los sondeos de cara a los comicios.

Uno de sus compañeros de partido, Sébastien Chenu, declaró esta semana sobre la relación: “Hacen una bonita pareja (…) Estoy contento de que su novia, que puede convertirse en primera dama de Francia, sea una mujer que habla seis idiomas”.