Enrique de Inglaterra y Meghan Markle se reúnen con los supervivientes del atentado en Bondi en su último día en Australia

Los duques de Sussex han despedido este viernes 17 de abril su gira por el país en un encuentro con víctimas del tiroteo. El viaje, que no ha tenido un carácter oficial, ha sido cuestionado por recurrir al dinero de contribuyentes para la financiación de aspectos como su seguridad

El pasado martes 14 de abril comenzó la gira por Australia de Enrique de Inglaterra y Meghan Markle, un viaje no oficial —no puede serlo desde que en 2020 la pareja renunciara a sus compromisos con la corona británica— que se ha financiado con fondos privados y les ha llevado por varios puntos del país. Acostumbrados a la polémica y a pesar de la petición firmada por más de 45.000 personas para que la seguridad privada de esta visita no la financiaran los contribuyentes, los duques de Sussex han acudido a cada uno de los compromisos planificados en este viaje, de cuatro días de duración.

En el último de ellos, este viernes 17 de abril, el hijo de Diana de Gales y su esposa han acudido a la que ha sido, probablemente, la más delicada de sus citas. Se han reunido con los supervivientes del tiroteo en la playa de Bondi el pasado 14 de diciembre, en el que murieron 15 personas (además de uno de los asaltantes). En su encuentro, el matrimonio ha hablado, entre otras víctimas, con Elon Zizer, de 40 años, que sobrevivió tras recibir varios disparos mientras protegía a sus hijos. “Es un honor conocer al duque y la duquesa. Es muy bonito que hayan venido y se hayan tomado la molestia de conocernos. Es muy especial, nos hace sentir escuchados”, ha señalado. Los duques también se reunieron con los trabajadores de emergencia que respondieron al atentado, así como con representantes del Museo Judío de Sídney, que alberga una exposición sobre la tragedia.

Antes de su encuentro con los supervivientes de Bondi, la agenda de Enrique de Inglaterra y Meghan Markle en Australia ha estado ocupada por citas con el deporte y la salud mental, además de encuentros con veteranos de guerra y otros asuntos humanitarios. Desde su primer compromiso el día de su llegada, cuando se reunieron con pacientes y familias en el Hospital Real Infantil, que fue inaugurado por la reina Isabel II en 1963; y su visita al Australian National Veterans Arts Museum (ANVAM), una organización sin ánimo de lucro enfocada en mejorar la salud y el bienestar de los veteranos militares australianos y sus familias a través del arte. Ese día, además, separaron sus caminos y Markle acudió sin su marido a conocer un centro de servicios para mujeres sin hogar en Melbourne, donde se puso un delantal y sirvió comida a las usuarias.

Una admiradora entrega a los duques de Sussex una fotografía enmarcada a su llegada a la escalinata Man O'War, junto a la Ópera de Sídney, durante su visita real a Australia, el 17 de abril de 2026. Jonathan Brady (via REUTERS)

Con un perfil más informal que el que mantendrían si se tratara de una gira puramente oficial, ambos aprovecharon el segundo día de su estancia con actividades algo más coloquiales: el hijo menor de Carlos III jugando a fútbol australiano y su mujer haciendo figuras de plastilina con hijos de veteranos de guerra. Ese mismo día, el duque intervino en una charla sobre salud mental, en la que compartió sus inseguridades en torno a la paternidad y aseguró que espera ser un mejor padre para sus hijos de lo que lo fueron sus progenitores. Mientras, la duquesa hacía una aparición estelar en la versión australiana del programa Masterchef, que se emitirá el próximo domingo en la cadena 10 News, y del que se han publicado vídeos en redes sociales de su aparición en el show. Por último, Enrique de Inglaterra viajó a Canberra para participar en un evento de conmemoración del servicio militar y de las experiencias de los pueblos aborígenes e isleños del Estrecho de Torres.

Durante su tercer día en el país, llegaron las declaraciones más personales de los duques de Sussex. Por un lado, las de la duquesa durante una charla sobre los peligros de las redes sociales en la Universidad Tecnológica Swinburne de Melbourne, donde aseguró que “durante 10 años, todos los días, he sufrido acoso y ataques”. “Fui la persona más acosada de internet del mundo entero”, aseguró Markle en referencia a la exposición a la que se enfrentó tras comenzar su relación con el príncipe, con quien contrajo matrimonio en 2018. Por su parte, el duque tomó la palabra para reconocer que en las redes sociales hay “muchas cosas buenas”, pero advirtió que “el problema es que una vez que abres esa puerta, también te expones a todo lo malo”. Más tarde, en un discurso en la cumbre InterEdge, el hijo menor de Carlos III afirmó que había estado “escondiendo la cabeza durante años y años” hasta que renunció a su papel como miembro activo de la realeza y se mudó a Estados Unidos con su mujer, sugiriendo que también es lo que su madre, la fallecida princesa Diana, hubiera querido para él.

Enrique de Inglaterra hace girar a la hija de un veterano de guerra antes de participar en una regata con miembros de Invictus Australia en el puerto de Sídney, durante la visita real a Australia, el 17 de abril de 2026. Jonathan Brady (via REUTERS)

La acogida de los duques en Australia, donde el rey Carlos III es el jefe de Estado, ha tenido una acogida desigual. Mientras hay ciudadanos que han valorado su cercanía, sectores políticos australianos han cuestionado el uso de recursos públicos, en general dedicados a su seguridad y desplazamientos. En cualquier caso, analistas británicos señalan que, a diferencia de viajes anteriores, la pareja ha optado por reducir la exposición pública y evitar actos multitudinarios, en parte por motivos de seguridad y también para marcar distancia respecto a visitas oficiales de la realeza.

La última visita oficial a Australia del matrimonio fue cinco meses después de que se casaran, en 2018. En aquel viaje, horas después de aterrizar en Sídney, anunciaron el primer embarazo de Meghan. Más tarde, la duquesa se vio obligada a reducir su agenda por cansancio.

El tiroteo de la playa de Bondi, en Australia, tuvo lugar el pasado 14 de diciembre, cuando un padre y un hijo dispararon contra cientos de personas que participaban en la celebración de la festividad judía de Jánuca, organizada por la comunidad judía de la zona. Las autoridades vincularon el atentado con la ideología del Estado Islámico.