Victoria Beckham habla por primera vez sobre el distanciamiento con Brooklyn: “Lo único que hemos intentado es proteger a nuestros hijos”

La diseñadora de moda ha evitado nombrar a su primogénito durante la entrevista con ‘The Wall Street Journal’, pero sí que ha presumido tanto de Cruz como de Harper Beckham, los pequeños de la familia

Hace un año, por estas mismas fechas, los rumores de un posible distanciamiento en la familia Beckham empezaban a sonar cada vez con más fuerza. Una polémica que se avivó después de las celebraciones por el 50º cumpleaños de David Beckham. Después de meses de indirectas, ausencias y filtraciones, en enero el primogénito de los Beckham decidió cortar los lazos con su familia, y lo hizo públicamente a través de un texto en el que señalaba a sus padres y aireaba todos los trapos sucios que hasta ahora eran mera rumorología. “No quiero reconciliarme con mi familia”, “He estado controlado por mis padres” o “Han mandado a mis hermanos a atacarme en redes”, fueron algunas de las frases de Brooklyn Beckham.

Ningún miembro de los Beckham se ha pronunciado directamente sobre lo sucedido. Hasta ahora. La primera en hacerlo ha sido Victoria, y lo ha hecho en una entrevista publicada por The Wall Street Journal. Un reportaje en el que se hace un repaso a su vida, su carrera como cantante en las Spice Girls, su matrimonio con el futbolista y sus comienzos en el mundo de la moda con su propia marca homónima. Y, por supuesto, no puede faltar el tema que ha protagonizado titulares en todo el mundo: la ruptura de la relación con su primogénito.

“Cuando le pregunto a Victoria por Brooklyn, no me responde con su nombre”, afirma la periodista encargada de la entrevista. “Siempre hemos amado muchísimo a nuestros hijos. Siempre hemos intentado ser los mejores padres posibles Llevamos más de 30 años en el ojo público, y lo único que hemos intentado es proteger y amar a nuestros hijos”, responde la diseñadora de moda. “Eso es todo lo que quiero decir al respecto”, concluye sobre el tema. Eso sí, sí que menciona a sus hijos en otros momentos de la conversación. “Ser madre de hijos jóvenes y de hijos adultos... ¡Madre mía! Es muy diferente a tener niños pequeños. Creo que estamos intentando hacer lo mejor que podemos”, menciona en otro momento.

No puede evitar presumir de sus otros hijos. “Cruz está de gira ahora mismo, pobrecito. Lo ha conseguido desde cero”, afirma sobre su vástago que se ha decantado por el mundo de la música. Harper, la pequeña de la familia que solo tiene 14 años, ya está empezando a abrirse camino en la industria: “Es muy dulce, muy amable, muy trabajadora y también muy sensata, lo cual creo que es muy importante”.

Cruz Beckham, Nicola Peltz, Victoria Beckham y Brooklyn en la 'premier' de 'Lola', el 3 de febrero de 2024. Axelle/Bauer-Griffin (FilmMagic)

Victoria afirma que la prensa negativa no ha afectado a su negocio, y eso que en los últimos meses se le ha señalado de manera constante: “Creo que, en definitiva, la gente compra mi producto porque es realmente bueno. No creo que compren mi delineador de ojos solo porque soy yo”.

Brooklyn insinuó que su madre bailó “de manera muy inapropiada” en su boda con Nicola Peltz: “Interceptó el primer baile con mi esposa, que llevaba planeado desde hacía semanas con una canción romántica. En frente de nuestros 500 invitados, Marc Anthony me llamó al escenario, donde según el plan iba a tener lugar nuestro baile romántico, pero en cambio ahí estaba mi madre esperando para bailar conmigo. Bailó de manera muy inapropiada conmigo enfrente de todo el mundo. Nunca me he sentido más incómodo o humillado en toda mi vida”. Una afirmación que no tardó en ser desmentida por otro de sus protagonistas: Marc Anthony. “Es extremadamente desafortunado cómo se está desarrollando todo, pero lo que se está contando no es ni de lejos la verdad (...) No tengo nada que decir sobre lo que está ocurriendo con la familia. Son una familia maravillosa, los conozco desde antes de que nacieran los niños”, explicó en una entrevista con The Hollywood Reporter.

El exfutbolista también habló, aunque de manera indirecta, sobre sus hijos. “He intentado hacer lo mismo con mis hijos, educarlos. Cometen errores, pero los niños tienen derecho a cometer errores. Así es como aprenden. Eso es lo que intento enseñarles. A veces también hay que dejar que cometan esos errores”, aseguró durante su participación en el foro de Davos, el pasado mes de enero.